蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤很常见，通常会引起疼痛。
火蚁在美国南部地区，特别是海湾地区，如德克萨斯州、路易斯安那州、阿拉巴马州、乔治亚州和佛罗里达州很常见。
有些人对蜇伤有严重的过敏反应，并可能在被螫伤后病情严重或死亡
大多数人对螫伤没有严重反应
目前在南部的一些州发现了来自南美洲的非洲蜜蜂（非洲杀人蜂），这些蜜蜂成群结队，其中某一蜂群可能会螫伤您，导致严重的问题甚至死亡
通过去除螫刺和使用乳膏或软膏减轻疼痛来治疗螫伤
蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤有哪些症状？
蜜蜂、马蜂和大黄蜂蜇伤的症状
突然烧灼和疼痛
螫伤部位周围红肿和瘙痒
在 2 至 3 天内，有些螫伤会肿到高尔夫球的大小
蜜蜂往往会将其螫针留在您身上。其他的蜂、马蜂和大黄蜂不会将其螫针留在您身上。
火蚁螫伤的症状
突然疼痛
大约 45 分钟后红肿消退
形成充满脓液的水疱
大约 2 至 3 天后，水疱破裂并可能会感染
有些患者可能会出现：
红肿发痒的斑片，而不是一个充满脓液的水疱
癫痫发作（您的身体不受控制地活动和抽搐）
螫伤过敏反应的症状
如果您对螫伤有过敏反应，您可能会出现：
全身瘙痒皮疹
呼吸困难
喘息（呼吸时有哨声）
休克（血压骤降）
如果您出现上述症状，立即去医院——您可能正在发生速发型过敏反应（一种危及生命的过敏反应，可导致血压下降，让您不能呼吸）。
如何治疗蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤？
如果您没有发生过敏反应：
如果螫针留在您的皮肤里，用一个薄的钝边工具（例如信用卡的边缘）刮擦该区域，将其去除
将冰块放在螫伤部位上（用一块塑料薄布包裹冰块，使其不直接接触皮肤）以减轻疼痛
服用非处方药缓解疼痛
在螫伤部位上涂抹药膏以缓解疼痛和瘙痒
如果您对螫伤过敏，您应该携带肾上腺素（一种处方药），如果您被螫伤，应立即使用。这会防止您出现过敏反应。您应通过细针将肾上腺素注入自己的皮肤，或让别人帮您注射。
如果您发生严重过敏反应，医生将会：
让您留院为您提供护理
通过静脉给予您药物，包括肾上腺素
通过静脉补液
嘱咐您务必随身携带肾上腺素，并佩戴医用警示腕带，以防再次被螫伤
建议您进行脱敏治疗，即医生给您注射过敏疫苗以防止对螫伤产生严重反应的一个过程