肾脏是两个豆形的器官，可以生成尿液。它们的大小与您的拳头大小相似，位于您的背侧腹部，靠近您的脊椎。肾脏平衡您身体的水分和矿物质水平，并滤除血液中的废物。
什么是慢性肾脏疾病？
慢性疾病是缓慢开始的疾病并持续很长时间。所以，慢性肾脏疾病是指您的肾脏慢慢丧失过滤（清洁）血液、清除废物和制造尿液的能力。您的肾脏停止工作持续数月或数年。
如果您的肾脏突然停止工作，您可能患有急性肾衰竭。未消退的急性肾衰竭可能会变为慢性肾脏疾病。
慢性肾衰竭就是医生过去所称的慢性肾脏疾病。他们使用这个术语，从而不会将其与不会使肾脏停止工作的其他长期肾脏疾病混淆。
症状开始缓慢，可能包括夜间排尿（小便）、疲劳、胃部感觉不适、瘙痒和肌肉痉挛
稍后，您可能会停止排尿，出现意识错乱和呼吸困难
医生通过检测血液和尿液来诊断慢性肾脏疾病
您需要遵循特殊的饮食习惯并服用药物，并且经常需要透析（使用机器清除血液中的废物和多余的水分）
有时医生可以做肾脏移植，这是为您提供一个新的肾脏的手术
如果您没有得到治疗，慢性肾脏疾病可能会导致死亡
泌尿道
慢性肾脏疾病的并发症有哪些？
慢性肾脏疾病的病因是什么？
慢性肾脏疾病的症状是什么？
您的症状取决于您的肾脏疾病的严重程度。
轻度肾脏疾病的症状：
晚上需要多次小便
中度肾脏问题的症状：
感到疲倦、无力、意识错乱和反应迟钝
有饱腹感
气短
胃部不适
口腔味觉差
重度肾脏问题还可能出现下列症状：
肌肉无力、抽筋、痛性痉挛和疼痛
您身体的某些部位感觉消失
不安腿综合征，是指您的双腿有疼痛或其他不良感觉，通常在晚上，使您需要移动它们
思考出现问题、意识错乱和癫痫发作
严重气短
有时候，出汗后的皮肤上会留有白色粉末
全身发痒
医生如何判断我是否患有慢性肾脏疾病？
您的医生会这样做：
通过血液测试来测量血液中积聚的废物量
尿液化验
肾脏超声检查
有时，取一侧肾脏的一小块组织在显微镜下观察（活检）