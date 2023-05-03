你可以注射（疫苗）以预防甲型或乙型肝炎感染。在中国的人群也可注射戊型肝炎疫苗。

如果你曾与甲型或乙型肝炎患者接触过且未接种疫苗，你可以注射（疫苗或免疫球蛋白），以帮助预防感染。

通过下列方式，你也可以帮助预防急性病毒性肝炎：