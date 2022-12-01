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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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非冻结性组织损伤

（冻疮[Pernio]；冻伤；足浸病[战壕足]）

作者：Daniel F. Danzl, MD, University of Louisville School of Medicine
已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 6月 2023
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小知识

    非冻结性组织损伤是指部分皮肤组织受到寒冷损害，但尚未造成冻伤。

    非冻结性组织损伤包括冻结，浸泡足，和冻疮。（另见冻伤概述。）

    亚冻伤

    亚冻伤是指受到寒冷刺激的皮肤部位出现麻木、红肿的一种冻伤。只需要将受累的部位暖和几分钟就可以好转。复温时冻伤的部位可能有刺痛和剧烈的瘙痒。受伤的部位可能在以后的几个月或几年的时间内对寒冷十分敏感，但不会留下永久性损害。

    浸泡足（战壕足）

    浸泡足（战壕足）是指足穿着潮湿、寒冷的袜子及靴子几天，引起的一种冷伤。脚部变得苍白、黏湿、肿胀、麻木以及冰冷。复温后，脚部变得通红并有触痛。有时会出现水疱，且可能破裂感染。温度的变化和甚至最轻的触摸都会导致皮肤过度敏感，这种敏感性可能会持续数周。脚也可能变得过度出汗。

    治疗主要有以下一些措施：

    • 缓慢地加温、干燥和清洁足部

    • 抬高足部

    • 并保持足部干燥、温暖

    一些医生为预防感染，给予抗生素治疗。如果患者的破伤风疫苗接种目前已失效，则打破伤风加强针。医生有时会给予阿米替林，帮助缓解对疼痛和轻度压力的敏感性。由于尼古丁会影响血液流动，所以避免吸烟或使用尼古丁产品可能会有所帮助。

    手部很少发生这种类型的损伤。

    穿合脚的鞋或靴，至少每天换一次袜子，并使双足保持干燥，可以预防浸泡足。

    冻疮 (pernio)

    冻疮 (pernio) 是指反复暴露在干冷环境中后可能发生的一种少见的反应。症状包括瘙痒、疼痛、红肿，在少数情况下，受累部位会出现皮肤变色或水疱（常见于小腿前方或手指上表面）。这些症状虽然不严重，但使人不舒服，并常反复出现。最好的治疗是避免寒冷暴露。口服硝苯地平、利马前列素，或皮质类固醇可缓解症状。避免使用尼古丁可能会有所帮助。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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