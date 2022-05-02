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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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碳氢化合物中毒

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022
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小知识

碳氢化合物是汽油和煤油等石油产品，也是许多涂料稀释剂、溶剂、胶水和一些清洁产品的成分。当烟雾被吸入或液体进入肺部时，它们是危险的。

  • 吞咽或吸入碳氢化合物可引起肺部刺激症状，出现咳嗽、窒息、气短和神经系统不适。

  • 嗅闻或吸入烟气，特别是劳累或应激之后可引起心律失常、心动过速或猝死。

  • 根据病史描述及患者呼吸或衣服上特征性的汽油味进行诊断，有时依据胸部X线片检查。

  • 治疗包括脱掉被污染的衣物，清洗皮肤，对呼吸系统损伤或肺炎的患者给予吸氧，以及应用抗生素。

（另请参见中毒概述。）

石油制品、清洁用品和胶水含有碳氢化合物（主要由碳和氢元素结合而成的物质）。很多5岁以下的幼童因为吞服了石油制品，如汽油、煤油、油漆稀料而中毒，但多数可以康复。

风险更大的是青少年故意吸入胶水、颜料、溶剂、清洁喷剂、汽油或一些气溶胶中的推进剂的烟雾以获得沉醉感，这也是一种物质滥用类型，称为口吸、吸袋、鼻吸、嗅胶或是使用挥发性物质。这种吸入行为可能引起致命的不规则心跳或心搏骤停，特别是劳累或应激状态下。反复吸入甲苯（其中一些产品的组成部分）后可损害大脑。某些碳氢化合物产品还包含有毒的添加剂，如甲醇或铅。

吞食碳氢化合物会导致咳嗽和窒息，会使碳氢化合物液体进入气道并刺激肺，这是一种严重疾病（化学性肺炎），并可能导致严重的肺炎。这种稀薄容易流动的碳氢化合物，如用于涂料稀释剂和清理工具的溶剂松香水和其他（包括汽油），累及肺是一个特殊的情况。严重的中毒也可影响脑、心脏、骨髓和肾脏。稠的、流动性差的碳氢化合物，如灯油和矿物油，进入肺的可能性小，但是一旦它进入肺，就会对肺造成严重的、持久的刺激。

你知道吗……

  • 通过吸入碳氢化合物烟气而获得快感的人可能会因致命的不规则心跳或心搏骤停而猝死。

碳氢化合物中毒的症状

吞食碳氢化合物的人常常会出现咳嗽和窒息。胃内会出现烧灼感，可出现呕吐。如果影响到肺，会出现持续性的剧烈咳嗽。呼吸变得急促，由于血氧水平低，皮肤可能呈淡青色（紫绀）。幼儿可出现发绀，憋气，持续咳嗽。有时直到碳氢化合物进入肺数小时后才出现呼吸困难。

吞食碳氢化合物也可引起神经系统症状，包括嗜睡、协调性差、木僵或昏迷、癫痫发作。

碳氢化合物中毒的诊断

  • 接触碳氢化合物的历史和人身上的石油气味

  • 有时行胸部 X 片检查和血气分析

根据病史描述及患者呼吸或衣服上特性的汽油味，或者在患者附近找到盛放容器，可以诊断碳氢化合物中毒。手上或口周残留油漆提示近期有嗅闻过油漆。肺炎化学性肺炎通过胸部 X 片检查和血氧水平测定来进行诊断（见动脉血气分析）。如果怀疑大脑损伤，需完成核磁共振成像（MRI）检查。

碳氢化合物中毒的治疗

  • 脱去被沾染的衣物并清洗皮肤

  • 避免胃排空

  • 有时住院接受补充氧气或机械通气

治疗碳氢化合物中毒，应该脱掉被污染的衣物，并清洗皮肤。如果患者咳嗽和窒息缓解，尤其是偶然摄入少量的碳氢化合物，可以在家进行治疗。家庭治疗应仅在与毒物控制中心讨论后进行。

医生应避免排空患者的胃，因为这么做可能会导致液态碳氢化合物进入肺。有呼吸系统症状的人应该住院治疗。如果出现吸入性肺炎化学性肺炎，住院治疗可包括氧疗，严重时要使用呼吸机。抗生素对治疗肺炎有帮助。一般情况下肺炎的恢复需要一周左右，如果肺内进入了稠厚的、糖浆似的碳氢化合物，如灯油或矿物油，恢复的时间可能更长。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国毒物控制中心协会：代表美国毒物中心，通过中毒救助热线 (1-800-222-1222) 提供免费、保密的服务 (24/7)

  2. 消费者产品信息数据库 (CPID)：有关不同类别产品（例如，汽车、家庭维修和杀虫剂）中成分及其对健康的影响的信息

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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