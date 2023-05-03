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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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动物咬伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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获得完整的细节

在美国，大多数动物咬伤来自狗和猫：

  • 典型的狗咬伤呈不规则的撕裂伤

  • 猫咬伤呈较深的穿刺伤，常常引起感染

野生动物和家畜（如马，牛和猪）的咬伤很少见。大型动物咬伤会导致严重伤害。小动物咬伤可能会导致感染。

如果我被动物咬伤，该怎么办？

您应该护理好您的伤口，然后寻求帮助：

  • 用大量肥皂和水清洗伤口

  • 不要将酒精、碘酒或任何其他类型的抗菌剂涂在伤口上

  • 止血—用干净的布紧压伤口

  • 立即就医

动物咬伤会造成什么问题？

  • 动物咬伤会感染

  • 咬伤感染后出现疼痛和红肿

  • 在极少情况下，有些动物咬伤会让您染上狂犬病

狂犬病是一种致命的病毒，您可能会通过动物咬伤染上。让您染上狂犬病的前提是这只动物必须有狂犬病。并非所有的动物都可能得上狂犬病。

在美国，宠物通常会接种狂犬病疫苗，因此宠物中极少存在狂犬病。狂犬病更可能发生于某些野生动物中，如蝙蝠、浣熊、臭鼬或狐狸。通常不必担心兔子、松鼠、仓鼠、大鼠和小鼠咬伤会传播狂犬病。

如果您被动物咬伤，您应该打电话给您的医生或立即去医院。 医生将决定您是否需要打狂犬病疫苗。

医生如何治疗动物咬伤？

医生将会：

  • 用灭菌生理盐水（无菌盐水）冲洗伤口内部

  • 修剪伤口边缘撕裂的皮肤

  • 如有需要，用针缝合伤口

  • 给您使用预防感染的药物

  • 如有需要，给您打一针破伤风针

我如何防止狗咬伤？

  • 不要留下婴儿或幼儿单独与狗待在一起

  • 狗在进食或休息时不要去打扰它

  • 在逗狗之前先询问狗的主人

  • 如果有一只狗向您靠近，保持镇静并站着不动或缓慢向后退

  • 不要尝试去分开正在打架的狗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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