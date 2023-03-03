什么是高原病？
海拔是高于海平面的距离。在前往海拔更高的地区时，空气中的氧气含量会减少。
在高处时，氧气比您所习惯的地方少，便会发生高原病。对于许多人来说，在 8000 英尺（2400 米）以上的地方会发生这种情况。但有些人在前往海拔更高的地方时，没有出现任何症状。
前往的地方越高，到达的速度越快，就越可能患高原病
大多数人只是头痛、疲倦、胃部不适和无法入眠
有些人会出现危险的脑部肿胀或肺部积液
向下到达海拔较低的地方即可治疗高原病
慢慢爬升到高海拔地区可预防高原病
某些药物也可有助于预防高原病
高原病有哪些类型？
有三种高原病：
急性高山病： 最轻微的高原病，症状通常持续一两天
高海拔脑水肿 (HACE)： 一种导致脑肿胀的不常见且有时致命的医疗紧急情况
高海拔肺水肿 (HAPE)： 一种导致呼吸问题和肺部积液的重度且有时致命的医疗紧急情况
什么会导致高原病？
高原病是由于前往高海拔地区时，吸入的空气中氧气含量减少所致。如果过快到达高海拔地区或在高海拔地区睡觉，则出现症状的可能性更大。
如果有以下情况，则患高原病的风险会增加：
有妊娠糖尿病史
通常生活在海拔非常低的地区
把自己逼得太紧（过度用力）
哮喘、慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 和心脏病等医学问题不是高原病的风险因素。但如果您患有严重疾病，在高海拔地区的低氧水平可能很危险。
高原病有哪些症状？
症状取决于高原病的类型。
对于急性高山病，在前往海拔超过 8000 英尺的地区后 6-10 小时内，可能出现：
头痛
头晕目眩
食欲不振、胃部不适或呕吐
感觉疲倦、虚弱或脾气暴躁
无法入眠
有时，人们将这些症状误认为是宿醉、偏头痛、极度疲劳或病毒感染。
高原性脑水肿 (HACE) 会导致脑肿胀，这可能导致：
头痛
意识模糊
步态不稳和笨拙
如不迅速治疗，HACE 可导致癫痫发作、昏迷甚至死亡。
在快速到达高海拔地区后 24-96 小时，可能会出现高原性肺水肿 (HAPE)。夜间躺下时，症状会加重并且可能会迅速变得更严重。HAPE 会导致肺部问题，例如：
轻度活动后干咳和呼吸短促
休息时呼吸短促
皮肤、嘴唇和指甲颜色有点蓝
有时气喘吁吁，咳出粉红色或带血粘液，呼吸时发出咕噜声
如不迅速治疗，HAPE 可能致命。
对于居住在高海拔地区的人，在低海拔地区短暂停留后回到家时也可能出现 HAPE（称为再进入性肺水肿）。
即使没有任何这些类型的高原病，您在高海拔地区也可能有症状，例如：
手、脚和面部肿胀——这很常见，通常会在几天内消退
头痛，但没有任何其他急性高山病症状
在进入 9000 英尺以上地区后，眼睛后部小面积出血（视网膜出血）
视网膜出血有时可能会导致视力出现小盲点，但盲点通常会在进入低海拔地区后消失。
医生如何判断我是否有高原病？
医生根据症状可判断您是否有高原病。他们还可以进行：
用听诊器听诊胸部，看看肺部是否有液体
行胸部 X 光片检查
检测血液中的氧含量
医生如何治疗高原病？
治疗取决于症状和高原病类型。治疗所有类型的高原病的第一步最好是：
进入低海拔地区
对于轻度症状，医生会让您：
休息
避免进入高海拔地区，直至症状消失
喝大量的液体
服药，如用于治疗头痛的布洛芬或对乙酰氨基酚
对于重度急性高山病，医生将：
让您进入低海拔地区
给予额外吸氧
让您服用高原药，如乙酰唑胺或地塞米松
如果症状严重，并且无法进入低海拔地区，医生有时会让您躺在特殊的高压袋中吸入纯氧（高压氧治疗）。
如何预防高原病？
预防高原病的最佳方法是缓慢进入高海拔地区，让身体有时间适应。睡觉所在地的海拔对您的影响最大。
保持身体健康并不能防止患上高原病。
大多数人很容易适应高达 8000 英尺（2400 米）的海拔，无需特殊的预防措施。但如果要适应更高的海拔，尤其是 10000 英尺（3000 米）以上，可能需要数天或数周。要达到这种高度，攀登者只能每天将睡眠营海拔升高大约 500-1500 英尺（300-500 米），每三天或四天暂停攀爬一天。
预防高原病的其他方法：
出发之前，询问医生是否需要服用高原病药物
到达高海拔地区时，避免剧烈活动
切勿饮酒或服用阿片类药物或安眠药
如果您以前患过高原病，请留意您再次患病的迹象，如果需要，下撤到海拔较低的地区。