即使您没有症状，医生也可能会进行筛查检查，以确定您是否患有前列腺癌。筛查检查包括：

直肠检查，医生用手指在您的肛门内探查，判断前列腺是否增大

一项血液检测，用于测量您的前列腺产生的一种称为前列腺特异性抗原 (PSA) 的物质

您的 PSA 水平通常在您患有前列腺癌时升高。但是，您的 PSA 也可能因其他原因升高。

如果医生怀疑您患有前列腺癌，他们会进行其他检查：

如果您患有前列腺癌，医生会给予您的癌症 1 到 5 分的等级组评分（基于 Gleason 评分）。评分基于癌细胞在显微镜下的异常情况。评分为 5 的癌症最具侵袭性，极有可能扩散。这个评分可帮助您和医生决定治疗计划。

如果您有骨痛或医生认为癌症可能已扩散到您的骨骼、脑或脊髓，医生将会做：