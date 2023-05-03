什么是急性肝炎？
急性肝炎是肝脏的炎症（肿胀），迅速出现并消失。急性肝炎有时会转变为慢性肝炎。慢性肝炎持续较长时间。
急性肝炎通常由病毒感染引起
你的症状可以从轻度和流感样症状到严重和危及生命的症状
医生会进行血液检查，看看你是否患有急性肝炎以及病因是哪种病毒
疫苗（注射）可预防某些类型的病毒性肝炎
纹身或身体打孔、共用针头注射药物或性滥交等行为都会增加患肝炎的风险
什么导致急性肝炎？
有 5 种肝炎病毒可引起急性病毒性肝炎，它们被称为甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎
甲型肝炎病毒是急性病毒性肝炎最常见的病因
乙型肝炎病毒是第二常见原因
不同的肝炎病毒以不同的方式传播：
甲型肝炎：通过受感染人群粪便（大便）污染的水或食物
乙型肝炎：通过接触受感染人群的血液或体液，例如通过性交或共用针头（以注射药物或进行纹身）——另外，孕妇可以将乙型肝炎传染给她的宝宝
丙型肝炎：通过与感染者的血液接触，例如通过共用针头——性交通常不会传播丙型肝炎
丁型肝炎：与乙肝相同
戊型肝炎：与甲肝相同
急性肝炎的症状是什么？
医生如何判断我是否患有急性肝炎？
医生将会：
血液检测，以查看肝功能和肝炎病毒
有时候，通过用针头取样进行肝活检，在显微镜下观察
医生如何治疗急性肝炎？
如果你有轻度急性病毒性肝炎：
你可能会在 4 至 8 周内恢复，而无需特殊治疗
医生会要求你在恢复健康之前，不要饮酒或服用某些药物
如果你有重度急性病毒性肝炎，你可能需要：
在医院接受治疗
帮助杀死病毒的药物
极少数情况下，肝移植
我应如何预防急性肝炎？
你可以注射（疫苗）以预防甲型或乙型肝炎感染。在中国的人群也可注射戊型肝炎疫苗。
如果你曾与甲型或乙型肝炎患者接触过且未接种疫苗，你可以注射（疫苗或免疫球蛋白），以帮助预防感染。
通过下列方式，你也可以帮助预防急性病毒性肝炎：
触摸食物前彻底清洗双手
不共用牙刷、剃刀，或其他有可能有他人血液残留的物品
进行安全性行为，如使用安全套
限制与你发生性关系的人数
杜绝共用针头注射药物