什么是非冻结性组织损伤？
非冻结性组织损伤是指寒冷导致的皮肤损伤。如果您的皮肤因太冷而冻结，称为冻疮。非冻结性损伤的常见类型有：
亚冻伤
浸泡足（战壕足）
冻疮
亚冻伤
亚冻伤是指因皮肤太冷而变麻木、肿胀和发红引起的损伤。
通过使该部位变暖几分钟来治疗亚冻伤
在变暖过程中，这个部位会疼痛发痒
有时，在发生下列疾病后该部位可能长期对低温敏感
浸泡足（战壕足）
浸泡足是因穿了若干天湿冷的袜子或鞋导致的损伤。有时称为战壕足。
足部会变苍白、潮湿、肿胀、麻木和发冷
如要治疗浸泡足，则慢慢复温、干燥和抬高您的脚
随着复温，您的脚会变红和疼痛，您可能会长出水疱
数周后，您的脚可能会非常敏感和多汗
医生可能会给您使用抗生素来预防感染
通过以下措施预防浸泡足：
穿合适的鞋子和靴子
每天换袜子
保持双脚干燥
冻疮
冻疮（冻伤）（手指）
图片
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冻疮是指您因为在干冷天气下露在外面而发痒、疼痛、发红或肿胀的皮肤部位。
冻疮不常见，但也不严重
您可能会发痒、疼痛、发红，有时会有水疱，通常在手指或腿前
避免暴露在寒冷天气下即可治疗冻疮
避免摄入尼古丁可能有助于预防冻疮