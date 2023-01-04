所有骨骼折断都可视为骨折。欲了解更多信息，请参阅骨折概述。
什么是腕部骨折？
腕关节是指前臂两根长骨与手根部 8 块小骨汇合的部位。任何这些骨块的骨折都可视为腕部骨折。但医生通常在您发生以下情况时称之为“腕部骨折”：
前臂两块骨中一块或两块发生骨折
这种腕部骨折是一种很常见的损伤。小腕骨骨折不那么常见。
腕部骨折在老年人中更常见
骨块可能被推离原位，并且需要正骨
通常您只需要打石膏，但有时医生会行手术
如果您认为自己出现腕部骨折，请立即就医。
什么会导致腕部骨折？
腕部骨折的常见原因有：
跌倒时手掌或手背着地进行缓冲
腕部骨折
腕部骨折有哪些症状？
您可能出现以下症状：
腕部疼痛、肿胀
转动手腕时疼痛
手腕可能看起来变形
有时，食指指尖麻木，或拇指和小指难以碰到一起
医生如何判断我的腕部是否骨折？
医师会做：
医生如何治疗腕部骨折？
医生将会：
给您使用止痛药
将您的骨头复位
让您戴石膏数周
有时，行手术将您的骨折块归在一起，并进行固定
有时，使用金属板或外固定器（一种用长螺钉连接骨块的体外金属框架）让骨块在愈合过程中保持固定
骨折愈合后，您的手腕会变僵硬。您需要进行放松并恢复力量的训练。