冻伤是身体某部位的组织因冰冻而引起的冷伤。
极度寒冷可冻伤组织，并破坏局部及其周围组织。
冻伤部位可出现麻木、发白、肿胀、起水疱以及变黑和皮革化。
冻伤部位应尽快在温水中回暖。
大部分冻伤随时间推移痊愈，但有时需要进行手术去除坏死组织。
（另见冻伤概述。）
冻伤引起的损伤常是由多种因素共同作用产生的。冻伤可以使一些细胞死亡，但另一些细胞则可能存活。由于寒冷可以使血管收缩变窄，邻近冻伤部位的组织，虽然本身没有受到冻伤，但也可因血流减少而受到损害。有时寒冷也可以引起这些组织内的小血管形成血栓。血栓阻碍了血液流动，甚至导致组织死亡。当血液再次流向受累部位时，损伤组织会释放出一些可以促进炎症反应的化学物质。炎症又加重寒冷引起的组织损伤。另外，随着冻伤的组织逐渐变暖，有毒物质释放进入血液。
身体的任何部位暴露在冰点以下的低温都可能有冻伤的危险。冻伤损害的危险程度取决于暴露于多冷的温度，以及低温作用时间的长短。因糖尿病或动脉硬化症导致血液循环差、血管痉挛（常由吸烟、某些神经系统疾病或某些药物引起），或手套或靴子太紧阻碍血液流动的患者发生冻伤的风险最高。暴露的手、足和面部最容易冻伤。暴露部位与潮湿或金属的物品接触可加重冻结，冻伤风险很大。
冻伤的症状
冻伤的症状依冻伤组织的深度和面积大小而异。浅冻伤的部位皮肤变成白色、麻木，回暖后会脱皮。较轻的深度冻伤受累部位可出现水疱和肿胀。更严重的冻结会导致极端的麻木、寒冷及不适感。冻伤部位变得苍白且冰冷。常出现水疱。水疱中为清亮液体时提示轻度损害，而充满血性液体时损害较重。
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坏死组织可使肢体呈灰色并变软（湿性坏疽）。如果发生湿性坏疽，多数患者需进行截肢。受累部位常常变黑，呈皮革状（干性坏疽）。
冻伤的诊断
由医生进行检查
寒冷暴露史
冻伤的诊断是根据典型的表现和暴露于寒冷的病史。有时在起初的几天中冻伤与非冻结性损伤表现类似。一段时间后，冻伤的组织则会出现区分于非冻结性组织损伤的特征。
冻伤的治疗
让患者身体变暖
将冻伤区域浸泡在温水中
医院外处理
应给冻伤患者盖上温暖的毯子，因为患者还可能出现低体温。如果可能，应尽快给冻伤区域保暖。将该部位浸泡在温水中，水温以不超过护理人员认为舒适的温度为宜（98.6-102.2° F 或大约 37-39° C）。应避免摩擦该部位（比如用雪），因为这样可导致进一步组织损伤。但由于冻伤部位没有感觉，患者无法辨明是否出现烫伤。因此，冻伤部位不应放在火前或用加热垫或电热毯取暖。
反复冻融组织比使其保持冷冻更具损伤性。因此，如果冻伤患者必须重新暴露在寒冷环境下，尤其当他们必须步行时，不应使冻伤组织融解。融解后更易因步行而导致损伤。同样，经应该尽量保护受伤的组织不要受到摩擦、压迫和进一步的损伤。通常应保持足部清洁、干燥并覆盖好。患者应保持温暖，如果可能给予镇痛药。应尽快将他们送往医院。
你知道吗……
医院内治疗
在医院，应开始或继续保暖。完全复温需要15～30分钟。在复温过程中，鼓励患者轻轻活动受伤部位。复温时冻伤的部位可能非常疼痛，可能需要注射阿片类的镇痛剂。不要把水疱弄破。已破的水疱应用抗生素软膏涂敷。
一旦组织复温，应小心地清洗、干燥冻伤的部位，用消毒绷带包扎，保持清洁和干燥避免感染。可口服抗炎药物如布洛芬或局部使用其他一些外用凝胶剂来帮助缓解炎性反应。感染时需要用抗生素治疗，但有的医生主张所有深度冻伤的患者都需要给予抗生素，以预防感染。有的医生也通过静脉或动脉给药以改善冻伤部位的血液循环，即便这种治疗仅在伤后初始的几天里有效。如果患者尚未接种破伤风疫苗或已过破伤风加强针接种时间，医生可给予破伤风类毒素注射。
出院后处理
患者需要健康饮食以保证机体产生足够的热量。
每天以温水旋涡浴三次（约 98.6°F [37°C]）然后轻轻擦干、休息和时间是最好的持续治疗方法。大多数患者几个月后可以慢慢好转，有时为了切除坏死组织需要进行截肢。刚冻伤时表现出来的损伤面积和严重程度可能比几周或几月后要严重，因此常常要在几个月后，直到冻伤不能治愈时，才能做出截肢的决定。有时，一些影像学检查，如核素扫描、微波热成像或激光多普勒流量探测，有助于确定哪些部位可以恢复，哪些部位难以恢复。不能恢复的部位需要进行截肢。有些冻伤患者痊愈后会出现麻木或对冷感觉过敏。