有哪些不同类型的骨折？

有哪些不同类型的骨折？

医生会使用很多术语来描述不同的骨折。这些术语与以下事项有关：

折断骨头块的对齐情况如何？

皮肤上是否有孔，是否有骨头伸出来？

断骨是否插入您的关节？

骨折块有时会对得很齐。但有时它们会弯曲、扭曲、分离或挤在一起。有时候，您的骨头会折断成若干小骨折块。

开放性骨折在断骨尖端刺入您的皮肤时发生。通常，骨头会缩回去，只有一个小切口。但有时骨头会伸出来。开放性骨折会导致细菌和污物进入断骨，引发骨感染。骨感染会阻止您的骨折愈合。

戳进关节的断骨会愈合，但粗糙边缘会导致永久性关节疼痛和僵硬。