白喉-百日咳-破伤风疫苗

DTaP 疫苗采用肌肉注射方式接种。作为儿童期常规疫苗接种的一部分，DTaP 分 5 次注射：一般在 2 月龄、4 月龄、6 月龄、15 至 18 月龄和 4 至 6 岁（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

继DTaP之后，在11至12岁时给予一剂Tdap终生加强剂，并给予13岁或以上从未接受过Tdap或不确定其是否接受过Tdap的人。此剂量之后每 10 年一次 Td 加强剂接种（参见 CDC：对 19 岁或以上人群的疫苗接种建议）。

孕妇在每次妊娠期间接受一剂 Tdap（最好在妊娠 27 至 36 周时）。怀孕后，从未接受 Tdap 的女性将接受一剂接种。

某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见美国疾病控制与预防中心[CDC]的哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。