蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤

美国各地都常见蜜蜂、马蜂、大黄蜂螫伤。某些蚂蚁也螫人。
蜜蜂、马蜂、大黄蜂和蚂蚁螫伤通常引起疼痛、红、肿、瘙痒。
过敏反应不常见，但可能很严重。
应该移除毒刺，一种乳膏或软膏有助于减轻症状。
（另见咬伤和螫伤介绍。）
人平均每磅体重可安全承受10次螫伤。这意味着成人平均能忍受1000次以上的螫伤，而儿童受500次螫伤就可能致死。但是对这种螫伤过敏的人，一次螫伤就可能因 过敏反应 （危及生命的过敏反应可导致血压下降和气道闭塞）而死亡。
Justin Kaplan医学博士友情提供照片
在美国，每年因蜜蜂螫伤死亡的人数比因蛇咬伤死亡的人数多 3 或 4 倍。一种更具攻击性的蜜蜂，称作非洲杀人蜂，已从南美到达南部和某些西南部各州。这种蜂常以蜂群攻击受害者，引起的反应比其他蜂更严重。
在美国南方各州，特别是在海湾地区，居住在火蚁猖獗地区的人们，每年有多达40%的人被火蚁螫伤，造成至少30人死亡。
症状
蜜蜂、马蜂和大黄蜂螫伤即刻出现疼痛和红肿，有时出现直径约1厘米的瘙痒区。有些人，2～3天后肿胀的范围扩大到直径5厘米或以上。有时这种肿胀被误认为是感染，而蜜蜂螫伤很少发生感染。过敏反应可引起皮疹、全身瘙痒、喘鸣、呼吸困难和休克。
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火蚁螫伤通常会立即产生疼痛，并出现一个红肿区域，在45分钟内消失。随后水疱形成，2～3天内破裂，常常会发生感染。某些病例出现红肿、瘙痒的斑，不出现水疱。孤立的神经可能发炎，非常大面积螫伤的患者可能发生癫痫发作。
治疗
拔出蜂刺
皮肤治疗和口服药物，以减轻疼痛和肿胀
发生过敏反应时注射肾上腺素
有时使用脱敏疗法来防止过敏反应
蜜蜂可能把它的刺留在人的皮肤内。应该用薄的钝缘（如信用卡的边缘或薄的餐刀）刮擦尽快把刺取出。
用塑料袋和薄布裹住冰块放在螫伤部位可减轻疼痛，同时给予非甾体类抗炎药物 (NSAID) 和抗组胺药口服。含抗组胺剂、麻醉剂、皮质激素的乳膏或三者的混合剂通常有效。
严重的过敏反应（超敏反应）需住院治疗，应用肾上腺素、静脉输液和其他药物。
对螫伤过敏的人，应该随身携带预先装有肾上腺素（可通过医生开处方获得）的注射器，肾上腺素能缓解过敏反应。其他的螫伤治疗与蜜蜂螫伤相似。有过敏史的人或已知对昆虫叮咬过敏的人应该带上标识，如医疗警告腕带。
对蜜蜂螫伤有过严重过敏反应的患者有时要进行好几年的脱敏治疗（变应原免疫治疗），可有助于预防以后的过敏反应。