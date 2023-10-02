抑郁是指一种悲伤感和／或对活动的兴趣或乐趣降低，当它的强烈程度足以影响功能，便成为一种疾病。尽管抑郁可能在近期丧失或其他悲伤的事件之后出现，但是这种悲伤情绪常表现为一种超出实际情况的不恰当的情绪反应且持续时间长。
遗传因素、药物副作用、造成精神痛苦的事件、体内激素水平或其他物质水平改变以及很多其他因素可引发抑郁。
抑郁可使人悲伤和懒怠并／或失去对本来喜欢的事情的兴趣和乐趣。
诊断主要依据症状。
治疗上可采用抗抑郁药和心理治疗，有时也可采用电惊厥治疗。
（另请参阅心境障碍概述。)
人们经常用“抑郁”一词来形容由悲痛性事件（如自然灾害、重病或亲人死亡）导致的悲伤或沮丧情绪。有些人也会在一些特定的时间声称自己感觉抑郁，如每逢节假日时（假日忧郁症）或遇到亲人的祭日时。然而，这样的感情一般不代表疾病。通常情况下，这些感觉都是暂时的，会持续几天，而不是几周或几个月，并且发生时具有波动性，往往会与令人痛心的事件的想法或提醒有关。此外，这些感受不会长时间影响日常工作和生活。
抑郁症是第二常见的精神疾病（焦虑是最常见的精神疾病）。初级医疗机构的就诊者中约有 30% 存在抑郁症状，但仅有不到 10% 存在重度抑郁。
抑郁症通常在 15-17 岁、20 多岁或 30 多岁时出现，但抑郁可以出现在几乎任何年龄，包括儿童期。
抑郁症患者如果不接受治疗，典型的抑郁发作大约可持续 6 个月，或 2 年甚或更长时间。复发率高，并可多次发作。
老年化专题：抑郁症
每 6 个老年人中可能就有 1 个患有抑郁症。有些老年人曾在早年患过抑郁。其他则在老年时首次出现抑郁。
老年人抑郁症的成因
抑郁的某些原因在老年人中更为多见。例如，老年人经历令人情绪痛苦的事件的可能性更高，比如失去亲爱的人或失去熟悉的家庭环境（如搬离熟悉的周围环境时）。其他可诱发抑郁的应激因素也增加，如收入减少、慢性疾病加重、因逐渐脱离原有的亲友或生活圈而变的性格孤僻。
能够诱发抑郁的疾病在老年人中很常见。此类疾病包括癌症、心肌梗死、心力衰竭、甲状腺疾病、卒中、痴呆和帕金森病。
抑郁症与痴呆症
对于老年人，抑郁症可导致类似于痴呆的症状：思考减缓、注意力降低、思维混乱及记忆困难，而非人们通常认为的与抑郁症相关联的悲伤。但医生可区分抑郁症和痴呆，这是因为当治疗抑郁症时，患者精神状态正常。痴呆患者不这样。另外，抑郁患者可能会痛诉记忆力下降，但极少忘记重要的当前事件或私人事件。相反，痴呆患者常否认有记忆力下降。
老年人抑郁症的诊断
老年抑郁的确诊较难，可能的原因如下：
由于以上各种原因导致老年抑郁症难以被及时发现，因此医生在诊断该病时需要向老年患者询问许多与情绪相关的问题。家人应警惕患者的性格改变，尤其是变得冷漠、缺乏自发性、幽默感丧失和新发的健忘症状。
老年人抑郁症的治疗
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是最常用于老年抑郁患者的抗抑郁药物，因为它较少导致副作用。西酞普兰和依他普仑尤其有效。
抑郁症的原因
尽管引起抑郁症的确切病因仍不清楚，但目前发现以下几种因素可能与其发病有关。危险因素包括
家族患病倾向（遗传）
悲痛性事件，特别是涉及亡故的事件
女性
某些一般医学疾病
某些药物的副作用
抑郁并不反映性格弱势或缺乏努力变好的尝试。社会阶层、种族和文化似乎并不会影响一个人在一生之中罹患抑郁症的几率。
遗传因素对半数的抑郁患者起到影响。例如，抑郁症在抑郁症患者的一级亲属（尤其是同卵双胞胎）中更常见。遗传因素可能通过影响沟通神经细胞间相互联系的物质（神经递质）表达而发挥作用。目前发现参与抑郁症发病的神经递质有 5-羟色胺、多巴胺和去甲肾上腺素。
女性比男性更容易发生抑郁，但原因尚不明确。不过，躯体因素中的激素水平是最为相关的因素。激素水平变化可能会在月经即将开始前（作为经前期综合征的一部分）、妊娠期和分娩后以及绝经期引起心境变化。在妊娠期间或产后最初 4 周内，有些女性会出现抑郁（称作产后忧郁，如果更严重的话，则称作产后抑郁症）。甲状腺功能的异常在女性中发病率高，也可能是一个致抑郁症发生因素。
多种一般疾病和因素可伴随或导致抑郁。这些疾病可直接导致抑郁（比如当甲状腺疾病影响激素水平时），也可间接导致抑郁（比如当类风湿性关节炎导致疼痛和残疾时）。通常，一种疾病直接或间接诱发抑郁。例如，当艾滋病的致病体人类免疫缺陷病毒 (HIV) 损伤脑部时，艾滋病可以直接导致抑郁。当艾滋病给患者的生活带来各种负面影响时，它会间接导致抑郁。
很多人到了深秋时节和冬季会感到更加悲伤，并将此归咎为日照时间的缩短和气温的降低。不过，在有些人中，这种悲伤情绪会非常严重，足以被视为抑郁（称为季节性情感障碍）。
有些处方药如某些 β 受体阻滞剂（治疗高血压的药物）可导致抑郁。由于一些未知的原因，皮质类固醇在体内生成过多时常可导致抑郁（比如见于库欣综合征），但当作为外源药物使用，常导致轻躁狂（较轻形式的躁狂）或躁狂（很少）。有时，停用某种药物可导致暂时性抑郁。
多种精神疾病可增加一个人的抑郁倾向。很多精神疾病同时可以诱发抑郁，如某些焦虑障碍、酒精使用障碍、其他物质使用障碍和精神分裂症。本病常易复发。
悲痛性事件（如丧失亲人）有时可诱发抑郁，但通常仅限于存在易感因素（比如有家族史）的人。不过，即使没有任何明显或重大的生活应激，抑郁症也可以发生或加重。
抑郁症的病因
常见病因
举例
神经系统疾病
痴呆（早期）
颞叶癫痫（局灶性颠痫发作）
癌症
癌症全身转移（转移癌）
结缔组织疾病
系统性红斑狼疮（狼疮）
内分泌系统疾病
甲状旁腺激素水平升高（甲状旁腺功能亢进）
垂体功能下降（垂体功能减退症）
睾酮水平低（性腺功能减退）
感染
梅毒（晚期）
病毒性肺炎
心境障碍以外的精神疾病
早期痴呆
营养失调
糙皮病（维生素 B6 缺乏）
恶性贫血（一种维生素 B12 缺乏症）
其他疾病
药物、物质和非法药物
两性霉素B
β 受体阻滞剂（部分）
甲氰咪胺
避孕药（口服）
皮质类固醇
Cycloserine
激素（雌激素或孕酮）疗法
干扰素
汞剂
甲基多巴
甲氧氯普胺
利血平
铊
长春碱
长春新碱
抑郁症的症状
抑郁症的临床症状通常经过几天或几周逐渐出现，表现多样。比如有的抑郁症患者以行动迟缓和心境低落为主，而有些则表现为易激惹和焦虑不安。
很多抑郁症患者不能正常体验某些情绪，包括悲痛、高兴和快乐。世界在他们眼中似乎黯淡无色、毫无生气。他们对本来喜欢的事情失去兴趣和乐趣。
抑郁症患者可能会专注于强烈的内疚感和自贬，而且可能无法集中注意力。他们可能会感觉绝望、孤独及无价值。患者常表现得犹豫不决、沉默寡言，有很强的无助感和无望感，甚至会想到死亡和自杀。
大多数抑郁患者存在入睡困难、反复觉醒，尤其早上更加明显。部分抑郁症患者睡觉比平时多。
伴随抑郁而出现的食欲下降和体重减轻可导致消瘦，女性可出现停经。但是轻度抑郁可以出现进食过量和体重增加。
有些抑郁患者忽视个人卫生，甚至也忽视孩子、其他亲人或宠物的卫生。有些抱怨有躯体不适，存在这样那样的疼痛。
重度抑郁症
重度抑郁症患者大多数日子都情绪低落，持续至少 2 周。他们可能看起来很悲惨。他们满眼泪水，眉毛紧蹙，嘴角下拉。而且可能会垂头丧气，并避免眼神接触。他们可能很少活动，面部表情极少，言语单调无生气。
你知道吗……
持久性抑郁症
持久性抑郁症患者大多数时间都情绪低落，持续 2 年或更长时间。
症状逐渐出现，通常始于青春期，可持续数年或数十年。不同时间的症状数量并不相同，有时症状比重度抑郁症轻。
患者可阴郁、悲观、多疑、缺乏幽默感以及高兴不起来。有些消极被动、无精打采以及不与人交往。有些不停地抱怨，动不动就指责别人或责备自己。他们可能过度关注自己的能力不足、失败和负性事件，有时甚至从自己的失败中享受到病态的乐趣。
经前焦虑症
多数月经前都出现重度症状，并在月经结束后消失。症状导致显著痛苦并／或严重影响社会功能。症状类似于经前期综合征但比它更严重，可导致显著的痛苦并影响工作和社交。
经前焦虑症可在月经初潮后的任何时间出现。它可随着停经的邻近而加重，但在停经后消失。它发生于大约 3% 至 8% 的有月经女性。
经前焦虑障碍患者表现为情绪波动不稳，突然就伤心流泪。她们易被激惹，也容易生气。她们可感到非常沮丧、无望、焦虑和紧张。有些感到几乎要崩溃或失控。
与其他类型抑郁症相同，经前焦虑障碍女性可对自己的惯常活动失去兴趣，难以集中精力，感觉疲乏和无精打采。她们可能会过度进食，并特别想吃某些食物。她们可能睡眠很少或很多。
延长哀伤障碍
延长哀伤是指失去亲朋好友之后持续悲伤。与抑郁的不同之处在于，这种悲伤与亲朋好友去世有关，而不是与抑郁相关的较普遍的悲伤和失败感。
当悲伤（表现为持续渴望或向往和/或执着于死者）持续很长时间（至少 12 个月），在大量时间中体验到悲伤，并且悲伤程度比当事人所在的文化所认为的典型程度更深时，就被视为存在延长哀伤。它还必须伴随以下 3 项或以上至少 1 个月，达到导致痛苦或失能的程度：
感觉身份混乱（例如，感觉自己的一部分已经死亡）
对死亡持怀疑态度
回避让人想起亲朋好友去世的事物
强烈的情感痛苦（例如，与死亡相关的痛苦）
难以继续生活
麻木感
无意义的感觉
强烈的孤独
自杀
物质使用
抑郁症的其他影响
抑郁症可能会降低免疫系统对外来或危险的侵袭性病原体（如微生物或癌细胞）的反应能力。因此，抑郁症患者更容易感染。
抑郁症会增加心血管疾病（如心脏病发作）和卒中的风险。这可能是因为抑郁症会导致某些身体变化，从而增加这种风险。例如，身体产生了更多帮助血液凝固的物质（凝血因子），而且心脏针对不同情况改变心率的能力降低。
抑郁症的诊断
医生根据标准精神病诊断标准进行评估
做检查来发现其他可能导致抑郁的疾病
医生一般根据症状即可诊断抑郁症。医生使用特定的症状（标准）列表，诊断不同类型的抑郁症。为了帮助区分抑郁症与心境的普通变化，医生判断症状是否会导致严重痛苦或损害患者的功能。既往抑郁病史或家族史有助于确诊。
由于过度的焦虑、惊恐发作和强迫在抑郁症中很常见，常易使医师误诊为焦虑障碍。
老年人的抑郁症可能不容易发现，特别是当他们没有工作或很少参加社交活动时（参见老年化专题：抑郁）。另外，由于抑郁症与痴呆具有相似的症状，比如意识模糊、难以集中精力和思维不清晰等，所以抑郁症可能会被误认为痴呆。不过，如果这些症状是由抑郁症导致，它们会在抑郁症得到治疗后消退。如果是由痴呆导致，则不会消退。
医生可能让患者填写标准化调查问卷用于诊断抑郁症和评定它的严重程度，但不能单纯依靠它们来诊断抑郁症。其中两个问卷是汉密尔顿抑郁量表和贝克抑郁量表。对于老年人，可使用老年抑郁量表问卷。医生常会询问被调查人是否有伤害自己的想法或计划。如果患者确实存在这样的想法则说明其存在严重的抑郁障碍。
检查
抑郁症的治疗
支持
心理治疗
使用药物，主要是抗抑郁药
多数抑郁症患者采取非住院治疗方式，但有些患者必须住院接受相应治疗。尤其是那些有严重自杀企图或曾有自杀行为，或有明显体重减轻，或由于严重激越而产生心脏疾病的患者。
治疗依抑郁的程度和类型而异：
轻度抑郁：支持治疗（包括频繁就诊和宣教）和心理治疗
中重度抑郁：药物和/或心理治疗，有时可采用电休克治疗
季节性抑郁：光疗
延长哀伤障碍：针对该疾病制定的心理治疗
抑郁通常能够治愈。若能找到具体原因（比如某一药物或疾病），应先纠正这些原因，不过仍有可能需要使用抗抑郁药物。
支持
医生向抑郁患者及其家人解释抑郁症存在生理原因，需要专门的治疗，而这些治疗通常有效。医生安慰患者及其家人，抑郁症并不代表性格缺陷。家庭成员了解疾病并参与治疗提供支持是很重要的。
了解有关抑郁症的知识可帮助患者理解并应对该病。例如，患者可以了解到康复的路上常常困难重重，悲伤情绪和绝望念头可能会重现但最终会消失。如此一来，患者即可正确地看待任何挫折，并更有可能坚持治疗，不中途放弃。
多做运动—经常散步和锻炼—可有帮助，多跟人接触也有帮助。
互助团体（如抑郁症和双相情感障碍支持联盟——DBSA）可为患者提供一个分享共同经历和感受的平台，以此来帮助患者。
心理治疗
对于轻度抑郁而言，单纯心理治疗即可达到与药物治疗相同的效果。当与药物结合使用时，心理治疗对重度抑郁症有效。
个体或小组心理治疗可帮助抑郁患者逐渐恢复以往的社会功能，适应正常的生活压力。人际关系治疗着重于患者过去和当前的社会角色，找出患者在待人接物方面存在的问题，指导患者适应生活角色的变化。认知行为疗法可以帮助改变绝望和消极的想法。
治疗抑郁症的药物
电休克治疗
电休克治疗（曾称为休克治疗）有时用于治疗严重抑郁患者，包括伴有精神病症状、威胁自杀或拒绝进食的患者。它也可以用于治疗怀孕且无法使用药物治疗的抑郁症患者。
不同于抗抑郁药物需要服用数周后才能起效，电休克治疗可以快速、有效的缓解抑郁症状。因而可以及时挽救病人的生命。电休克治疗停止后，抑郁可能会复发。为防止复发，医生常给患者开抗抑郁药物。
在电休克治疗过程中，电极被置于头部，产生的电流通过颅内诱发一次抽搐发作。这种抽搐发作可以缓解抑郁，但其作用机制目前还不清楚。通常一个疗程需要 5 至 7 次，隔日进行。
由于电流会引起肌肉收缩和疼痛，因而在治疗过程中患者需要接受全麻。电休克治疗可能引起短暂的记忆缺失，极少情况为永久性记忆丧失。
光疗
光疗（光疗灯箱）对季节性抑郁症最为有效，但用于其他类型的抑郁症也会有帮助。
光疗的方法是，患者坐在一个灯箱前方一定远处，接受灯箱发出的足够强度的光线。患者被告知不能直视光线，需要在光线前方坐 30 至 60 分钟。光疗可以在家进行。
如果患者睡觉和起床较晚，光疗在早上最有效。如果患者睡觉和起床较早，光疗在下午和傍晚之间最有效。
其他疗法
当初始治疗无效时，可以尝试刺激大脑的其他疗法。它们包括
重复经颅磁刺激
迷走神经刺激
受刺激的细胞被认为可以释放化学信使（神经递质），有助于调节人的情绪，从而可能减轻抑郁症的症状。这些疗法可以帮助那些对药物或心理治疗无反应的严重抑郁症患者。
重复经颅磁刺激是将一个电磁线圈靠近前额放置，据认为此处接近涉及调节情绪的大脑区域。电磁铁产生无痛的磁脉冲，医生认为可以刺激大脑目标区域的神经细胞。最常见的副作用是头疼和线圈放置位置附近不适。
迷走神经刺激是指，一个看起来像心脏起搏器的装置（迷走神经刺激器）被植入左锁骨下，并通过一根在皮肤下延伸的导线与颈部的迷走神经相连。（迷走神经从脑干发出，位于颅底附近，穿过颈部并向下沿着胸腹部两侧到达心脏和肺等器官。） 该装置可进行编程，以使用无痛电信号定期刺激迷走神经。当其他治疗无效时，它可能有效，但通常需要 3 至 6 个月才能生效。迷走神经刺激的副作用包括声音嘶哑、咳嗽和神经刺激时声音加深。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
抑郁症和双相情感支持联盟 (DBSA)，抑郁症：抑郁症的一般信息，包括危机热线和支持团体
美国心理卫生协会 (MHA)，抑郁症：抑郁症的一般信息，包括各种类型、危机热线和支持团体，以及其他资源的链接
全国心理疾病联盟 (NAMI)，抑郁症：抑郁症的一般信息，包括其病因、症状、诊断和治疗
国家精神卫生研究所 (NIMH)，抑郁症：抑郁症各方面的一般信息，包括治疗和疗法、教育材料以及研究和临床试验信息