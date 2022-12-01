低体温（体温低至危险程度）通常被认为是一种冻伤，因为它可能因暴露在寒冷的环境中所致或加重。

处于过于寒冷的环境，有某些病症，或无法活动会增加低体温所致损伤的风险。

患者起初出现寒颤，接着出现意识模糊或失去意识。

保持温暖干燥可促进恢复，除非体温过低。

如果体温过低，医生可通过给予加热的氧气，经静脉给予加热的液体，经塑料管向膀胱、胃、腹腔或胸腔给予加热的液体，来给患者取暖。医生也在体外提供热量。

在美国，低体温每年导致约 600 人死亡，数量被普遍低估，最常见于意外，而很少因为凶杀或自杀所致。低温也增加了患有心脏、血管和神经性疾病患者死亡的风险。

身体散失的热量大于通过增加代谢（通过活动）所补充的热量，或从外部热源（如火或太阳等）获得的温暖时，就会出现低体温。风可以增加热量的散发，坐或躺在冰冷的地上，或浸泡在水中都会增加热量的散失。突然浸泡到非常冷的水中5～15分钟就可能引起致命的低体温。但是有的人，多数是婴儿和幼儿，即使在冰水中浸泡长达1小时也仍然能够存活。休克会使所有系统处于关闭状态，实际上起到了保护作用（见浸没在冷水中的影响）。虽然只是暴露在中等温度的冷水中，时间太长也可能引起低体温。

在寒冷环境中静卧不动的人，如脑卒中或癫痫，或因中毒、低血糖或受伤而失去知觉的人，冻伤的风险最大。因为这些人不能活动，产生热量少，且无法离开寒冷环境。这些人甚至在环境温度只有 55 到 60°F（大约 13 到 16°C）时就可能有低体温的风险。

婴幼儿和高龄老年人发生低体温的风险特别高。处在这两个年龄组的人通常不能像年轻人一样对寒冷代偿，需要依靠其他人提前预估他们的需要并让他们保持温暖。高龄老年人常在寒冷的房子里坐几小时都不活动，容易发生低体温。婴幼儿身体散热很快，也特别容易发生低体温。有时某一种疾病，比如大面积感染或甲状腺功能低下（甲状腺功能减退），可引起或促进低体温的发生。

低体温的症状 低体温的初期症状包括剧烈寒战及牙齿打战。随着体温进一步下降， 寒颤停止。

活动开始变缓慢和笨拙。

反应时间延长。

思维模糊。

判断力出现障碍。 这些症状是逐步发生的，所以患者和患者的同伴，都意识不到在发生什么。患者可能跌到、迷路或躺下不动。 患者在寒战停止后变得更加迟钝，并逐渐进入昏迷。心跳和呼吸频率变慢、强度变弱。如果心跳呼吸都非常慢，患者可能表现为没有生命迹象（无心跳呼吸），即便尚有心跳但十分微弱。最终心脏停止跳动。 体温越低，死亡的危险性越高。体温低于88°F（大约31°C）时就可能发生死亡；低于83°F（大约28°C）时死亡率极高。

老年人须知：适应低温 衰老使人体适应寒冷的能力降低。随着衰老，机体出现防御性颤栗以及从体表转运血液的能力降低。同时，皮下的脂肪层变薄，阻止热量流失的隔绝层变少。 功能障碍（如心血管功能障碍，更常见于老年人）同样可以在颤栗时降低身体效能，并且转移血液使得机体不能有效代偿低体温的压力。老年人的一些常见疾病可使得机体产热的能力降低，比如甲状腺活动不足（甲状腺功能减退症）。遭受创伤或疾病（如中风或关节炎）而不能活动的人，同样也有罹患冻伤的风险，因为运动量减少使得可产热的肌肉活动减少。酒精和某些药物（如抗抑郁药）也有增加冻伤的风险。 低体温症几乎都可以避免。建议老年人采取以下预防措施： 保持温暖的环境。有时老年人为了省钱而将家里的温度设置得低于适合的温度，但应注意将调温器设置在20°C或以上。卧室保暖很重要。燃料援助项目及家庭防冻计划可帮助降低费用。

多穿几层衣服。棉质或合成材料如聚丙烯的衣服保温效果好，因为这些材料即使变潮也有保温作用。机体从头部散失大量的热量，所以带个帽子可以保温。手指和脚趾也必须保护起来以免冻伤。

摄取热的饮食。食物供给机体可以燃烧的燃料，热的液体可提供热量并防止脱水。

避免酒精性饮料。酒精可扩张皮肤的血管，使机体暂时感觉温暖，但实际上造成更多的热量流失。

定期锻炼，特别是在寒冷天。锻炼可增加机体产热。

低体温的诊断 测量体温

有时检查有无其他疾病 医生通过测量体温低于 95℉ (35℃) 来诊断低体温，一般使用直肠温度计。常规的温度计不能显示94°F（约34°C）以下的温度。因此在严重低体温时需要使用电子体温计来测量体温。 有时进行抽血及其他一些检查，确定是否有引起低体温的其他疾病如感染或甲状腺功能减退。如果患者没有生命迹象，医生可能要用心脏超声检查来确定其心脏是否还在跳动。