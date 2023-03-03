高原病是由于前往高海拔地区时，吸入的空气中氧气含量减少所致。如果过快到达高海拔地区或在高海拔地区睡觉，则出现症状的可能性更大。

如果有以下情况，则患高原病的风险会增加：

有妊娠糖尿病史

通常生活在海拔非常低的地区

把自己逼得太紧（过度用力）

哮喘、慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 和心脏病等医学问题不是高原病的风险因素。但如果您患有严重疾病，在高海拔地区的低氧水平可能很危险。