腕关节是指前臂两根长骨与手根部 8 块小骨汇合的部位。任何这些骨块的骨折都可视为腕部骨折。但医生通常在您发生以下情况时称之为“腕部骨折”：

前臂两块骨中一块或两块发生骨折

这种腕部骨折是一种很常见的损伤。小腕骨骨折不那么常见。

腕部骨折在老年人中更常见

骨块可能被推离原位，并且需要正骨

通常您只需要打石膏，但有时医生会行手术

如果您认为自己出现腕部骨折，请立即就医。