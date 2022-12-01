什么是低体温？
低体温是指低到危险程度的体温，通常低于 95°F (35°C)。
当您长时间待在一个寒冷的地方时，就会出现低体温
如果有风，您在冷水中或潮湿环境中，或您不能四处走动以保暖，则更可能发生低体温
起初，低温会让您发抖
随着低体温恶化，您会意识模糊，并失去意识
如果体温低于 88°F（约 28°C），则可能死亡
婴儿和老年人发生低体温的风险最高
如果您认为自己发生低体温，请立即去看医生。
什么会导致低体温？
低体温是由于待在一个寒冷的地方且无法温暖身体导致的。
如果您待在一个寒冷的地方且您出现以下情况，则发生低体温的风险更高：
不能活动您的身体（例如，您受伤或因为饮酒失去意识）
有某些健康问题，如感染、血液循环不佳或甲状腺功能减退
年龄非常大或非常小
温度不是必须得很低。即使只有 55 或 60°F（约 13 至 16°C）那么冷，您也可能会出现低体温。
低体温有哪些症状？
起初，您会明显发抖，牙齿打颤。
随着低体温恶化，您还可能会：
行动缓慢笨拙
意识模糊，反应减慢
反应迟缓
失去良好判断力
跌倒，躺下休息，或徘徊
停止发抖，陷入昏迷状态
最终，您的心脏停止跳动（心脏骤停），然后死亡。但是，当您真的发生低体温时，您需要的氧气会更少。因此，有些低体温者，尤其是儿童，可以在心脏骤停后存活长达 1 小时。
医生如何判断我是否有低体温？
医生通过检查您的体温来判断您是否有低体温。如果您的体温低于 95°F (35°C)，则您有低体温。
医生如何治疗低体温？
低体温者应该：
脱掉湿衣服并烘干
穿上足够的温暖干燥衣物并戴上帽子，然后盖上暖和的毯子
喝点暖和的东西
如果您意识清醒，只是寒冷和打颤，这最终会让您变暖和。如果您看起来意识模糊或行动迟缓，应该有人带您去医院。医生可能必须进行特殊的加温治疗。
在医院，医生可能会使用以下方式温热您的身体：
给您吸入温热的氧气
通过静脉输液将温热液体输入您的静脉，或通过管道输入您的胃中
有时候，通过一台机器将血液泵出身体，使其变暖，之后将其泵回，以此来温暖血液
切勿对低体温者给予心肺复苏 (CPR)，因为可能会损伤患者的心脏。只需拨打 911，患者即可立即被送往医院。
我如何预防低体温？
在寒冷的地方，可以通过以下方式防止低体温：
戴帽子
保持干燥
多穿几层衣服，但应可脱下或穿上，以保持温暖但不要出汗和弄湿
老年人更容易出现低体温，因此应该：
保持家中至少 68°F (20°C)，尤其是卧室
在寒冷天气时多穿几层衣服，确保覆盖头部、手指和脚趾
穿羊毛和其他保暖材料制成的衣服
待在寒冷的地方时，应进食温热的食物和饮用温热的液体（但不是酒精饮料）
感觉寒冷时四处走动以帮助身体变暖
如果您无法负担保证家中足够温暖的费用，请向您所在地区寻求燃料援助计划，以帮助您获得这些费用。