如果患者长时间服用正常或稍高于正常剂量的阿司匹林，则可能会无意中发生逐渐的阿司匹林中毒。对于发热的儿童，给予的阿司匹林剂量稍大于处方剂量只要几天就可能会发生中毒，但极少使用阿司匹林治疗儿童发热，因为这可能会引发急性脑病综合征。在美国，在售的治疗儿童咳嗽和感冒的非处方药品都不含阿司匹林；大多数含有对乙酰氨基酚或布洛芬。

成年人，常常是年纪大的老人，在服用几周后逐渐出现中毒。

为了减少冠心病患者心脏病发作风险而建议的低剂量阿司匹林剂量很小（一片婴儿剂量阿司匹林，半片成人剂量阿司匹林，或每天一片成人剂量阿司匹林），长期服用不会引起阿司匹林中毒。