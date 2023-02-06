什么是物质使用障碍？
是什么导致了物质使用障碍？
并非每个使用物质的人都有物质使用障碍。尽管几乎所有人都可能出现物质使用障碍，但如果有以下情况，您的风险就更大：
该物质令人非常愉快，易于获得
您不相信这种物质是危险的
您经常感到悲伤、孤独或焦虑
您患有某些精神疾病，如某些人格障碍或重度抑郁
您的家人或朋友使用物质（对于青少年而言尤为如此）
如果您因受伤疼痛或慢性疼痛服用处方阿片类止痛药，您的风险也会增加。阿片类药物虽然是一种控制疼痛的合法方式，但是具有高度的成瘾性。
物质使用障碍的症状有哪些？
患有物质障碍时，您可能：
无法控制物质的使用：即使知道这对自己有害，也会使用
对物质具有耐受性：需要越来越多的该物质才能达到相同的效果
体验到戒断：停止使用该物质时会出现不愉快的症状
医生如何判断某人是否患有物质使用障碍？
有时，人们会告诉医生他们遇到了问题。或者，如果您出现以下情况，医生可能怀疑您患有物质使用障碍：
花费大量时间获得、使用或从物质的影响中恢复过来
想要停止使用该物质，但无法做到
强烈渴望使用该物质
由于该物质而不能在工作、学校或家中履行职责
在危险情况下使用该物质，例如驾车
因为该物质放弃社交或工作活动
耐受和戒断也是物质使用障碍的征兆，除非该情况是在您合法使用该物质时出现。例如，服用阿片类药物不到一周之后，可能会出现阿片类戒断；这对某些疼痛的伤势（如严重烧伤）可能是必要的治疗。
虽然尿液和血液药物检测可以判断您的体内是否有药物，但无法判断您是否有物质使用障碍。
医生如何治疗物质使用障碍？
我可以在哪里获得更多有关物质使用障碍的信息？
Al-Anon 家属团体 (al-anon.org/)
匿名戒酒互助社 (aa.org)
Hazelden Betty 福特基金会 (hazelden.org)
LifeRing (lifering.org)
匿名毒瘾者互助会 (na.org)
全国心理疾病联盟 (nami.org)