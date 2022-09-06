癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。
什么是前列腺癌？
前列腺是仅存在于男性中的腺体。它位于男性膀胱正下方。将尿液从膀胱带出并从阴茎排出的导管（尿道）正好穿过前列腺的中部。前列腺产生的液体还有助于保持精子健康。
前列腺癌是指在您的前列腺中细胞不受控制的生长。
前列腺癌是美国超过 50 岁男性中最常见的癌症
随着年龄增长，您的前列腺癌发生率会升高
前列腺癌可能生长非常缓慢，不会导致问题，或者可能会迅速生长并致命
您通常长期没有症状
随着癌症变大，您可能会有排尿困难或看到尿液中有血
医生可能建议 50 岁以上的男性或具有风险因素的 40 岁以上的男性接受筛查检查
医生通过手术或放疗治疗大多数前列腺癌
男性生殖器官
什么原因导致前列腺癌？
前列腺癌的症状是什么？
大多数男性没有症状。通常症状仅在您的前列腺癌较大或已扩散到身体其他部位时出现。你可能出现：
小便（排尿）困难
尿急或尿频
血尿
如果癌症已扩散到您的骨骼，您会出现背部、骨盆或肋骨疼痛
医生如何判断我是否患有前列腺癌？
即使您没有症状，医生也可能会进行筛查检查，以确定您是否患有前列腺癌。筛查检查包括：
直肠检查，医生用手指在您的肛门内探查，判断前列腺是否增大
一项血液检测，用于测量您的前列腺产生的一种称为前列腺特异性抗原 (PSA) 的物质
您的 PSA 水平通常在您患有前列腺癌时升高。但是，您的 PSA 也可能因其他原因升高。
如果医生怀疑您患有前列腺癌，他们会进行其他检查：
取一份前列腺组织样本以在显微镜下检查（活检）
如果您患有前列腺癌，医生会给予您的癌症 1 到 5 分的等级组评分（基于 Gleason 评分）。评分基于癌细胞在显微镜下的异常情况。评分为 5 的癌症最具侵袭性，极有可能扩散。这个评分可帮助您和医生决定治疗计划。
如果您有骨痛或医生认为癌症可能已扩散到您的骨骼、脑或脊髓，医生将会做：
医生如何治疗前列腺癌？
您的医生将与您一起决定哪种治疗最适合您。推荐的治疗取决于：
癌症是否已经从您的前列腺扩散
您的等级组（基于 Gleason 评分）
您的年龄和整体健康状况
有以下一些选择：
只是观察癌症（主动监测）
消除癌症的治疗
如果癌症无法治愈，则缓解您的症状
主动监测
由于 Gleason 评分较低的前列腺癌生长非常缓慢，您可以选择不立即治疗，尤其是当您年龄较大时。有许多健康问题的老年男性通常死于前列腺癌恶化之前的其他疾病。医生将定期检查并测量您的 PSA 水平。他们将进行更多活检，以了解您的癌症是否正在生长并需要治疗。