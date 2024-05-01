整个生殖系统，包括青春期，都由激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。

男孩的青春期开始于脑部释放的激素导致睾丸发育。然后睾丸释放激素睾酮。睾酮是一种男性性激素，可导致人们出现胡须、声音更低沉和其它男性身体特征。激素也会导致睾丸产生精子。