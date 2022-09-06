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小知识
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前列腺癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022 | 修改的 10月 2023
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癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。 

什么是前列腺癌？

前列腺是仅存在于男性中的腺体。它位于男性膀胱正下方。将尿液从膀胱带出并从阴茎排出的导管（尿道）正好穿过前列腺的中部。前列腺产生的液体还有助于保持精子健康。

前列腺癌是指在您的前列腺中细胞不受控制的生长。

  • 前列腺癌是美国超过 50 岁男性中最常见的癌症

  • 随着年龄增长，您的前列腺癌发生率会升高

  • 前列腺癌可能生长非常缓慢，不会导致问题，或者可能会迅速生长并致命

  • 您通常长期没有症状

  • 随着癌症变大，您可能会有排尿困难或看到尿液中有血

  • 医生可能建议 50 岁以上的男性或具有风险因素的 40 岁以上的男性接受筛查检查

  • 医生通过手术或放疗治疗大多数前列腺癌

男性生殖器官

什么原因导致前列腺癌？

在下列情况下，罹患前列腺癌的风险会增加：

  • 老年男性

  • 黑人或西班牙裔男性

  • 近亲属患有前列腺癌的男性

  • 近亲属患有乳房卵巢癌的男性

前列腺癌的症状是什么？

大多数男性没有症状。通常症状仅在您的前列腺癌较大或已扩散到身体其他部位时出现。你可能出现：

  • 小便（排尿）困难

  • 尿急或尿频

  • 血尿

  • 如果癌症已扩散到您的骨骼，您会出现背部、骨盆或肋骨疼痛

医生如何判断我是否患有前列腺癌？

即使您没有症状，医生也可能会进行筛查检查，以确定您是否患有前列腺癌。筛查检查包括：

  • 直肠检查，医生用手指在您的肛门内探查，判断前列腺是否增大

  • 一项血液检测，用于测量您的前列腺产生的一种称为前列腺特异性抗原 (PSA) 的物质

您的 PSA 水平通常在您患有前列腺癌时升高。但是，您的 PSA 也可能因其他原因升高。

如果医生怀疑您患有前列腺癌，他们会进行其他检查：

  • 超声检查

  • 取一份前列腺组织样本以在显微镜下检查（活检）

如果您患有前列腺癌，医生会给予您的癌症 1 到 5 分的等级组评分（基于 Gleason 评分）。评分基于癌细胞在显微镜下的异常情况。评分为 5 的癌症最具侵袭性，极有可能扩散。这个评分可帮助您和医生决定治疗计划。

如果您有骨痛或医生认为癌症可能已扩散到您的骨骼、脑或脊髓，医生将会做：

医生如何治疗前列腺癌？

您的医生将与您一起决定哪种治疗最适合您。推荐的治疗取决于：

  • 癌症是否已经从您的前列腺扩散

  • 您的等级组（基于 Gleason 评分）

  • 您的年龄和整体健康状况

有以下一些选择：

  • 只是观察癌症（主动监测）

  • 消除癌症的治疗

  • 如果癌症无法治愈，则缓解您的症状

主动监测

由于 Gleason 评分较低的前列腺癌生长非常缓慢，您可以选择不立即治疗，尤其是当您年龄较大时。有许多健康问题的老年男性通常死于前列腺癌恶化之前的其他疾病。医生将定期检查并测量您的 PSA 水平。他们将进行更多活检，以了解您的癌症是否正在生长并需要治疗。

治疗癌症

如果您和您的医生认为治疗将帮助您存活更长时间或缓解症状，他们会做：

手术切除整个前列腺。有些医生通过一些小切口在手术机器人的帮助下进行手术。其他医生手工在腹部底部切开一个较大的切口。

前列腺癌有多种放疗治疗方式。例如，一些使用辐射束。其他人在前列腺内植入小的放射性颗粒（“种子”）。

但是，这些治疗可能会出现副作用。它们可能会导致勃起问题（勃起功能障碍）或排尿控制困难。

治疗您的症状（姑息治疗）

如果您的癌症已扩散到前列腺外，医生不会进行根治性手术或放疗。这是因为这些治疗对于前列腺以外的癌症无帮助，因此不值得因接受这样治疗而导致出现副作用。但是，医生将给予治疗以减缓癌症进展并缓解您的症状。这些治疗包括：

  • 激素治疗，以阻断睾酮的作用，睾酮是一种激素，可促进前列腺癌生长

  • 放疗，以缓解骨痛

  • 化疗，以延缓癌症的生长

  • 使用药物强化骨骼

无论您和您的医生选择哪种治疗，医生通常会在您余下的时间里每年检查您的 PSA 水平 1 至 3 次。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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