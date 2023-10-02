抑郁是指一种悲伤感和／或对活动的兴趣或乐趣降低，当它的强烈程度足以影响功能，便成为一种疾病。尽管抑郁可能在近期丧失或其他悲伤的事件之后出现，但是这种悲伤情绪常表现为一种超出实际情况的不恰当的情绪反应且持续时间长。

遗传因素、药物副作用、造成精神痛苦的事件、体内激素水平或其他物质水平改变以及很多其他因素可引发抑郁。

抑郁可使人悲伤和懒怠并／或失去对本来喜欢的事情的兴趣和乐趣。

诊断主要依据症状。

治疗上可采用抗抑郁药和心理治疗，有时也可采用电惊厥治疗。

（另请参阅心境障碍概述。)

人们经常用“抑郁”一词来形容由悲痛性事件（如自然灾害、重病或亲人死亡）导致的悲伤或沮丧情绪。有些人也会在一些特定的时间声称自己感觉抑郁，如每逢节假日时（假日忧郁症）或遇到亲人的祭日时。然而，这样的感情一般不代表疾病。通常情况下，这些感觉都是暂时的，会持续几天，而不是几周或几个月，并且发生时具有波动性，往往会与令人痛心的事件的想法或提醒有关。此外，这些感受不会长时间影响日常工作和生活。

抑郁症是第二常见的精神疾病（焦虑是最常见的精神疾病）。初级医疗机构的就诊者中约有 30% 存在抑郁症状，但仅有不到 10% 存在重度抑郁。

抑郁症通常在 15-17 岁、20 多岁或 30 多岁时出现，但抑郁可以出现在几乎任何年龄，包括儿童期。

抑郁症患者如果不接受治疗，典型的抑郁发作大约可持续 6 个月，或 2 年甚或更长时间。复发率高，并可多次发作。

老年化专题：抑郁症

抑郁症的原因 尽管引起抑郁症的确切病因仍不清楚，但目前发现以下几种因素可能与其发病有关。危险因素包括 家族患病倾向（遗传）

悲痛性事件，特别是涉及亡故的事件

女性

某些一般医学疾病

某些药物的副作用 抑郁并不反映性格弱势或缺乏努力变好的尝试。社会阶层、种族和文化似乎并不会影响一个人在一生之中罹患抑郁症的几率。 遗传因素对半数的抑郁患者起到影响。例如，抑郁症在抑郁症患者的一级亲属（尤其是同卵双胞胎）中更常见。遗传因素可能通过影响沟通神经细胞间相互联系的物质（神经递质）表达而发挥作用。目前发现参与抑郁症发病的神经递质有 5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素。 女性比男性更容易发生抑郁，但原因尚不明确。不过，躯体因素中的激素水平是最为相关的因素。激素水平变化可能会在月经即将开始前（作为经前期综合征的一部分）、妊娠期和分娩后以及绝经期引起心境变化。在妊娠期间或产后最初 4 周内，有些女性会出现抑郁（称作产后忧郁，如果更严重的话，则称作产后抑郁症）。甲状腺功能的异常在女性中发病率高，也可能是一个致抑郁症发生因素。 多种一般疾病和因素可伴随或导致抑郁。这些疾病可直接导致抑郁（比如当甲状腺疾病影响激素水平时），也可间接导致抑郁（比如当类风湿性关节炎导致疼痛和残疾时）。通常，一种疾病直接或间接诱发抑郁。例如，当艾滋病的致病体人类免疫缺陷病毒 (HIV) 损伤脑部时，艾滋病可以直接导致抑郁。当艾滋病给患者的生活带来各种负面影响时，它会间接导致抑郁。 很多人到了深秋时节和冬季会感到更加悲伤，并将此归咎为日照时间的缩短和气温的降低。不过，在有些人中，这种悲伤情绪会非常严重，足以被视为抑郁（称为季节性情感障碍）。 有些处方药如某些 β 受体阻滞剂（治疗高血压的药物）可导致抑郁。由于一些未知的原因，皮质类固醇在体内生成过多时常可导致抑郁（比如见于库欣综合征），但当作为外源药物使用，常导致轻躁狂（较轻形式的躁狂）或躁狂（很少）。有时，停用某种药物可导致暂时性抑郁。 多种精神疾病可增加一个人的抑郁倾向。很多精神疾病同时可以诱发抑郁，如某些焦虑障碍、酒精使用障碍、其他物质使用障碍和精神分裂症。本病常易复发。 悲痛性事件（如丧失亲人）有时可诱发抑郁，但通常仅限于存在易感因素（比如有家族史）的人。不过，即使没有任何明显或重大的生活应激，抑郁症也可以发生或加重。 表格 抑郁症的病因 表格

抑郁症的症状 抑郁症的临床症状通常经过几天或几周逐渐出现，表现多样。比如有的抑郁症患者以行动迟缓和心境低落为主，而有些则表现为易激惹和焦虑不安。 很多抑郁症患者不能正常体验某些情绪，包括悲痛、高兴和快乐。世界在他们眼中似乎黯淡无色、毫无生气。他们对本来喜欢的事情失去兴趣和乐趣。 抑郁症患者可能会专注于强烈的内疚感和自贬，而且可能无法集中注意力。他们可能会感觉绝望、孤独及无价值。患者常表现得犹豫不决、沉默寡言，有很强的无助感和无望感，甚至会想到死亡和自杀。 大多数抑郁患者存在入睡困难、反复觉醒，尤其早上更加明显。部分抑郁症患者睡觉比平时多。 伴随抑郁而出现的食欲下降和体重减轻可导致消瘦，女性可出现停经。但是轻度抑郁可以出现进食过量和体重增加。 有些抑郁患者忽视个人卫生，甚至也忽视孩子、其他亲人或宠物的卫生。有些抱怨有躯体不适，存在这样那样的疼痛。 重度抑郁症 重度抑郁症患者大多数日子都情绪低落，持续至少 2 周。他们可能看起来很悲惨。他们满眼泪水，眉毛紧蹙，嘴角下拉。而且可能会垂头丧气，并避免眼神接触。他们可能很少活动，面部表情极少，言语单调无生气。 你知道吗…… 持久性抑郁症 持久性抑郁症患者大多数时间都情绪低落，持续 2 年或更长时间。 症状逐渐出现，通常始于青春期，可持续数年或数十年。不同时间的症状数量并不相同，有时症状比重度抑郁症轻。 患者可阴郁、悲观、多疑、缺乏幽默感以及高兴不起来。有些消极被动、无精打采以及不与人交往。有些不停地抱怨，动不动就指责别人或责备自己。他们可能过度关注自己的能力不足、失败和负性事件，有时甚至从自己的失败中享受到病态的乐趣。 经前焦虑症 多数月经前都出现重度症状，并在月经结束后消失。症状导致显著痛苦并／或严重影响社会功能。症状类似于经前期综合征但比它更严重，可导致显著的痛苦并影响工作和社交。 经前焦虑症可在月经初潮后的任何时间出现。它可随着停经的邻近而加重，但在停经后消失。它发生于大约 3% 至 8% 的有月经女性。 经前焦虑障碍患者表现为情绪波动不稳，突然就伤心流泪。她们易被激惹，也容易生气。她们可感到非常沮丧、无望、焦虑和紧张。有些感到几乎要崩溃或失控。 与其他类型抑郁症相同，经前焦虑障碍女性可对自己的惯常活动失去兴趣，难以集中精力，感觉疲乏和无精打采。她们可能会过度进食，并特别想吃某些食物。她们可能睡眠很少或很多。 延长哀伤障碍 延长哀伤是指失去亲朋好友之后持续悲伤。与抑郁的不同之处在于，这种悲伤与亲朋好友去世有关，而不是与抑郁相关的较普遍的悲伤和失败感。 当悲伤（表现为持续渴望或向往和/或执着于死者）持续很长时间（至少 12 个月），在大量时间中体验到悲伤，并且悲伤程度比当事人所在的文化所认为的典型程度更深时，就被视为存在延长哀伤。它还必须伴随以下 3 项或以上至少 1 个月，达到导致痛苦或失能的程度： 感觉身份混乱（例如，感觉自己的一部分已经死亡）

对死亡持怀疑态度

回避让人想起亲朋好友去世的事物

强烈的情感痛苦（例如，与死亡相关的痛苦）

难以继续生活

麻木感

无意义的感觉

强烈的孤独 自杀 自杀念头是最严重的抑郁症状之一。很多抑郁患者想结束自己的生命或觉得自己的人生毫无价值而失去生存的意义。大约 15% 未经治疗的抑郁症患者通过自杀结束自己的生命。 自杀威胁属于紧急情况。当患者威胁自杀时，医生可能会让他们住院，以便能够监督他们，直至通过治疗使自杀风险降低。当抑郁症患者处于下述情况时更易出现自杀倾向： 抑郁未得到治疗或治疗不充分

治疗初期（患者的精神活动和生理机能变得更加敏感，但心境依然低落）

患者遇到特殊意义的纪念日

患者交替出现抑郁和躁狂（双相障碍）。

患者出现严重焦虑

患者酗酒或服用非法药物

在人们尝试自杀的几周到几个月内，尤其是当他们使用暴力方法自杀时 物质使用 抑郁症患者可能常试图通过饮酒或使用非法药物缓解入睡困难或焦虑情绪。但是，抑郁症导致的酒精使用障碍和其他物质使用障碍比想象得要少。 另外，抑郁的患者也更容易大量吸烟并忽视自己的健康。所以，他们出现其他疾病（如慢性阻塞性肺疾病）或导致其他疾病加重的风险也会升高。 抑郁症的其他影响 抑郁症可能会降低免疫系统对外来或危险的侵袭性病原体（如微生物或癌细胞）的反应能力。因此，抑郁症患者更容易感染。 抑郁症会增加心血管疾病（如心脏病发作）和卒中的风险。这可能是因为抑郁症会导致某些身体变化，从而增加这种风险。例如，身体产生了更多帮助血液凝固的物质（凝血因子），而且心脏针对不同情况改变心率的能力降低。

抑郁症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估

做检查来发现其他可能导致抑郁的疾病 医生一般根据症状即可诊断抑郁症。医生使用特定的症状（标准）列表，诊断不同类型的抑郁症。为了帮助区分抑郁症与心境的普通变化，医生判断症状是否会导致严重痛苦或损害患者的功能。既往抑郁病史或家族史有助于确诊。 由于过度的焦虑、惊恐发作和强迫在抑郁症中很常见，常易使医师误诊为焦虑障碍。 老年人的抑郁症可能不容易发现，特别是当他们没有工作或很少参加社交活动时（参见老年化专题：抑郁）。另外，由于抑郁症与痴呆具有相似的症状，比如意识模糊、难以集中精力和思维不清晰等，所以抑郁症可能会被误认为痴呆。不过，如果这些症状是由抑郁症导致，它们会在抑郁症得到治疗后消退。如果是由痴呆导致，则不会消退。 医生可能让患者填写标准化调查问卷用于诊断抑郁症和评定它的严重程度，但不能单纯依靠它们来诊断抑郁症。其中两个问卷是汉密尔顿抑郁量表和贝克抑郁量表。对于老年人，可使用老年抑郁量表问卷。医生常会询问被调查人是否有伤害自己的想法或计划。如果患者确实存在这样的想法则说明其存在严重的抑郁障碍。 检查 没有什么检查可以确诊抑郁症。不过，实验室检查可帮助医生确定患者的抑郁是否由激素疾病或其他躯体疾病导致。例如，医生通常会做血液检查以排除甲状腺疾病或维生素缺乏。可以进行检查以发现非法药物使用。 全面的神经系统检查可帮助排除与抑郁症具有一些相同症状的帕金森病。 睡眠受到严重干扰的患者可能需要进行睡眠检查（多导睡眠图），明确患者的睡眠障碍是否与抑郁相关。