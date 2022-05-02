阿司匹林和称为水杨酸盐的相关药物是许多处方药和非处方药中常见的成分，在正常剂量中是安全的，但严重过量可导致严重症状以及在罕见情况下导致死亡。
单次服用高剂量阿司匹林可引起急性中毒，长时间服用较低剂量阿司匹林可逐渐出现中毒。
症状可有耳鸣、恶心、呕吐、嗜睡、意识错乱和呼吸急促。
诊断基于血液检查和患者的症状。
治疗方法包括经口或胃管给予活性炭，经静脉给予液体和碳酸氢盐，对于严重中毒，进行血液透析。
（另请参见中毒概述。）
急性阿司匹林中毒
摄入过量的阿司匹林和类似药物（水杨酸盐）可引起急性中毒。但要相当大的剂量才能引起急性中毒。体重约 150 磅的人摄入超过 30 片 325 毫克的阿司匹林片剂才会引起轻度中毒。因此急性阿司匹林中毒很少是意外，但用于皮肤的浓缩水杨酸盐产品，如冬青油（水杨酸甲酯），会导致意外中毒。
慢性阿司匹林中毒
如果患者长时间服用正常或稍高于正常剂量的阿司匹林，则可能会无意中发生逐渐的阿司匹林中毒。对于发热的儿童，给予的阿司匹林剂量稍大于处方剂量只要几天就可能会发生中毒，但极少使用阿司匹林治疗儿童发热，因为这可能会引发急性脑病综合征。在美国，在售的治疗儿童咳嗽和感冒的非处方药品都不含阿司匹林；大多数含有对乙酰氨基酚或布洛芬。
成年人，常常是年纪大的老人，在服用几周后逐渐出现中毒。
为了减少冠心病患者心脏病发作风险而建议的低剂量阿司匹林剂量很小（一片婴儿剂量阿司匹林，半片成人剂量阿司匹林，或每天一片成人剂量阿司匹林），长期服用不会引起阿司匹林中毒。
你知道吗……
阿司匹林以外的水杨酸盐中毒
冬青油（水杨酸甲酯）是一种高度浓缩的水杨酸盐，是许多商业产品如热蒸发器中使用的擦剂和溶液的组成部分。一茶匙 (5 mL) 的冬青纯油相当于约 7000 毫克（22 片成人片剂）的阿司匹林。这个数量对幼儿来说可能是致命的。
含次水杨酸铋（用于治疗消化道感染）的非处方药毒性非常小，服用多个剂量后才能引起中毒。
你知道吗……
阿司匹林中毒的症状
阿司匹林中毒的诊断
血液化验
采取血样测定血液中阿司匹林的精确水平。测定血液的 pH 值（血液的酸碱度）和血中二氧化碳或碳酸氢盐的水平有助于确定中毒的严重程度。通常，为了解患者的恢复情况，在治疗期间要反复多次进行检测。
阿司匹林中毒的治疗
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美国毒物控制中心协会：代表美国毒物中心，通过中毒救助热线 (1-800-222-1222) 提供免费、保密的服务 (24/7)