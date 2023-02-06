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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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支气管镜

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是支气管镜检查？

支气管镜检查是一种用于检查肺内部的检查。在给您服用会让您感到困倦的药物后，医生将一个柔性内镜通过您的鼻腔或口腔向下进入您的肺。通过支气管镜检查，医生可以：

  • 查看您的肺部何处出血

  • 获取黏液样本以检查是否感染

  • 取一小块组织以检查癌细胞

  • 从肺部取出异物

支气管镜

要直接查看气道，医生会将可弯曲的支气管镜通过患者的鼻腔，直接插入到气道中。粉红色圆圈的区域显示医生观察到的内容。

支气管镜检查期间会发生什么？

在手术之前，医生会给予您一些药物来让您放松，有时也会让您入睡。为了您的安全，您在支气管镜检查前至少 6 小时不应进食。

  • 医生在喉咙内喷洒麻醉药

  • 医生将一个小的柔性内镜通过您的鼻腔或口腔进入您的肺

医生可在支气管镜检查期间进行多项操作，例如：

  • 将盐水注入肺部，然后将其抽出以查找感染或癌细胞

  • 用镊子或穿过内镜的针取活检（在显微镜下观察的组织样本）

支气管镜检查后，医生会观察 2-4 个小时，直到您完全清醒。如果他们进行了活检，您通常会进行胸部 X 光片检查，以确保您没有出现任何问题，例如肺塌陷

医生为何要进行支气管镜检查？

医生通过支气管镜检查查找如下问题：

  • 肺出血

  • 肺癌

  • 吸烟引起的肺损伤

  • 被异物噎住，如花生

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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