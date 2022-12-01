浸泡足（战壕足）是指足穿着潮湿、寒冷的袜子及靴子几天，引起的一种冷伤。脚部变得苍白、黏湿、肿胀、麻木以及冰冷。复温后，脚部变得通红并有触痛。有时会出现水疱，且可能破裂感染。温度的变化和甚至最轻的触摸都会导致皮肤过度敏感，这种敏感性可能会持续数周。脚也可能变得过度出汗。

治疗主要有以下一些措施：

缓慢地加温、干燥和清洁足部

抬高足部

并保持足部干燥、温暖

一些医生为预防感染，给予抗生素治疗。如果患者的破伤风疫苗接种目前已失效，则打破伤风加强针。医生有时会给予阿米替林，帮助缓解对疼痛和轻度压力的敏感性。由于尼古丁会影响血液流动，所以避免吸烟或使用尼古丁产品可能会有所帮助。

手部很少发生这种类型的损伤。

穿合脚的鞋或靴，至少每天换一次袜子，并使双足保持干燥，可以预防浸泡足。