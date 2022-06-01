蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤

美国各地都常见蜜蜂、马蜂、大黄蜂螫伤。某些蚂蚁也螫人。

蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤通常引起疼痛、红、肿、瘙痒。

过敏反应不常见，但可能很严重。

应该移除毒刺，一种乳膏或软膏有助于减轻症状。

（另见咬伤和螫伤介绍。）

人平均每磅体重可安全承受10次螫伤。这意味着成人平均能忍受1000次以上的螫伤，而儿童受500次螫伤就可能致死。但是对这种螫伤过敏的人，一次螫伤就可能因 过敏反应 （危及生命的过敏反应可导致血压下降和气道闭塞）而死亡。

蜜蜂 图片 Justin Kaplan医学博士友情提供照片

在美国，每年因蜜蜂螫伤死亡的人数比因蛇咬伤死亡的人数多 3 或 4 倍。一种更具攻击性的蜜蜂，称作非洲杀人蜂，已从南美到达南部和某些西南部各州。这种蜂常以蜂群攻击受害者，引起的反应比其他蜂更严重。

在美国南方各州，特别是在海湾地区，居住在火蚁猖獗地区的人们，每年有多达40%的人被火蚁螫伤，造成至少30人死亡。

症状 蜜蜂、马蜂和大黄蜂螫伤即刻出现疼痛和红肿，有时出现直径约1厘米的瘙痒区。有些人，2～3天后肿胀的范围扩大到直径5厘米或以上。有时这种肿胀被误认为是感染，而蜜蜂螫伤很少发生感染。过敏反应可引起皮疹、全身瘙痒、喘鸣、呼吸困难和休克。 黄蜂螫伤反应 图片 ALAN SIRULNIKOFF/科学图片库 火蚁螫伤通常会立即产生疼痛，并出现一个红肿区域，在45分钟内消失。随后水疱形成，2～3天内破裂，常常会发生感染。某些病例出现红肿、瘙痒的斑，不出现水疱。孤立的神经可能发炎，非常大面积螫伤的患者可能发生癫痫发作。