什么是高血压？
如何测量血压？
医生使用袖带式血压计测量血压。并记录两个数值。例如，您的血压可能是 120/80，这是指“收缩压 120、舒张压 80”。
第一个数值表示心脏向外泵血时动脉内的最高压力。这是收缩压。
第二个数值表示心脏在即将开始向外泵血前处于松弛状态时动脉内的最低压力。这是舒张压。
每次测得的血压值并不完全相同。每天不同时间以及不同天的血压会略有变化。但通常，不同时间的血压读数差异在 5 个或 10 个百分点以内。
医生如何定义高血压？
在成年人中，医生将血压分类为：
正常： 低于 120/80
偏高：收缩压 120-129 且舒张压低于 80
高血压 I 期：收缩压 130-139 或舒张压 80-89
高血压 II 期：收缩压 140 或以上，或者舒张压 90 或以上
是什么原因导致了高血压？
高血压通常没有明确病因，自然而然就发生了。这种高血压称作“原发性”高血压，通常呈现家族性发病趋势。它在 45 岁以上人群中更常见，在非西班牙裔黑人成人中比非西班牙裔白人成人、非西班牙裔亚洲人或西班牙裔成人中更常见。下列因素可增加这种高血压的发病风险：
年龄增长
超重或肥胖
每天不活动
压力性
吸烟
吃盐太多
有时其他一些疾病会引起高血压（称作“继发性”高血压），特别是：
许多药物和物质会升高血压。除非您还有其他原因导致高血压，否则在相应药物或物质的作用消失时，血压就会下降。常见的升血压物质包括：
饮酒
避孕药
咖啡因
皮质类固醇
鼻减充血剂，如苯肾上腺素和伪麻黄碱
非甾体类抗炎药（布洛芬等抗炎药）
刺激性药物（如安非他明和可卡因）
高血压的症状有哪些？
医生如何判断我是否有高血压？
做检查以明确有无高血压
医生会使用袖带式血压计测量血压，可能会测量三次或更多次。医生可能使用听诊器或一种机器来测量您的血压。医生可以测量手臂或腿部的血压。
如果您紧张不安或不能放松（这种感觉在医生诊室中很常见），医生可能会发现您的血压偏高。医生可能会要求您坐着休息一会儿或在感觉心情平静、放松时再回来，然后再次测量血压以确保读数准确。有时，医生会让您使用家用血压计自测血压一两天。
做检查确定您有无高血压
如果您有高血压，医生将会进行：
体格检查
眼科检查
ECG（心电图），测量心脏电流并将其记录在一张纸上的检查
血液检查和尿液检查
医生也可能做其他检查，以确定有无引起高血压的不常见原因。特别是如果您比较年轻或常用治疗无法降低血压时，医生更要做其他检查明确病因。
医生如何治疗高血压？
高血压通常无法治愈。但改变一些行为和服用药物有助于控制高血压。血压目标值取决于年龄以及您还患有其他哪些疾病。
一旦开始治疗，务必经常测量血压，以确保血压达到正确水平。医生也可能要求您在家自测血压，并在下次就诊时把血压记录拿给医生看。为了达到降压目标，医生可能需要增加或改变用药。
行为改变
所有高血压患者都需要改变生活方式。医生通常建议您坚持采用得舒饮食 (DASH)。按照这种饮食，您需要多吃水果和蔬菜，并选用低脂乳制品。您可以吃家禽、鱼类、全谷物和坚果，但不能多吃红肉、糖果和盐。医生也可能会建议您先：
开始锻炼或增加锻炼次数
如果超重，请减肥
少喝酒
停止吸烟
学会如何以放松的心态应对精神压力
药物
医生通常会开一种或多种降压药。不同药物的降血压方式不同。有时需要一些时间才能找到可将血压降至目标水平的正确剂量下的正确药物组合。
大多数人需终生服药。非常重要的一点是您和医生应坚持测量您的血压，以确保达到降压目标。
如果降压药使您感觉不适，一定要告诉医生。 医生可以改变您所用药物的剂量或类型，这有助于让您感觉更好。