什么是肺癌？
肺癌是指从您的肺部开始的癌症。
起源于其他器官的癌症可能会扩散（转移）至肺部。已经扩散到肺部的癌症并不会被考虑为肺癌。它们被认为是起源于任何器官的转移性癌症，例如乳腺癌、结肠癌或前列腺癌。
吸烟是引起肺癌最常见的原因
一个常见的症状是持续咳嗽，或者咳嗽一段时间后出现变化
肺癌最常见于 45~70 岁之间的人群
胸部 X 光片可以发现大部分肺癌
肺癌是癌症死亡的首要原因
肺癌有哪些类型？
肺癌主要有两种类型：
非小细胞肺癌（更常见）
小细胞肺癌（不常见）
这两种类型都具有危险性，但小细胞肺癌会更危险。分型很重要，因为治疗方法不同。
什么会导致肺癌？
肺癌的主要原因是：
吸烟——100 例肺癌中有 85 例是吸烟引起的
如果您戒烟，癌症的风险就会降低。即使您不抽烟，也可能得肺癌。
肺癌的其他病因包括：
遗传因素（您从父母或祖父母遗传的性状）
空气污染
处在周围的人抽烟或抽雪茄的环境（二手烟）
吸入可能导致癌症的物质（如石棉、辐射或氡气）
所有烹饪和加热都使用明火
石棉是一种矿物纤维，用于绝缘材料和其他建筑材料。自然环境中存在少量的辐射，但是在 X 光片、CT 扫描和其他影像学检查中暴露在过多的辐射下是一个问题。氡气是一种来自地面的放射性气体，可在路面基层积聚到有害水平。
肺癌有哪些症状？
症状可能暂时不会出现。有时医生在因其他问题进行胸部 X 光片检查时偶然发现肺癌。
当患者确实有肺癌症状时，他们通常会：
咳嗽
咳嗽通常是干咳，但有时是湿咳。您可能会咳血。咳嗽可能不是很严重，但它不会像感冒引发的咳嗽那样会消退。
随着癌细胞的增大，您可能会出现其他症状，例如：
无饥饿感
体重减轻
感觉虚弱和疲劳
胸痛
肺癌往往是致命的，特别是如果没有及早发现。
医生如何判断我是否患有肺癌？
医生可以根据您的症状而怀疑肺癌。为确诊，他们会使用以下方式拍摄您的肺部照片：
如果图片显示的东西看起来像肿瘤，您的医生会做活检。活组织检查需要从肺部采集组织样本进行检测。有几种获取活检样本的方法：
支气管镜检查（最常见）：医生用一个柔性内镜向下查看您的肺，在末端有工具可以采集出一小块组织
穿刺活检：如果医生无法通过支气管镜检查到病灶，有时他们会用针穿刺您的皮肤和胸部取样本
手术（很少）：如果其他两种方法不起作用，医生可能会通过手术打开您的胸腔取样本
通过在显微镜下观察活检样本，医生可以判断您是否患有癌症。如果您患有癌症，他们可以判断癌症是什么类型的。
医生如何判断癌症是否已扩散？
如果您患有肺癌，那么医生会进行检查，看看癌症是否已经扩散到您身体的其他部位。检查可能包括：
哪些人应该接受肺癌筛查？
如果您没有任何症状，只有在您处于高风险的情况下，才应该进行肺癌检查。在以下情况下您处于高风险状态：
您长时间大量吸烟
您是中年人或老年人
医生通常对高危人群进行胸部 CT 扫描。对其他人群进行检查似乎并不能挽救任何生命。
医生如何治疗肺癌？
我如何才能预防肺癌？
您可以通过以下方式预防肺癌：
远离吸烟者
避免已知会导致癌症的物质