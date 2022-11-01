在高海拔地区由于缺氧而发生高原病。

症状包括头痛、疲劳、恶心或食欲不振、易怒，以及在某些情况下呼吸短促、意识模糊，甚至昏迷。

医生主要根据症状来诊断高原病。

治疗包括休息、下降到低海拔地区以及有时进行药物治疗或额外吸氧，或两者均进行。

可通过缓慢提升海拔以及有时服用一些药物来预防这类疾病。

随着海拔升高，空气中的氧气百分比保持恒定，但大气压力降低，空气稀薄，因此可利用的氧气减少。例如，与地处海平面地区的空气相比，5800米海拔高度的空气中只有其一半的氧含量。丹佛，位于海平面以上1615米，空气中氧含量减少20%。

大多数人一天内爬至 1500～2000 米的高度，不会出现问题，但是约 20% 的人爬至 2500 米以及 40% 的人爬至 3000 米时会出现高原病的一些表现。爬升速度、达到的最高海拔和睡眠时的海拔都会影响出现任何主要形式高原病的可能性。

高原病最常见累及的器官有

风险因素 个体患高原疾病的风险差异很大。但总体来说，危险因素包括 既往高原病

居住在海平面或非常低的海拔（低于 900 米）

上升过高过快

过度劳累

在海拔太高的地方睡觉 有糖尿病、冠状动脉疾病以及轻度慢性阻塞性肺病 (COPD) 等疾病的人患高原病的风险不会增加。但由于血氧水平低（低氧血症），这些人在高海拔地区可能会因这些慢性医学问题而遭遇困难。健康的身体状态并不具备保护效应。在高海拔地区哮喘通常不会加重。同样，在较高海拔地区（但低于 3000 米）待上几周对孕妇或胎儿一般没有危险。

环境适应 通过增加呼吸，产生更多向组织输送氧气的红细胞以及对身体做其他调整，身体会最终适应高海拔环境（环境适应）。大多数人可在几天内适应 3000 米的海拔高度。适应更高的海拔需很多天或好几周，但一些人最终可以在约5300米以上的海拔地区进行近乎正常的活动。然而，没有人能在这个高度以上做到完全适应长期居住。 你知道吗……

高原病的症状 急性高山病 (AMS) 急性高山病是高原病中较轻且最常见的一种类型。除非海拔至少为 2500 米，否则通常不会发生，但高度易感人群可能在较低海拔地区发生。症状一般在爬升后 6～10 小时内出现，包括头痛和一种或多种其他症状，比如眩晕、食欲不振、恶心，呕吐、疲乏、无力或易怒。一些人将这些症状描述为类似于宿醉。症状一般持续24～48小时。罕见情况下，急性高山病会进展为一种更严重的高原病形式，其被称为高原脑水肿。 高原性脑水肿（HACE） 高原性脑水肿是一种罕见但可能致命的疾病，表现为脑部有液体肿胀。高原性脑水肿患者会出现头痛、意识模糊、行走不稳和不协调（共济失调）。如果疾病在早期未被识别和治疗，患者可能会陷入昏迷。这些症状可在几小时内很快由轻度进展到危及生命。 高原性肺水肿（HAPE） 高原性肺水肿是肺部液体蓄积，通常在快速升高到 2500 米以上海拔后 24～96 小时内出现。即使患者没有急性高山病症状，也可能发生。高原性肺水肿是高原病致死的最常见原因。居住在高海拔地区的人可能会发生一种高原性肺水肿，称为高海拔地区居民高原性肺水肿，即使他们不前往低海拔地区并从低海拔地区返回。居住在高海拔地区之后下降到较低海拔地区（比如为了度假）的人可能在重新回到高海拔住所时出现肺水肿，这种现象称为再入型高原性肺水肿。呼吸道感染，即使是轻微感染，也会增加患高原性肺水肿的风险。当患者躺下时，症状在夜间加重，并且如果高原性肺水肿未及时识别和治疗，可迅速变得更严重。轻微的症状包括干咳，以及只要轻微活动就出现呼吸短促。中度症状包括休息时呼吸短促和皮肤、嘴唇和指甲发紫（发绀）。严重的症状包括呼吸困难、粉色或带血痰、严重发绀以及呼吸时出现肠鸣音。高原性肺水肿可能会迅速恶化，在数小时内导致呼吸衰竭、昏迷和死亡。 其他症状 手、足肿胀，以及刚睡醒时脸部肿胀较为常见。肿胀会导致轻度不适感，并且通常在几天内消失或减少。 没有任何其他急性高山病症状的头痛也很常见。 爬升到 2700 米以上的高度可能会发生视网膜出血（眼睛后部的视网膜小范围出血）。这类出血在5000米以上的高度经常出现。患者一般没有明显症状，除非出血发生于眼球的视觉中心（黄斑），这种情况下，患者视野中会出现一个小盲点，但无眼部疼痛。视网膜出血经过几周会消退，且不会造成长期问题。在高海拔攀爬或徒步时出现视野盲点的人应降至较低海拔并寻求进一步的评估。出血消退后，就可以重新爬升到高海拔地区。

高原病的诊断 医师的评估

对于高原性肺水肿 (HAPE)，拍胸部 X 光片和测量血氧水平（如可以） 医生主要根据症状来诊断高原病。高原性肺水肿患者，医生可用听诊器听见湿啰音。胸部 X 光片和血氧浓度测定可帮助确诊。 头部 CT 或脑部 MRI 可用于帮助确诊 HACE，但一般没有必要进行。 什么是慢性高山病?

高原病的预防 升高速度 预防高原病的最佳方法是减缓爬升速度。睡眠时的海拔高度比白天到达的最高高度的影响要大。对于任何海拔高于 2500 米的活动，控制爬升速度（称为逐级上升）是至关重要的。在海拔 3000 米以上，登山者或徒步旅行者每天睡觉时的海拔高度不应增加超过 500 米，并且应该每隔 3 到 4 晚休息一天（在同一海拔高度睡觉），然后才能在更高海拔的地方睡觉。如果人们不能将每天的上升高度限制在 500 米以下，他们应该将他们整个上升期间的平均上升高度限制在每天 500 米以下。这可能需要增加休息日。在休息日，只要人们回到较低海拔处睡觉，就可接受白天爬到更高的海拔处。 人们登山能力差别很大，也可能不会出现不适症状。因此，应针对最慢适应高海拔的成员调整登山队节奏。 环境适应可很快消退。如果已经适应的人在低海拔区待了很多天，他们再次登高时必须再次遵循逐级上升的原则。 药品 乙酰唑胺可在登高前一晚开始服用，可降低高原病的可能性。如果在发病后服药，乙酰唑胺也可以帮助减轻症状。在开始下降或在最高海拔度过几天后，应停用乙酰唑胺。地塞米松是乙酰唑胺的替代药物，也可以减少出现急性高山病的可能性并治疗其症状。 服用镇痛药如非甾体类抗炎药 (NSAID) 可以帮助预防高原性头痛。 曾发作过高原性肺水肿的人应警惕复发的任何症状，并且如出现症状应迅速降低高度。有些医生还建议这些人口服硝苯地平或他达拉非药物作为预防措施。 一般措施 抵达后一两天避免剧烈活动可能有助于预防高原病。应避免酗酒、阿片类药物和镇静剂，尤其在睡前不久。习惯性咖啡因饮用者应注意在远足过程中停止摄取咖啡因而发生咖啡因戒断性头痛的可能性。 尽管身体健康可允许在高海拔地区进行更多的活动，但并不能预防任何形式的急性高原病。乙酰唑胺可用于改善睡眠，许多人到高海拔地区都会受睡眠的困扰。