什么是痴呆症？
痴呆症是一个脑部问题，导致患者很难记忆、思考和学习。大多数痴呆症逐步发展，65岁以后开始发病。
脑部随年龄变化是正常现象，但是痴呆症不是变老的正常部分
大多数痴呆症由阿尔茨海默病引起，这是一种脑部疾病
症状通常始于忘记最近的事件和容易迷路
在接下来的2到10年里，症状会变得越来越严重，以至于日常工作需要帮助，例如吃饭和走路
医生将尽可能长时间地减缓记忆丧失，帮助痴呆症患者保持安全
什么会导致痴呆症？
痴呆症的症状是什么？
痴呆症导致以下问题：
记忆力
使用语言
个性
思维清晰
这些问题使得日常工作变得困难，例如购物、做饭和理财。患者也可能很难做到举止得体。
随着时间的推移，症状会恶化。
痴呆症的早期症状：
忘记刚刚发生的事情
忘记东西在哪里
很难找到正确的词语来表达和理解别人说的话
忘记支付账单
使用数字时比平常困难
在熟悉的区域驾驶时迷路
更加情绪化，例如从快乐迅速转换为悲伤
家人和朋友经常会注意到患者仿佛变了一个人。起初，这种差异可能很难发现。有时候，患者是第一个注意到自己出现问题的人。这些困难经常使他们感到沮丧和不安。
痴呆症的中期症状：
在家中迷路，例如找不到浴室或卧室
不认识熟悉的人和物
容易混淆，无法学习新的信息或遵循简单的指示
无法安全驾驶
需要帮助洗澡、穿衣和进食
不理解正常对话
做一些不寻常的事情，例如大喊大叫、在公共场合脱衣服、打人和重复问题
入睡困难和睡不安稳
性格变化变得更加严重。痴呆症患者可能会感到恐惧和怀疑。有些人易怒且充满敌意。其他人会变得孤僻和沮丧。
痴呆症晚期症状：
失去对最近和过去事件的所有记忆
无法理解对话
不知道亲密的家人或镜子里自己的脸
不能走路、自己进食，也不能做其他日常工作
在晚期痴呆症中，患者几乎失去所有的脑部功能。他们不能下床，甚至不能动。最终，他们甚至不能吞下放在嘴里的食物。
医生如何判断是否患有痴呆症？
医生会询问患者及其家人有关症状的问题。他们也会做记忆和其他脑部测试。
为了了解是否有其他健康问题导致痴呆症，医生会进行体检和血液测试。他们还需要进行成像测试，例如计算机断层摄影(CT)或磁共振成像(MRI)，以寻脑部异常。
医生如何治疗痴呆症？
医生可能会：
治疗导致痴呆症或使其恶化的其他健康问题
停用任何使痴呆症恶化的药物
给药来减缓记忆丧失，帮助改变行为
解释每天洗澡、吃饭、睡觉和锻炼的重要性
帮助制定家庭安全计划(例如，张贴像“记住关闭火炉”这样的提醒标志，安排家人或朋友来访)
询问临终遗愿，例如搬到疗养院，是否需要进行心肺复苏 (CPR) 或戴呼吸机
照护者的照护
照顾任何类型痴呆症患者会面临很大压力，并且充满挑战。护理人员可能会感觉抑郁和疲惫，通常不会照顾自己的身心健康。护理人员必须：
了解如何满足痴呆症患者的需求以及对他们的期望
需要时可通过以下渠道寻求帮助，例如日托计划、家庭护士的探访、家务助理、住宿助理、咨询和支持团体
花些时间照顾自己，包括和朋友一起度过有规律的时间，以及保持自己的爱好和参与各种活动