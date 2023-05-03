在美国，大多数动物咬伤来自狗和猫：
典型的狗咬伤呈不规则的撕裂伤
猫咬伤呈较深的穿刺伤，常常引起感染
野生动物和家畜（如马，牛和猪）的咬伤很少见。大型动物咬伤会导致严重伤害。小动物咬伤可能会导致感染。
如果我被动物咬伤，该怎么办？
您应该护理好您的伤口，然后寻求帮助：
用大量肥皂和水清洗伤口
不要将酒精、碘酒或任何其他类型的抗菌剂涂在伤口上
止血—用干净的布紧压伤口
立即就医
动物咬伤会造成什么问题？
动物咬伤会感染
咬伤感染后出现疼痛和红肿
在极少情况下，有些动物咬伤会让您染上狂犬病
狂犬病是一种致命的病毒，您可能会通过动物咬伤染上。让您染上狂犬病的前提是这只动物必须有狂犬病。并非所有的动物都可能得上狂犬病。
在美国，宠物通常会接种狂犬病疫苗，因此宠物中极少存在狂犬病。狂犬病更可能发生于某些野生动物中，如蝙蝠、浣熊、臭鼬或狐狸。通常不必担心兔子、松鼠、仓鼠、大鼠和小鼠咬伤会传播狂犬病。
如果您被动物咬伤，您应该打电话给您的医生或立即去医院。 医生将决定您是否需要打狂犬病疫苗。
医生如何治疗动物咬伤？
医生将会：
用灭菌生理盐水（无菌盐水）冲洗伤口内部
修剪伤口边缘撕裂的皮肤
如有需要，用针缝合伤口
给您使用预防感染的药物
如有需要，给您打一针破伤风针
我如何防止狗咬伤？
不要留下婴儿或幼儿单独与狗待在一起
狗在进食或休息时不要去打扰它
在逗狗之前先询问狗的主人
如果有一只狗向您靠近，保持镇静并站着不动或缓慢向后退
不要尝试去分开正在打架的狗