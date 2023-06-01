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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性肾病

（慢性肾功能衰竭）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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肾脏是两个豆形的器官，可以生成尿液。它们的大小与您的拳头大小相似，位于您的背侧腹部，靠近您的脊椎。肾脏平衡您身体的水分和矿物质水平，并滤除血液中的废物。

什么是慢性肾脏疾病？

慢性疾病是缓慢开始的疾病并持续很长时间。所以，慢性肾脏疾病是指您的肾脏慢慢丧失过滤（清洁）血液、清除废物和制造尿液的能力。您的肾脏停止工作持续数月或数年。

如果您的肾脏突然停止工作，您可能患有急性肾衰竭。未消退的急性肾衰竭可能会变为慢性肾脏疾病。

慢性肾衰竭就是医生过去所称的慢性肾脏疾病。他们使用这个术语，从而不会将其与不会使肾脏停止工作的其他长期肾脏疾病混淆。

  • 糖尿病高血压（血压过高）是慢性肾脏疾病的常见病因，慢性肾脏疾病可导致肾衰竭

  • 症状开始缓慢，可能包括夜间排尿（小便）、疲劳、胃部感觉不适、瘙痒和肌肉痉挛

  • 稍后，您可能会停止排尿，出现意识错乱和呼吸困难

  • 医生通过检测血液和尿液来诊断慢性肾脏疾病

  • 您需要遵循特殊的饮食习惯并服用药物，并且经常需要透析（使用机器清除血液中的废物和多余的水分）

  • 有时医生可以做肾脏移植，这是为您提供一个新的肾脏的手术

  • 如果您没有得到治疗，慢性肾脏疾病可能会导致死亡

泌尿道

慢性肾脏疾病的并发症有哪些？

慢性肾脏疾病可能导致许多问题：

慢性肾脏疾病的病因是什么？

  • 糖尿病

  • 高血压

  • 急性肾衰竭，是指至少有一个肾脏在短时间内停止工作，并且对治疗没有反应

  • 阻塞您的尿液

  • 一些导致您的免疫系统攻击自身组织的疾病

慢性肾脏疾病的症状是什么？

您的症状取决于您的肾脏疾病的严重程度。

轻度肾脏疾病的症状：

  • 晚上需要多次小便

中度肾脏问题的症状：

  • 感到疲倦、无力、意识错乱和反应迟钝

  • 有饱腹感

  • 气短

  • 胃部不适

  • 口腔味觉差

重度肾脏问题还可能出现下列症状：

  • 肌肉无力、抽筋、痛性痉挛和疼痛

  • 您身体的某些部位感觉消失

  • 不安腿综合征，是指您的双腿有疼痛或其他不良感觉，通常在晚上，使您需要移动它们

  • 思考出现问题、意识错乱和癫痫发作

  • 严重气短

  • 有时候，出汗后的皮肤上会留有白色粉末

  • 全身发痒

医生如何判断我是否患有慢性肾脏疾病？

您的医生会这样做：

  • 通过血液测试来测量血液中积聚的废物量

  • 尿液化验

  • 肾脏超声检查

  • 有时，取一侧肾脏的一小块组织在显微镜下观察（活检）

医生如何治疗慢性肾脏疾病？

医生会治疗导致慢性肾脏疾病或使其恶化的问题。常见的治疗是：

  • 规定一种特殊的饮食习惯，限制您摄入多少液体、盐、磷和钾

  • 限制每天的液体摄入量

  • 嘱您每天称量体重以明确自己体内是否有液体残留

  • 控制血压和平衡血液中的钾和磷水平的药物

  • 透析去除血液中的废物和水分

  • 肾移植（通过手术获得一个新的肾脏）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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