如果您的动脉硬化（动脉粥样硬化），您的动脉会被硬脂肪物质堵塞。这种脂肪物质的碎片会脱落并漂浮在血液中，直到它们卡在一个小血管中。如果足够的物质进入一个器官的血管，那么该器官的功能可能会衰竭。

动脉粥样栓塞性肾脏疾病最常发生在您接受涉及主动脉（身体最大的动脉）的手术或医学程序之后。粘附在主动脉壁上的脂肪物质碎片可能会在手术过程中发生意外脱落，并移动到肾脏。有时脂肪物质会自行脱落。

脂肪物质也可阻断您腹部其他器官的血管，如肠道或胰腺。