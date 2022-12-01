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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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冻疮

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是冻伤？

冻伤是指身体某个部位冻结所致的损伤。冻结的组织会死亡，无法恢复活力。低温也会在不冻结组织的情况下损伤组织。这称为非冻结组织损伤

  • 冻伤会使您的皮肤麻木、变苍白、肿胀、起水泡、变黑和变粗糙

  • 严重冻伤时，您可能会失去部分手指、脚趾、鼻子或耳朵

  • 用温水让冻伤部位暖和起来

  • 不要摩擦冻伤部位——您可能会损伤皮肤和组织

如果您认为自己有冻伤，请立即去看医生

什么会导致冻伤？

在极低的温度将您的皮肤冻结时会发生冻伤。严重冻伤时，皮下组织也会冻结。

任何冻伤的细胞都会死亡。在解冻后，它们不会恢复活力。坏死组织可能很容易感染。

附近未冻结的细胞会因低温而损伤。如果迅速复温，它们可能存活，但仍可能在之后死亡。判断某些组织是否能够存活需要很长时间。

如果您在寒冷天气外出，并且出现以下状况，您发生冻伤的风险较高：

  • 身上是湿的

  • 风力强

  • 您触摸金属

  • 血流不畅（例如，由于糖尿病）

  • 您的手套或靴子太紧

  • 您的脸、手和耳朵未被保护好

冻伤有哪些症状？

冻伤部位麻木，摸起来很冷。其他症状取决于冻伤深度。

  • 浅表冻伤：皮肤暖和后脱下一层白色死皮

  • 中度冻伤：水疱和肿胀

  • 深度冻伤：皮肤变黑变粗糙（坏疽）

冻伤部位暖和时，麻木感会停止，感觉很疼。

任何黑色粗糙的皮肤最终都会脱落。有时，您的整根手指或耳朵的皮都会脱落。这可能在很长时间内不会发生。

冻伤愈合后，该身体部位通常对低温非常敏感。可能会永久麻木或疼痛。您的手指甲和脚趾甲可能看起来不正常。

医生如何判断我是否有冻伤？

医生可以通过对您进行检查来判断您是否有冻伤。有时，冻伤起初看起来像非冻结性组织损伤

医生如何治疗冻伤？

您的冻伤部位变暖越块，就越好。如果您不能立即到医院就诊：

  • 用温暖的毯子让您的身体暖起来

  • 用温水（约 40°C）浸泡冻伤皮肤

  • 尽快前往医院

温水的温度是没有冻伤的人把手放进去时感到舒服的合适温度。水过热会损伤更多皮肤。

如果您的脚被冻伤但您必须走到安全的地方，最好不要先让它们解冻。脚解冻后再行走会比冻结时行走更糟糕。如果已解冻的脚再次解冻，结果会很糟。

不要做以下事情：

  • 摩擦您的皮肤

  • 在冻伤部位周围放雪

  • 在火前，或用加热垫或电热毯温暖您的皮肤，因为您麻木的皮肤不能分辨是否过热

医生会用温水温暖您的冻伤部位，还会：

  • 给您使用止痛药

  • 在所有破损的水疱上涂抹抗生素乳膏

  • 保持皮肤清洁干燥

  • 有时，给您使用改善血流的药物或治疗感染的抗生素

  • 有时，行手术切除坏死皮肤或截去某一身体部位

医生会在术前尽可能等待足够长的时间。等待看看组织是坏死，还是仅严重受损。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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