所有骨骼折断都可视为骨折。不管是一条小裂缝，还是有很多骨折块的大骨折。
骨折很疼，会导致肿胀
您的骨头看起来变弯或移位
骨折有时候会损伤骨折部位附近的神经或血管
医生使用 X 光片检查诊断骨折，但有时 CT 扫描或 MRI 也有用
医生将被折断的骨头复位，并用夹板、石膏模或（有时）金属针、螺钉和金属板来固定
如果您受伤并伴有严重疼痛或肿胀，或不能活动或使用您受伤的身体部位，请前往最近的急诊室。
有哪些不同类型的骨折？
医生会使用很多术语来描述不同的骨折。这些术语与以下事项有关：
折断骨头块的对齐情况如何？
皮肤上是否有孔，是否有骨头伸出来？
断骨是否插入您的关节？
骨折块有时会对得很齐。但有时它们会弯曲、扭曲、分离或挤在一起。有时候，您的骨头会折断成若干小骨折块。
开放性骨折在断骨尖端刺入您的皮肤时发生。通常，骨头会缩回去，只有一个小切口。但有时骨头会伸出来。开放性骨折会导致细菌和污物进入断骨，引发骨感染。骨感染会阻止您的骨折愈合。
戳进关节的断骨会愈合，但粗糙边缘会导致永久性关节疼痛和僵硬。
某些骨折类型
什么会导致骨折？
如您有以下情况，则可能发生了骨折：
您的骨头弯曲或扭曲过度，如跌倒或运动损伤
您的骨头受到大力撞击，比如重物或车祸撞击
某块骨头反复持续受到撞击，如跑步，这称为应力性骨折
骨折有哪些症状？
骨折症状包括：
触碰、负重或使用受伤身体部位时疼痛
水肿
难以正常使用受伤部位（例如，如果您踝关节骨折，您可能无法站起来）
如果神经受损，有时会麻木或刺痛
骨折会出血。这可能会在大约一天后导致淤青。
医生如何判断骨折？
医生如何治疗骨折？
骨折在两端相连且能对齐时最好愈合。如果没有相连和对齐，医生需要移动骨头来让其对齐。这被称为“骨折复位”或“接骨”。
如果您的骨折压到血管或神经，或是开放性骨折，医生会立即进行复位。否则，医生通常要等待几天让肿胀消退。在那之前，他们会放一个夹板，并给您使用止痛药。
复位骨折后，医生需要固定骨折块，使其在愈合过程中不能活动。为了固定骨折块，医生可能使用
夹板
石膏模
手术
夹板和石膏模是用硬材料制成的，如石膏或纤维玻璃。医生会首先放一些软垫，以防石膏或纤维玻璃擦伤您的皮肤。对于石膏模，硬材料完全包绕您的手臂或腿。对于夹板，硬材料只部分包绕。
在骨折手术期间，医生可能会使用：
一根长的金属棒，放入您骨头的空心部分
螺钉和金属板，直接附在断骨上
针对您的断骨固定在腿部或手臂外的金属框架（外固定器）
如果您有开放性骨折，您还可能需要进行手术来清除您断骨末端的污物和细菌。
外固定器
我如何护理石膏模？
如果您打了石膏，您应当这么做：
洗澡时保持石膏干燥—用防水石膏套或塑料袋（用橡皮筋密封开口）进行保护
如果石膏被弄湿，用吹风机吹干—如果太湿，可能需要让医生将其替换
尽可能抬高石膏，以减轻肿胀
在粗糙的石膏边缘粘胶带以保护皮肤
每天清洁石膏周围部位
不要把物品放入石膏里
如果您发烧或石膏出现以下情况，给您的医生打电话：
感觉太紧
导致受伤身体部位疼痛、麻木或虚弱
引起发红或酸痛
发出难闻的味道