什么是前列腺？
前列腺是位于男性膀胱和阴茎之间的一个腺体。将尿液从膀胱带出并从阴茎排出的导管（尿道）正好穿过前列腺的中部。
前列腺产生的液体有助于保持精子健康。男性在性交时射出的液体中，几乎所有液体都由前列腺产生。
年轻男性的前列腺只有胡桃大小，但会随着年龄的增长而变大。
什么是BPH？
良性前列腺增生(BPH)是指前列腺增大，但生长物不是肿瘤。BPH会使尿液（小便）排出受阻，因为增大的前列腺可挤压排出尿液的管道（尿道）。
BPH在50岁以后很常见
医生通过戴手套后将手指插入直肠（消化道末端存放粪便[大便]的部位），并通过触觉感受前列腺大小和硬度（直肠指检）来诊断BPH
你可能需要接受查看尿液的流动状况的检查，以及其它检查以确保自己没有前列腺癌
你可能不需要治疗BPH
但如果症状非常令你困扰，可能需要吃药或手术
是什么导致了BPH？
医生尚不清楚是什么导致了BPH。有可能是因为随着年龄的增长而出现的激素变化。
BPH的症状有哪些？
BPH阻碍排尿，所以男性可能出现这些症状：
排尿踌躇
尿流变小变细
排尿末尿滴沥
因为排尿受阻，你的膀胱不能完全排空，你可能：
感觉排尿不尽
需要更频繁地排尿，特别是在夜间
感觉迫切需要排尿
出现膀胱感染
有时尿流被完全堵塞，导致您根本无法排尿（医生称为急性尿潴留）。当发生这种情况时，膀胱迅速充满尿液并变得极度疼痛。这会很痛，需要立即去看医生。
前列腺增大时会发生什么？
在良性前列腺增生初期，前列腺就表现为肥大。通常前列腺像一个核桃大小，但前列腺增生时可能变得像网球一样大。增生的前列腺挤压尿道，促使尿排除身体。因此，尿液可能流动得很慢。
医生如何判断我是否患有BPH？
你的医生将询问你的症状，并做直肠指检：
医生将戴手套的手指插入直肠（消化道的末端存放粪便[大便]的部位）
在指检时，医生能够感觉到前列腺情况
如果你患有BPH，医生会感觉到前列腺变大而且光滑
如果你排尿时感觉很困难，你的医生可能会进行尿流测试。在这项测试中，你将尿液排入一个测量尿量和流速的装置。尿流测试结束后，医生会进行超声波检查查看膀胱排空了多少。超声波使用声波测量膀胱内的精确尿量。
前列腺癌也使前列腺增大。医生需要告诉你症状是来自BPH还是前列腺癌。有时候，癌症会使医生触摸到前列腺有硬块，但通常不会。因此，医生通常做以下安排：
一种称为PSA水平（前列腺特异性抗原水平）的血液检查
根据PSA水平、体格检查，和其它方面的因素，医生可能会建议你做：
前列腺活检
在前列腺活检中，医生使用空心针从你的前列腺中取出组织样本。首先，医生将超声探头置于直肠中。超声图片显示医生在哪里导引针头。医生首先注射一些麻醉药物，然后采集几份样本。
医生如何治疗BPH？
BPH通常不需要治疗，除非症状给你带来困扰或者造成感染。在这种情况下，医生可能给你用药物治疗。
一些药物能松弛前列腺和膀胱的某些部位，以改善尿流。其它药物能缩小前列腺。如果药物不起作用，你可能需要手术。
在手术方面，通过一种被称为TURP（经尿道前列腺切除术）的术式，医生会：
从阴茎尿道口置入内窥镜，沿尿道一直到前列腺部位
内镜下使用器械或者激光切除部分前列腺
大多数情况下，TURP手术能缓解你的症状。但是有一个小小的风险，即可能术后漏尿，或者出现勃起障碍。
如果你突发紧急情况而根本无法排尿（急性尿潴留），则需要导尿管。导尿管是一根软橡皮管，医生可以将其穿过阴茎中的尿道进入膀胱。导尿管可让尿液排出。通常你必须将导管留置几天。