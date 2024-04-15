白喉-百日咳-破伤风疫苗

白喉、百日咳、破伤风疫苗被制备为疫苗合剂以同时预防这 3 种疾病：
白喉常引起喉及口腔黏膜的炎症反应。不仅如此，白喉的致病菌所分泌的毒素还能引起心脏、肾、神经损伤。白喉是引起儿童死亡的主要原因之一。
破伤风（牙关紧闭症）所分泌的毒素能导致重度肌肉痉挛。这种细菌常通过伤口进入体内。
百日咳是一种传染性极强的呼吸道传染病，对 2 岁以下的儿童和免疫力低下者尤其危险。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 Tdap（破伤风、白喉、百日咳）疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
这种疫苗有两种剂型：
7 岁以下儿童的 DTaP（白喉-破伤风-百日咳）
青少年和成人的 Tdap（破伤风-白喉-百日咳）
Tdap中白喉和百日咳疫苗含量更少，用小写字母d和p表示。较低的剂量对于青少年和成人是足够的。还有一种疫苗仅含有破伤风和白喉这两种成分（破伤风-白喉 [Td] 疫苗）。
白喉-百日咳-破伤风疫苗的接种
DTaP 疫苗采用肌肉注射方式接种。作为儿童期常规疫苗接种的一部分，DTaP 分 5 次注射：一般在 2 月龄、4 月龄、6 月龄、15 至 18 月龄和 4 至 6 岁（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。
继DTaP之后，在11至12岁时给予一剂Tdap终生加强剂，并给予13岁或以上从未接受过Tdap或不确定其是否接受过Tdap的人。此剂量之后每 10 年一次 Td 加强剂接种（参见 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议）。
孕妇在每次妊娠期间接受一剂 Tdap（最好在妊娠 27 至 36 周时）。怀孕后，从未接受 Tdap 的女性将接受一剂接种。
某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见美国疾病控制与预防中心[CDC]的哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。
白喉-百日咳-破伤风疫苗的副作用
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：Tdap（破伤风、白喉、百日咳）疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：白喉：推荐的疫苗接种
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：破伤风：推荐的疫苗接种
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：百日咳：推荐的疫苗接种