碳氢化合物是胶水、汽油、油漆和油漆稀释剂以及煤油中的化学物质。
什么是碳氢化合物中毒？
碳氢化合物中毒是由于吞食或吸入碳氢化合物产品产生的烟雾引起的疾病。
吞食这些产品并且中毒的大多数小孩都会康复
吸入烟雾成瘾（称为口吸、吸袋或鼻吸）的青少年和成年人可能会死于心脏骤停（他们的心脏停止跳动）或出现脑损伤
吞食碳氢化合物会导致刺激，然后引发肺部感染
严重中毒会影响脑、心脏、骨髓和肾脏
如果您认为自己或其他人可能已经中毒，请立即致电寻求紧急医疗救助（在美国大部分地区为 911）。
碳氢化合物中毒有哪些症状？
咳嗽
窒息
呼吸加快
胃有烧灼感
皮肤变青（由于血液中氧含量低）
嗜睡
呼吸困难—这可能需要几个小时才会发生
动作协调性差（笨拙）
癫痫发作（您的身体不受控制地活动或抽搐）
昏迷（失去意识且无法唤醒）
医生如何判断我是否出现碳氢化合物中毒？
医生会根据您的症状和发生情况描述来怀疑碳氢化合物中毒。他们可能会闻一闻您身上或衣服上是否有碳氢化合物味或看看是否有油漆或油留下的痕迹。
医生将会：
进行胸部 X 光片检查以查看您的肺部是否有液体
测定您血液中的含氧量
如果他们需要检查有无脑损伤，则进行 MRI（磁共振成像）
医生如何治疗碳氢化合物中毒？
医生将会：
让您脱掉所有接触碳氢化合物的衣服
充分清洗您的皮肤
如果您有呼吸问题，给您吸氧，或如果严重，则上呼吸机
让您留院接受护理直到恢复
给您使用预防感染的药物