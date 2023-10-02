您的肾脏是两个豆形器官，可以产生尿液（小便），平衡您身体的水和矿物质水平，并过滤出您的血液废物。
泌尿道
什么是动脉粥样栓塞性肾脏疾病？
什么原因导致动脉粥样栓塞性肾脏疾病？
如果您的动脉硬化（动脉粥样硬化），您的动脉会被硬脂肪物质堵塞。这种脂肪物质的碎片会脱落并漂浮在血液中，直到它们卡在一个小血管中。如果足够的物质进入一个器官的血管，那么该器官的功能可能会衰竭。
动脉粥样栓塞性肾脏疾病最常发生在您接受涉及主动脉（身体最大的动脉）的手术或医学程序之后。粘附在主动脉壁上的脂肪物质碎片可能会在手术过程中发生意外脱落，并移动到肾脏。有时脂肪物质会自行脱落。
脂肪物质也可阻断您腹部其他器官的血管，如肠道或胰腺。
动脉粥样栓塞性肾脏疾病的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有动脉粥样栓塞性肾脏疾病？
如果常规血液或尿液检查显示您的肾脏在您接受涉及主动脉的手术或医学程序后不能正常工作，医生可能会怀疑动脉粥样栓塞性肾脏疾病。为了确诊，医生有时将做：
肾活检（医生从肾脏取出一块组织在显微镜下观察）
超声检查
医生如何治疗动脉粥样栓塞性肾脏疾病？
医生不能逆转肾脏损伤，但是他们可以通过以下方式来对您进行治疗以帮助预防形成更多栓子：
防止动脉中更多脂肪物质积聚的药物
如果您的肾脏受到严重损伤，您可能需要：
透析（当您的肾脏无法过滤废物时，过滤您的血液的一种机器）