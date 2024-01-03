医生使用袖带式血压计测量血压。并记录两个数值。例如，您的血压可能是 120/80，这是指“收缩压 120、舒张压 80”。

第一个数值表示心脏向外泵血时动脉内的最高压力。这是收缩压。

第二个数值表示心脏在即将开始向外泵血前处于松弛状态时动脉内的最低压力。这是舒张压。

每次测得的血压值并不完全相同。每天不同时间以及不同天的血压会略有变化。但通常，不同时间的血压读数差异在 5 个或 10 个百分点以内。