冻伤是指身体某个部位冻结所致的损伤。冻结的组织会死亡，无法恢复活力。低温也会在不冻结组织的情况下损伤组织。这称为非冻结组织损伤。

冻伤会使您的皮肤麻木、变苍白、肿胀、起水泡、变黑和变粗糙

严重冻伤时，您可能会失去部分手指、脚趾、鼻子或耳朵

用温水让冻伤部位暖和起来

不要摩擦冻伤部位——您可能会损伤皮肤和组织

如果您认为自己有冻伤，请立即去看医生。