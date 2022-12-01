什么是冻伤？
冻伤是指身体某个部位冻结所致的损伤。冻结的组织会死亡，无法恢复活力。低温也会在不冻结组织的情况下损伤组织。这称为非冻结组织损伤。
冻伤会使您的皮肤麻木、变苍白、肿胀、起水泡、变黑和变粗糙
严重冻伤时，您可能会失去部分手指、脚趾、鼻子或耳朵
用温水让冻伤部位暖和起来
不要摩擦冻伤部位——您可能会损伤皮肤和组织
如果您认为自己有冻伤，请立即去看医生。
什么会导致冻伤？
在极低的温度将您的皮肤冻结时会发生冻伤。严重冻伤时，皮下组织也会冻结。
任何冻伤的细胞都会死亡。在解冻后，它们不会恢复活力。坏死组织可能很容易感染。
附近未冻结的细胞会因低温而损伤。如果迅速复温，它们可能存活，但仍可能在之后死亡。判断某些组织是否能够存活需要很长时间。
如果您在寒冷天气外出，并且出现以下状况，您发生冻伤的风险较高：
身上是湿的
风力强
您触摸金属
血流不畅（例如，由于糖尿病）
您的手套或靴子太紧
您的脸、手和耳朵未被保护好
冻伤有哪些症状？
冻伤部位麻木，摸起来很冷。其他症状取决于冻伤深度。
浅表冻伤：皮肤暖和后脱下一层白色死皮
中度冻伤：水疱和肿胀
深度冻伤：皮肤变黑变粗糙（坏疽）
冻伤部位暖和时，麻木感会停止，感觉很疼。
任何黑色粗糙的皮肤最终都会脱落。有时，您的整根手指或耳朵的皮都会脱落。这可能在很长时间内不会发生。
冻伤愈合后，该身体部位通常对低温非常敏感。可能会永久麻木或疼痛。您的手指甲和脚趾甲可能看起来不正常。
© Springer Science+Business Media
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医生如何判断我是否有冻伤？
医生可以通过对您进行检查来判断您是否有冻伤。有时，冻伤起初看起来像非冻结性组织损伤。
医生如何治疗冻伤？
您的冻伤部位变暖越块，就越好。如果您不能立即到医院就诊：
用温暖的毯子让您的身体暖起来
用温水（约 40°C）浸泡冻伤皮肤
尽快前往医院
温水的温度是没有冻伤的人把手放进去时感到舒服的合适温度。水过热会损伤更多皮肤。
如果您的脚被冻伤但您必须走到安全的地方，最好不要先让它们解冻。脚解冻后再行走会比冻结时行走更糟糕。如果已解冻的脚再次解冻，结果会很糟。
不要做以下事情：
摩擦您的皮肤
在冻伤部位周围放雪
在火前，或用加热垫或电热毯温暖您的皮肤，因为您麻木的皮肤不能分辨是否过热
医生会用温水温暖您的冻伤部位，还会：
给您使用止痛药
在所有破损的水疱上涂抹抗生素乳膏
保持皮肤清洁干燥
有时，给您使用改善血流的药物或治疗感染的抗生素
有时，行手术切除坏死皮肤或截去某一身体部位
医生会在术前尽可能等待足够长的时间。等待看看组织是坏死，还是仅严重受损。