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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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人咬伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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人咬伤有哪些症状？

  • 人咬伤通常很疼，会在您的皮肤上留下瘀伤或牙痕

  • 咬伤感染后出现疼痛、红肿

  • 如果打到别人的嘴里并割伤您的指关节，则认为这是人咬伤（“打架咬伤”）

  • 一人用拳猛击另一人的嘴部导致的“打架咬伤”通常在指关节上留下一个小的直切口——如果手指肌腱（连接肌肉和骨骼的组织）被割断，您可能很难活动该手指

人咬伤会造成什么问题？

人咬伤通常只会导致瘀伤和浅割伤。但是，如果有人咬了一个比较小的部位，比如您的耳朵、鼻子、手指或阴茎，他们可能会将其咬断。

  • 如果您被 HIV 感染者咬伤，您不太可能感染 HIV，因为 唾液（口水）中没有太多 HIV 病毒

  • 如果您被患有肝炎的人咬伤，您可能会感染肝炎

  • 由于口腔细菌会深藏在您的手中，因此“打架咬伤”常常会感染

如果有人咬我，我该怎么办？

您应该迅速清理伤口。

  • 用大量肥皂和水清洗伤口

  • 不要将酒精、碘酒或任何其他类型抗菌剂涂在伤口上

  • 如果皮肤破裂，请去看医生

如果身体某个部位被咬断：

  • 用一块干净的湿毛巾包裹任何被咬断的部位

  • 将其放在塑料袋里

  • 将此塑料带放入另一个有冰的塑料袋中

请勿将此咬断的身体部位置于水中或直接放在冰上。

医生如何治疗人咬伤？

如果人咬伤撕裂了您的皮肤，医生将会：

  • 用灭菌生理盐水（无菌盐水）冲洗咬伤部位

  • 用肥皂和水清洗伤口

  • 有时，用针缝合咬伤处

  • 给您使用抗生素预防感染

  • 如果您的打架咬伤处感染，则通过静脉给予药物（进入您的静脉）

您的医生会问您关于咬您那个人的问题。您的答案可能有助于医生决定是否需要使用药物来预防咬伤传播的疾病。

有时医生可以重新接上一个离断的身体部位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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