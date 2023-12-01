阿司匹林是一种用于缓解疼痛的非处方药。
什么是阿司匹林中毒？
阿司匹林中毒是一种因一次服用非常高剂量阿司匹林，或者随着时间的推移多次低剂量服用阿司匹林（逐渐中毒）导致的疾病。
您需要服用比正常量多得多的阿司匹林才会中毒
根据您医生的指示每日服用少量阿司匹林（婴儿阿司匹林用量）以降低心脏病发作几率不会导致慢性中毒
儿童不得给予阿司匹林，因为它可导致一种称为瑞氏综合征的疾病，虽然罕见但会危及生命
冬青油中有与阿司匹林有关的化学物质。这对年幼的孩子来说是非常危险的，即使吞下一茶匙，也会导致死亡。
如果您认为自己或其他人可能发生阿司匹林中毒，请立即致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）或致电中毒控制中心（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
阿司匹林中毒有哪些症状？
如果您一次服用太多阿司匹林（急性中毒），首发症状是：
胃部不适
呕吐
呼吸速度过快
耳鸣
出汗
对于严重中毒，您可能还会感到：
头重脚轻
发烧
异常困倦或精力充沛（多动）
您的身体不受控制地活动和抽搐（癫痫发作）
好像呼吸困难
逐渐中毒的症状要在数天或数周后才出现。您会感到：
困倦
意识混乱
好像看到或听到实际不存在的东西（幻觉）
头晕或头重脚轻
好像呼吸困难或呼吸速度过快
医生如何判断我是否出现阿司匹林中毒？
医生将采集血液样本来测量您血液里阿司匹林的量。
医生如何治疗阿司匹林中毒？
医生将会：
给您使用活性炭，以阻止阿司匹林进入您的血液
如果需要，给您静脉输液（进入您的静脉）
对于严重中毒，使用一台专门的机器从您的血液中滤出阿司匹林
在发生其他症状时立即治疗