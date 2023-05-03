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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤很常见，通常会引起疼痛。

火蚁在美国南部地区，特别是海湾地区，如德克萨斯州、路易斯安那州、阿拉巴马州、乔治亚州和佛罗里达州很常见。

  • 有些人对蜇伤有严重的过敏反应，并可能在被螫伤后病情严重或死亡

  • 大多数人对螫伤没有严重反应

  • 目前在南部的一些州发现了来自南美洲的非洲蜜蜂（非洲杀人蜂），这些蜜蜂成群结队，其中某一蜂群可能会螫伤您，导致严重的问题甚至死亡

  • 通过去除螫刺和使用乳膏或软膏减轻疼痛来治疗螫伤

蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤有哪些症状？

蜜蜂、马蜂和大黄蜂蜇伤的症状

  • 突然烧灼和疼痛

  • 螫伤部位周围红肿和瘙痒

  • 在 2 至 3 天内，有些螫伤会肿到高尔夫球的大小

蜜蜂往往会将其螫针留在您身上。其他的蜂、马蜂和大黄蜂不会将其螫针留在您身上。

火蚁螫伤的症状

  • 突然疼痛

  • 大约 45 分钟后红肿消退

  • 形成充满脓液的水疱

  • 大约 2 至 3 天后，水疱破裂并可能会感染

有些患者可能会出现：

  • 红肿发痒的斑片，而不是一个充满脓液的水疱

  • 癫痫发作（您的身体不受控制地活动和抽搐）

螫伤过敏反应的症状

如果您对螫伤有过敏反应，您可能会出现：

  • 全身瘙痒皮疹

  • 呼吸困难

  • 喘息（呼吸时有哨声）

  • 休克（血压骤降）

如果您出现上述症状，立即去医院——您可能正在发生速发型过敏反应（一种危及生命的过敏反应，可导致血压下降，让您不能呼吸）。

如何治疗蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤？

如果您没有发生过敏反应：

  • 如果螫针留在您的皮肤里，用一个薄的钝边工具（例如信用卡的边缘）刮擦该区域，将其去除

  • 将冰块放在螫伤部位上（用一块塑料薄布包裹冰块，使其不直接接触皮肤）以减轻疼痛

  • 服用非处方药缓解疼痛

  • 在螫伤部位上涂抹药膏以缓解疼痛和瘙痒

如果您对螫伤过敏，您应该携带肾上腺素（一种处方药），如果您被螫伤，应立即使用。这会防止您出现过敏反应。您应通过细针将肾上腺素注入自己的皮肤，或让别人帮您注射。

如果您发生严重过敏反应，医生将会：

  • 让您留院为您提供护理

  • 通过静脉给予您药物，包括肾上腺素

  • 通过静脉补液

  • 嘱咐您务必随身携带肾上腺素，并佩戴医用警示腕带，以防再次被螫伤

  • 建议您进行脱敏治疗，即医生给您注射过敏疫苗以防止对螫伤产生严重反应的一个过程

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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