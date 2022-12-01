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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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非冻结性组织损伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是非冻结性组织损伤？

非冻结性组织损伤是指寒冷导致的皮肤损伤。如果您的皮肤因太冷而冻结，称为冻疮。非冻结性损伤的常见类型有：

  • 亚冻伤

  • 浸泡足（战壕足）

  • 冻疮

亚冻伤

亚冻伤是指因皮肤太冷而变麻木、肿胀和发红引起的损伤。

  • 通过使该部位变暖几分钟来治疗亚冻伤

  • 在变暖过程中，这个部位会疼痛发痒

  • 有时，在发生下列疾病后该部位可能长期对低温敏感

浸泡足（战壕足）

浸泡足是因穿了若干天湿冷的袜子或鞋导致的损伤。有时称为战壕足。

  • 足部会变苍白、潮湿、肿胀、麻木和发冷

  • 如要治疗浸泡足，则慢慢复温、干燥和抬高您的脚

  • 随着复温，您的脚会变红和疼痛，您可能会长出水疱

  • 数周后，您的脚可能会非常敏感和多汗

  • 医生可能会给您使用抗生素来预防感染

通过以下措施预防浸泡足：

  • 穿合适的鞋子和靴子

  • 每天换袜子

  • 保持双脚干燥

冻疮

冻疮是指您因为在干冷天气下露在外面而发痒、疼痛、发红或肿胀的皮肤部位。

  • 冻疮不常见，但也不严重

  • 您可能会发痒、疼痛、发红，有时会有水疱，通常在手指或腿前

  • 避免暴露在寒冷天气下即可治疗冻疮

  • 避免摄入尼古丁可能有助于预防冻疮

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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