已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022

碳氢化合物是汽油和煤油等石油产品，也是许多涂料稀释剂、溶剂、胶水和一些清洁产品的成分。当烟雾被吸入或液体进入肺部时，它们是危险的。

吞咽或吸入碳氢化合物可引起肺部刺激症状，出现咳嗽、窒息、气短和神经系统不适。

嗅闻或吸入烟气，特别是劳累或应激之后可引起心律失常、心动过速或猝死。

根据病史描述及患者呼吸或衣服上特征性的汽油味进行诊断，有时依据胸部X线片检查。

治疗包括脱掉被污染的衣物，清洗皮肤，对呼吸系统损伤或肺炎的患者给予吸氧，以及应用抗生素。

（另请参见中毒概述。）

石油制品、清洁用品和胶水含有碳氢化合物（主要由碳和氢元素结合而成的物质）。很多5岁以下的幼童因为吞服了石油制品，如汽油、煤油、油漆稀料而中毒，但多数可以康复。

风险更大的是青少年故意吸入胶水、颜料、溶剂、清洁喷剂、汽油或一些气溶胶中的推进剂的烟雾以获得沉醉感，这也是一种物质滥用类型，称为口吸、吸袋、鼻吸、嗅胶或是使用挥发性物质。这种吸入行为可能引起致命的不规则心跳或心搏骤停，特别是劳累或应激状态下。反复吸入甲苯（其中一些产品的组成部分）后可损害大脑。某些碳氢化合物产品还包含有毒的添加剂，如甲醇或铅。

吞食碳氢化合物会导致咳嗽和窒息，会使碳氢化合物液体进入气道并刺激肺，这是一种严重疾病（化学性肺炎），并可能导致严重的肺炎。这种稀薄容易流动的碳氢化合物，如用于涂料稀释剂和清理工具的溶剂松香水和其他（包括汽油），累及肺是一个特殊的情况。严重的中毒也可影响脑、心脏、骨髓和肾脏。稠的、流动性差的碳氢化合物，如灯油和矿物油，进入肺的可能性小，但是一旦它进入肺，就会对肺造成严重的、持久的刺激。

你知道吗……

碳氢化合物中毒的症状 吞食碳氢化合物的人常常会出现咳嗽和窒息。胃内会出现烧灼感，可出现呕吐。如果影响到肺，会出现持续性的剧烈咳嗽。呼吸变得急促，由于血氧水平低，皮肤可能呈淡青色（紫绀）。幼儿可出现发绀，憋气，持续咳嗽。有时直到碳氢化合物进入肺数小时后才出现呼吸困难。 吞食碳氢化合物也可引起神经系统症状，包括嗜睡、协调性差、木僵或昏迷、癫痫发作。

碳氢化合物中毒的诊断 接触碳氢化合物的历史和人身上的石油气味

有时行胸部 X 片检查和血气分析 根据病史描述及患者呼吸或衣服上特性的汽油味，或者在患者附近找到盛放容器，可以诊断碳氢化合物中毒。手上或口周残留油漆提示近期有嗅闻过油漆。肺炎和化学性肺炎通过胸部 X 片检查和血氧水平测定来进行诊断（见动脉血气分析）。如果怀疑大脑损伤，需完成核磁共振成像（MRI）检查。 吸入碳氢化合物引起的化学性肺炎 图片 由G. Schmidt医学博士提供。