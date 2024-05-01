什么是青春期？
青春期是生长和发育的时期，期间男女两性的儿童和青少年都开始发育成年的身体特征例如乳房或胡须，并能够繁殖（生育婴儿）。对于男孩，青春期通常在 10 至 14 岁之间发生，但也可能更早或更晚发生。
什么导致了男孩的青春期？
整个生殖系统，包括青春期，都由激素控制。激素是在身体的某些部位生成的化学信使，通过血液向身体的其他部位传递信号，以指示它们执行功能。
男孩的青春期开始于脑部释放的激素导致睾丸发育。然后睾丸释放激素睾酮。睾酮是一种男性性激素，可导致人们出现胡须、声音更低沉和其它男性身体特征。激素也会导致睾丸产生精子。
男孩青春期会发生什么变化？
通常按以下顺序发生下列身体变化：
首先，阴囊（睾丸周围的皮肤）和睾丸长大
不久后，阴茎长得更长——通常发生在 11 岁半至 13 岁之间
参与精液产生的精囊和前列腺变大
阴毛生长
出现生长突增，男孩出现更大的肌肉和更宽的肩膀
毛发生长在面部和手臂下方
射精（阴茎释放精子）通常在 12 岁半至 14 岁左右变得可能
生育能力（能够生育孩子）在年龄较大的青少年中出现
一些男孩的乳房在青春期早期生长（男性乳房发育），但这通常在一年内消失。
青春期可能出现什么问题？
青春期的问题通常与激素相关。许多不同的激素问题会导致激素过少，从而导致：
青春期延迟或根本不会开始
少数情况下，激素过多，则男孩会出现以下情况：
性早熟