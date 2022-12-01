痴呆症的症状是什么？

痴呆症的症状是什么？

痴呆症导致以下问题：

记忆力

使用语言

个性

思维清晰

这些问题使得日常工作变得困难，例如购物、做饭和理财。患者也可能很难做到举止得体。

随着时间的推移，症状会恶化。

痴呆症的早期症状：

忘记刚刚发生的事情

忘记东西在哪里

很难找到正确的词语来表达和理解别人说的话

忘记支付账单

使用数字时比平常困难

在熟悉的区域驾驶时迷路

更加情绪化，例如从快乐迅速转换为悲伤

家人和朋友经常会注意到患者仿佛变了一个人。起初，这种差异可能很难发现。有时候，患者是第一个注意到自己出现问题的人。这些困难经常使他们感到沮丧和不安。

痴呆症的中期症状：

在家中迷路，例如找不到浴室或卧室

不认识熟悉的人和物

容易混淆，无法学习新的信息或遵循简单的指示

无法安全驾驶

需要帮助洗澡、穿衣和进食

不理解正常对话

做一些不寻常的事情，例如大喊大叫、在公共场合脱衣服、打人和重复问题

入睡困难和睡不安稳

性格变化变得更加严重。痴呆症患者可能会感到恐惧和怀疑。有些人易怒且充满敌意。其他人会变得孤僻和沮丧。

痴呆症晚期症状：

失去对最近和过去事件的所有记忆

无法理解对话

不知道亲密的家人或镜子里自己的脸

不能走路、自己进食，也不能做其他日常工作

在晚期痴呆症中，患者几乎失去所有的脑部功能。他们不能下床，甚至不能动。最终，他们甚至不能吞下放在嘴里的食物。