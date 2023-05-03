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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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急性肝炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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什么是急性肝炎？

急性肝炎是肝脏的炎症（肿胀），迅速出现并消失。急性肝炎有时会转变为慢性肝炎。慢性肝炎持续较长时间。

  • 急性肝炎通常由病毒感染引起

  • 你的症状可以从轻度和流感样症状到严重和危及生命的症状

  • 医生会进行血液检查，看看你是否患有急性肝炎以及病因是哪种病毒

  • 疫苗（注射）可预防某些类型的病毒性肝炎

  • 纹身或身体打孔、共用针头注射药物或性滥交等行为都会增加患肝炎的风险

什么导致急性肝炎？

  • 有 5 种肝炎病毒可引起急性病毒性肝炎，它们被称为甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎

  • 甲型肝炎病毒是急性病毒性肝炎最常见的病因

  • 乙型肝炎病毒是第二常见原因

不同的肝炎病毒以不同的方式传播：

  • 甲型肝炎：通过受感染人群粪便（大便）污染的水或食物

  • 乙型肝炎：通过接触受感染人群的血液或体液，例如通过性交或共用针头（以注射药物或进行纹身）——另外，孕妇可以将乙型肝炎传染给她的宝宝

  • 丙型肝炎：通过与感染者的血液接触，例如通过共用针头——性交通常不会传播丙型肝炎

  • 丁型肝炎：与乙肝相同

  • 戊型肝炎：与甲肝相同

急性肝炎的症状是什么？

你可能根本没有任何症状，或者你可能有以下症状：

  • 感觉不像往常那么饿

  • 发烧、呕吐，或感到胃部不适

  • 右上腹疼痛，这是肝脏部位

  • 皮肤和眼白变黄（黄疸

  • 尿色深

  • 如果你吸烟，会厌恶吸烟

许多症状通常在 3 至 10 天内消退，你会开始感觉到好转。皮肤和眼睛变黄可持续 2 至 4 周。

急性肝炎的并发症是什么？

大多数人没有并发症，但有时：

  • 如果患有甲型或乙型肝炎，肝脏会停止工作（肝衰竭

  • 如果患有乙型、丙型或丁型肝炎，肝炎会变成慢性

  • 如果患有乙型、丙型或丁型肝炎，可能在数年后出现肝癌

医生如何判断我是否患有急性肝炎？

医生将会：

  • 血液检测，以查看肝功能和肝炎病毒

  • 有时候，通过用针头取样进行肝活检，在显微镜下观察

医生如何治疗急性肝炎？

如果你有轻度急性病毒性肝炎：

  • 你可能会在 4 至 8 周内恢复，而无需特殊治疗

  • 医生会要求你在恢复健康之前，不要饮酒或服用某些药物

如果你有重度急性病毒性肝炎，你可能需要：

  • 在医院接受治疗

  • 帮助杀死病毒的药物

  • 极少数情况下，肝移植

我应如何预防急性肝炎？

你可以注射（疫苗）以预防甲型或乙型肝炎感染。在中国的人群也可注射戊型肝炎疫苗。

如果你曾与甲型或乙型肝炎患者接触过且未接种疫苗，你可以注射（疫苗或免疫球蛋白），以帮助预防感染。

通过下列方式，你也可以帮助预防急性病毒性肝炎：

  • 触摸食物前彻底清洗双手

  • 不共用牙刷、剃刀，或其他有可能有他人血液残留的物品

  • 进行安全性行为，如使用安全套

  • 限制与你发生性关系的人数

  • 杜绝共用针头注射药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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