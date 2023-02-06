在手术之前，医生会给予您一些药物来让您放松，有时也会让您入睡。为了您的安全，您在支气管镜检查前至少 6 小时不应进食。

医生在喉咙内喷洒麻醉药

医生将一个小的柔性内镜通过您的鼻腔或口腔进入您的肺

医生可在支气管镜检查期间进行多项操作，例如：

将盐水注入肺部，然后将其抽出以查找感染或癌细胞

用镊子或穿过内镜的针取活检（在显微镜下观察的组织样本）

支气管镜检查后，医生会观察 2-4 个小时，直到您完全清醒。如果他们进行了活检，您通常会进行胸部 X 光片检查，以确保您没有出现任何问题，例如肺塌陷。