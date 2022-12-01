冻伤是身体某部位的组织因冰冻而引起的冷伤。

极度寒冷可冻伤组织，并破坏局部及其周围组织。

冻伤部位可出现麻木、发白、肿胀、起水疱以及变黑和皮革化。

冻伤部位应尽快在温水中回暖。

大部分冻伤随时间推移痊愈，但有时需要进行手术去除坏死组织。

（另见冻伤概述。）

冻伤引起的损伤常是由多种因素共同作用产生的。冻伤可以使一些细胞死亡，但另一些细胞则可能存活。由于寒冷可以使血管收缩变窄，邻近冻伤部位的组织，虽然本身没有受到冻伤，但也可因血流减少而受到损害。有时寒冷也可以引起这些组织内的小血管形成血栓。血栓阻碍了血液流动，甚至导致组织死亡。当血液再次流向受累部位时，损伤组织会释放出一些可以促进炎症反应的化学物质。炎症又加重寒冷引起的组织损伤。另外，随着冻伤的组织逐渐变暖，有毒物质释放进入血液。

身体的任何部位暴露在冰点以下的低温都可能有冻伤的危险。冻伤损害的危险程度取决于暴露于多冷的温度，以及低温作用时间的长短。因糖尿病或动脉硬化症导致血液循环差、血管痉挛（常由吸烟、某些神经系统疾病或某些药物引起），或手套或靴子太紧阻碍血液流动的患者发生冻伤的风险最高。暴露的手、足和面部最容易冻伤。暴露部位与潮湿或金属的物品接触可加重冻结，冻伤风险很大。

冻伤的症状 冻伤的症状依冻伤组织的深度和面积大小而异。浅冻伤的部位皮肤变成白色、麻木，回暖后会脱皮。较轻的深度冻伤受累部位可出现水疱和肿胀。更严重的冻结会导致极端的麻木、寒冷及不适感。冻伤部位变得苍白且冰冷。常出现水疱。水疱中为清亮液体时提示轻度损害，而充满血性液体时损害较重。 足部冻伤 图片 © Springer Science+Business Media 手重度冻伤 图片 © Springer Science+Business Media 冻伤引起的组织死亡 图片 © Springer Science+Business Media 坏死组织可使肢体呈灰色并变软（湿性坏疽）。如果发生湿性坏疽，多数患者需进行截肢。受累部位常常变黑，呈皮革状（干性坏疽）。

冻伤的诊断 由医生进行检查

寒冷暴露史 冻伤的诊断是根据典型的表现和暴露于寒冷的病史。有时在起初的几天中冻伤与非冻结性损伤表现类似。一段时间后，冻伤的组织则会出现区分于非冻结性组织损伤的特征。