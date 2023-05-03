动物咬伤会感染

咬伤感染后出现疼痛和红肿

在极少情况下，有些动物咬伤会让您染上狂犬病

狂犬病是一种致命的病毒，您可能会通过动物咬伤染上。让您染上狂犬病的前提是这只动物必须有狂犬病。并非所有的动物都可能得上狂犬病。

在美国，宠物通常会接种狂犬病疫苗，因此宠物中极少存在狂犬病。狂犬病更可能发生于某些野生动物中，如蝙蝠、浣熊、臭鼬或狐狸。通常不必担心兔子、松鼠、仓鼠、大鼠和小鼠咬伤会传播狂犬病。

如果您被动物咬伤，您应该打电话给您的医生或立即去医院。 医生将决定您是否需要打狂犬病疫苗。