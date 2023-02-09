青春期是人们达到完全生殖能力并发展其性成年特征的阶段。男孩的青春期通常在10～14岁之间。少数可以早至9岁开始，直到16岁。

在青春期，睾丸产生的睾酮增多。

睾酮促使男性生殖器官发育成熟，并出现胡须和阴毛，嗓音变低沉。

位于脑部的下丘脑和垂体腺启动青春期发育。下丘脑分泌的促黄体生成激素释放激素，可以刺激垂体分泌黄体生成激素和促卵泡素。黄体生成激素可刺激睾丸产生睾酮。促卵泡素（与睾酮）可刺激睾丸产生精子。睾酮负责第二性征的发育，主要表现为男性发育（包括不属于生殖系统部分的特征，如长胡须和变声）。

性发育以固定的顺序发生：

阴囊和睾丸变大

阴茎变长（大约11岁半至13岁）

精囊和前列腺变大

阴毛生长

胡须和腋毛生长（大约在阴毛开始生长后2年）

可以射精（通常在青少年中期，大约12岁半至14岁）

到青少年后期才会获得生育能力。年轻的青春期男孩可能会出现单侧或双侧乳房变大（男性乳房发育症），通常在一年内消失。