提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

骨折概述

（骨折）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

所有骨骼折断都可视为骨折。不管是一条小裂缝，还是有很多骨折块的大骨折。

  • 骨折很疼，会导致肿胀

  • 您的骨头看起来变弯或移位

  • 骨折有时候会损伤骨折部位附近的神经或血管

  • 医生使用 X 光片检查诊断骨折，但有时 CT 扫描或 MRI 也有用

  • 医生将被折断的骨头复位，并用夹板、石膏模或（有时）金属针、螺钉和金属板来固定

如果您受伤并伴有严重疼痛或肿胀，或不能活动或使用您受伤的身体部位，请前往最近的急诊室

有哪些不同类型的骨折？

医生会使用很多术语来描述不同的骨折。这些术语与以下事项有关：

  • 折断骨头块的对齐情况如何？

  • 皮肤上是否有孔，是否有骨头伸出来？

  • 断骨是否插入您的关节？

骨折块有时会对得很齐。但有时它们会弯曲、扭曲、分离或挤在一起。有时候，您的骨头会折断成若干小骨折块。

开放性骨折在断骨尖端刺入您的皮肤时发生。通常，骨头会缩回去，只有一个小切口。但有时骨头会伸出来。开放性骨折会导致细菌和污物进入断骨，引发骨感染。骨感染会阻止您的骨折愈合。

戳进关节的断骨会愈合，但粗糙边缘会导致永久性关节疼痛和僵硬。

某些骨折类型

什么会导致骨折？

如您有以下情况，则可能发生了骨折：

  • 您的骨头弯曲或扭曲过度，如跌倒或运动损伤

  • 您的骨头受到大力撞击，比如重物或车祸撞击

  • 某块骨头反复持续受到撞击，如跑步，这称为应力性骨折

骨折有哪些症状？

骨折症状包括：

  • 触碰、负重或使用受伤身体部位时疼痛

  • 水肿

  • 难以正常使用受伤部位（例如，如果您踝关节骨折，您可能无法站起来）

  • 如果神经受损，有时会麻木或刺痛

骨折会出血。这可能会在大约一天后导致淤青。

医生如何判断骨折？

医师会做：

有时候，医生还会行 CT 扫描MRI

医生如何治疗骨折？

骨折在两端相连且能对齐时最好愈合。如果没有相连和对齐，医生需要移动骨头来让其对齐。这被称为“骨折复位”或“接骨”。

如果您的骨折压到血管或神经，或是开放性骨折，医生会立即进行复位。否则，医生通常要等待几天让肿胀消退。在那之前，他们会放一个夹板，并给您使用止痛药。

复位骨折后，医生需要固定骨折块，使其在愈合过程中不能活动。为了固定骨折块，医生可能使用

  • 夹板

  • 石膏模

  • 手术

夹板和石膏模是用硬材料制成的，如石膏或纤维玻璃。医生会首先放一些软垫，以防石膏或纤维玻璃擦伤您的皮肤。对于石膏模，硬材料完全包绕您的手臂或腿。对于夹板，硬材料只部分包绕。

在骨折手术期间，医生可能会使用：

  • 一根长的金属棒，放入您骨头的空心部分

  • 螺钉和金属板，直接附在断骨上

  • 针对您的断骨固定在腿部或手臂外的金属框架（外固定器）

如果您有开放性骨折，您还可能需要进行手术来清除您断骨末端的污物和细菌。

外固定器

我如何护理石膏模？

如果您打了石膏，您应当这么做：

  • 洗澡时保持石膏干燥—用防水石膏套或塑料袋（用橡皮筋密封开口）进行保护

  • 如果石膏被弄湿，用吹风机吹干—如果太湿，可能需要让医生将其替换

  • 尽可能抬高石膏，以减轻肿胀

  • 在粗糙的石膏边缘粘胶带以保护皮肤

  • 每天清洁石膏周围部位

  • 不要把物品放入石膏里

如果您发烧或石膏出现以下情况，给您的医生打电话

  • 感觉太紧

  • 导致受伤身体部位疼痛、麻木或虚弱

  • 引起发红或酸痛

  • 发出难闻的味道

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。