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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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物质使用障碍

（成瘾）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是物质使用障碍？

使用某些物质（例如某些药物）会带来愉快的感觉。快感会让您想要继续使用该物质。这些物质可能是合法药物（例如酒精烟草）、非法药物或处方药。有些人能够非法获取阿片类药物等处方药。

物质使用障碍是指，即使使用某种物质导致家庭或工作出现问题，也继续使用该物质。

  • 物质使用障碍患者无法控制自己对物质的使用

  • 物质使用障碍可能发生于合法或非法物质

  • 并没有更容易发生物质使用障碍的特定人格类型

  • 使用某种物质并不一定意味着您患有物质使用障碍

  • 医生通过咨询治疗这些疾病，有时使用药物

是什么导致了物质使用障碍？

并非每个使用物质的人都有物质使用障碍。尽管几乎所有人都可能出现物质使用障碍，但如果有以下情况，您的风险就更大：

  • 该物质令人非常愉快，易于获得

  • 您不相信这种物质是危险的

  • 您经常感到悲伤、孤独或焦虑

  • 您患有某些精神疾病，如某些人格障碍或重度抑郁

  • 您的家人或朋友使用物质（对于青少年而言尤为如此）

如果您因受伤疼痛或慢性疼痛服用处方阿片类止痛药，您的风险也会增加。阿片类药物虽然是一种控制疼痛的合法方式，但是具有高度的成瘾性。

物质使用障碍的症状有哪些？

患有物质障碍时，您可能：

  • 无法控制物质的使用：即使知道这对自己有害，也会使用

  • 对物质具有耐受性：需要越来越多的该物质才能达到相同的效果

  • 体验到戒断：停止使用该物质时会出现不愉快的症状

医生如何判断某人是否患有物质使用障碍？

有时，人们会告诉医生他们遇到了问题。或者，如果您出现以下情况，医生可能怀疑您患有物质使用障碍：

  • 花费大量时间获得、使用或从物质的影响中恢复过来

  • 想要停止使用该物质，但无法做到

  • 强烈渴望使用该物质

  • 由于该物质而不能在工作、学校或家中履行职责

  • 在危险情况下使用该物质，例如驾车

  • 因为该物质放弃社交或工作活动

耐受和戒断也是物质使用障碍的征兆，除非该情况是在您合法使用该物质时出现。例如，服用阿片类药物不到一周之后，可能会出现阿片类戒断；这对某些疼痛的伤势（如严重烧伤）可能是必要的治疗。

虽然尿液和血液药物检测可以判断您的体内是否有药物，但无法判断您是否有物质使用障碍。

医生如何治疗物质使用障碍？

治疗取决于具体物质。医生可使用以下方法治疗物质使用障碍：

  • 心理咨询

  • 家庭支持

  • 支持小组

  • 药物

特定的物质使用障碍，例如酒精使用障碍阿片类药物使用障碍，有不同的治疗方法。

我可以在哪里获得更多有关物质使用障碍的信息？

  1. Al-Anon 家属团体 (al-anon.org/)

  2. 匿名戒酒互助社 (aa.org)

  3. Hazelden Betty 福特基金会 (hazelden.org)

  4. LifeRing (lifering.org)

  5. 匿名毒瘾者互助会 (na.org)

  6. 全国心理疾病联盟 (nami.org)

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