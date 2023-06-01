慢性疾病是缓慢开始的疾病并持续很长时间。所以，慢性肾脏疾病是指您的肾脏慢慢丧失过滤（清洁）血液、清除废物和制造尿液的能力。您的肾脏停止工作持续数月或数年。

如果您的肾脏突然停止工作，您可能患有急性肾衰竭。未消退的急性肾衰竭可能会变为慢性肾脏疾病。

慢性肾衰竭就是医生过去所称的慢性肾脏疾病。他们使用这个术语，从而不会将其与不会使肾脏停止工作的其他长期肾脏疾病混淆。

糖尿病和高血压（血压过高）是慢性肾脏疾病的常见病因，慢性肾脏疾病可导致肾衰竭

症状开始缓慢，可能包括夜间排尿（小便）、疲劳、胃部感觉不适、瘙痒和肌肉痉挛

稍后，您可能会停止排尿，出现意识错乱和呼吸困难

医生通过检测血液和尿液来诊断慢性肾脏疾病

您需要遵循特殊的饮食习惯并服用药物，并且经常需要透析（使用机器清除血液中的废物和多余的水分）

有时医生可以做肾脏移植，这是为您提供一个新的肾脏的手术

如果您没有得到治疗，慢性肾脏疾病可能会导致死亡