肺癌的主要原因是：

吸烟——100 例肺癌中有 85 例是吸烟引起的

如果您戒烟，癌症的风险就会降低。即使您不抽烟，也可能得肺癌。

肺癌的其他病因包括：

遗传因素（您从父母或祖父母遗传的性状）

空气污染

处在周围的人抽烟或抽雪茄的环境（二手烟）

吸入可能导致癌症的物质（如石棉、辐射或氡气）

所有烹饪和加热都使用明火

石棉是一种矿物纤维，用于绝缘材料和其他建筑材料。自然环境中存在少量的辐射，但是在 X 光片、CT 扫描和其他影像学检查中暴露在过多的辐射下是一个问题。氡气是一种来自地面的放射性气体，可在路面基层积聚到有害水平。