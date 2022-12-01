低体温是由于待在一个寒冷的地方且无法温暖身体导致的。

如果您待在一个寒冷的地方且您出现以下情况，则发生低体温的风险更高：

不能活动您的身体（例如，您受伤或因为饮酒失去意识）

有某些健康问题，如感染、血液循环不佳或甲状腺功能减退

年龄非常大或非常小

温度不是必须得很低。即使只有 55 或 60°F（约 13 至 16°C）那么冷，您也可能会出现低体温。