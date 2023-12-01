阿司匹林中毒是一种因一次服用非常高剂量阿司匹林，或者随着时间的推移多次低剂量服用阿司匹林（逐渐中毒）导致的疾病。

您需要服用比正常量多得多的阿司匹林才会中毒

根据您医生的指示每日服用少量阿司匹林（婴儿阿司匹林用量）以降低心脏病发作几率不会导致慢性中毒

儿童不得给予阿司匹林，因为它可导致一种称为瑞氏综合征的疾病，虽然罕见但会危及生命

冬青油中有与阿司匹林有关的化学物质。这对年幼的孩子来说是非常危险的，即使吞下一茶匙，也会导致死亡。

如果您认为自己或其他人可能发生阿司匹林中毒，请立即致电寻求紧急医疗救助（美国大部分地区为 911）或致电中毒控制中心（美国：1-800-222-1222）。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。