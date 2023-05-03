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小知识
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肺癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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获得完整的细节

什么是肺癌？

肺癌是指从您的肺部开始的癌症

起源于其他器官的癌症可能会扩散（转移）至肺部。已经扩散到肺部的癌症并不会被考虑为肺癌。它们被认为是起源于任何器官的转移性癌症，例如乳腺癌、结肠癌或前列腺癌。

  • 吸烟是引起肺癌最常见的原因

  • 一个常见的症状是持续咳嗽，或者咳嗽一段时间后出现变化

  • 肺癌最常见于 45~70 岁之间的人群

  • 胸部 X 光片可以发现大部分肺癌

  • 肺癌是癌症死亡的首要原因

肺癌有哪些类型？

肺癌主要有两种类型：

  • 非小细胞肺癌（更常见）

  • 小细胞肺癌（不常见）

这两种类型都具有危险性，但小细胞肺癌会更危险。分型很重要，因为治疗方法不同。

什么会导致肺癌？

肺癌的主要原因是：

  • 吸烟——100 例肺癌中有 85 例是吸烟引起的

如果您戒烟，癌症的风险就会降低。即使您不抽烟，也可能得肺癌。

肺癌的其他病因包括：

  • 遗传因素（您从父母或祖父母遗传的性状）

  • 空气污染

  • 处在周围的人抽烟或抽雪茄的环境（二手烟）

  • 吸入可能导致癌症的物质（如石棉、辐射或氡气）

  • 所有烹饪和加热都使用明火

石棉是一种矿物纤维，用于绝缘材料和其他建筑材料。自然环境中存在少量的辐射，但是在 X 光片、CT 扫描和其他影像学检查中暴露在过多的辐射下是一个问题。氡气是一种来自地面的放射性气体，可在路面基层积聚到有害水平。

肺癌有哪些症状？

症状可能暂时不会出现。有时医生在因其他问题进行胸部 X 光片检查时偶然发现肺癌。

当患者确实有肺癌症状时，他们通常会：

  • 咳嗽

咳嗽通常是干咳，但有时是湿咳。您可能会咳血。咳嗽可能不是很严重，但它不会像感冒引发的咳嗽那样会消退。

随着癌细胞的增大，您可能会出现其他症状，例如：

  • 无饥饿感

  • 体重减轻

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 胸痛

肺癌往往是致命的，特别是如果没有及早发现。

医生如何判断我是否患有肺癌？

医生可以根据您的症状而怀疑肺癌。为确诊，他们会使用以下方式拍摄您的肺部照片：

如果图片显示的东西看起来像肿瘤，您的医生会做活检。活组织检查需要从肺部采集组织样本进行检测。有几种获取活检样本的方法：

  • 支气管镜检查（最常见）：医生用一个柔性内镜向下查看您的肺，在末端有工具可以采集出一小块组织

  • 穿刺活检：如果医生无法通过支气管镜检查到病灶，有时他们会用针穿刺您的皮肤和胸部取样本

  • 手术（很少）：如果其他两种方法不起作用，医生可能会通过手术打开您的胸腔取样本

通过在显微镜下观察活检样本，医生可以判断您是否患有癌症。如果您患有癌症，他们可以判断癌症是什么类型的。

医生如何判断癌症是否已扩散？

如果您患有肺癌，那么医生会进行检查，看看癌症是否已经扩散到您身体的其他部位。检查可能包括：

哪些人应该接受肺癌筛查？

如果您没有任何症状，只有在您处于高风险的情况下，才应该进行肺癌检查。在以下情况下您处于高风险状态：

  • 您长时间大量吸烟

  • 您是中年人或老年人

医生通常对高危人群进行胸部 CT 扫描。对其他人群进行检查似乎并不能挽救任何生命。

医生如何治疗肺癌？

您的治疗方案取决于您的肺癌类型，它的严重程度以及它在您身体中的部位。

医生用以下方法治疗肺癌：

  • 手术

  • 化疗

  • 辐射

  • 针对肿瘤的药物

  • 激光疗法（当医生使用激光缩小或移除肿瘤时）

医生通过以下方式治疗肺癌症状：

  • 吸氧

  • 辅助您呼吸的药物

  • 止痛药

我如何才能预防肺癌？

您可以通过以下方式预防肺癌：

  • 戒烟

  • 远离吸烟者

  • 避免已知会导致癌症的物质

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