如果您对螫伤有过敏反应，您可能会出现：

全身瘙痒皮疹

呼吸困难

喘息（呼吸时有哨声）

休克（血压骤降）

如果您出现上述症状，立即去医院——您可能正在发生速发型过敏反应（一种危及生命的过敏反应，可导致血压下降，让您不能呼吸）。