使用某些物质（例如某些药物）会带来愉快的感觉。快感会让您想要继续使用该物质。这些物质可能是合法药物（例如酒精和烟草）、非法药物或处方药。有些人能够非法获取阿片类药物等处方药。

物质使用障碍是指，即使使用某种物质导致家庭或工作出现问题，也继续使用该物质。