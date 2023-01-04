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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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腕部骨折

（手腕骨折）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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获得完整的细节

所有骨骼折断都可视为骨折。欲了解更多信息，请参阅骨折概述

什么是腕部骨折？

腕关节是指前臂两根长骨与手根部 8 块小骨汇合的部位。任何这些骨块的骨折都可视为腕部骨折。但医生通常在您发生以下情况时称之为“腕部骨折”：

  • 前臂两块骨中一块或两块发生骨折

这种腕部骨折是一种很常见的损伤。小腕骨骨折不那么常见。

  • 腕部骨折在老年人中更常见

  • 骨块可能被推离原位，并且需要正骨

  • 通常您只需要打石膏，但有时医生会行手术

如果您认为自己出现腕部骨折，请立即就医

什么会导致腕部骨折？

腕部骨折的常见原因有：

  • 跌倒时手掌或手背着地进行缓冲

腕部骨折

腕部骨折有哪些症状？

您可能出现以下症状：

  • 腕部疼痛、肿胀

  • 转动手腕时疼痛

  • 手腕可能看起来变形

  • 有时，食指指尖麻木，或拇指和小指难以碰到一起

医生如何判断我的腕部是否骨折？

医师会做：

医生如何治疗腕部骨折？

医生将会：

  • 给您使用止痛药

  • 将您的骨头复位

  • 让您戴石膏数周

  • 有时，行手术将您的骨折块归在一起，并进行固定

  • 有时，使用金属板或外固定器（一种用长螺钉连接骨块的体外金属框架）让骨块在愈合过程中保持固定

骨折愈合后，您的手腕会变僵硬。您需要进行放松并恢复力量的训练。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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