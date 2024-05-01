医生如何治疗精神疾病?
主要治疗方式包括：
药物
谈话治疗（心理治疗或咨询）
对于大多数精神疾病，药物和谈话治疗的组合比两者其一更有效。
其它治疗包括：
经颅磁刺激（将磁体置于头部以刺激脑部）
哪些药物用于治疗精神疾病?
医生使用许多不同的药物来治疗精神疾病。使用的药物类型包括：
抗抑郁药物，例如 SSRI（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）
抗焦虑药
抗精神病药物
心境稳定剂
什么是心理治疗？
在心理治疗中（有时称为谈话治疗），医生和咨询师会与您讨论您的想法、感受和行为。他们尽量不告诉您该如何思考或做什么。相反，他们试图帮助您了解自己，并找出更好的方法来应对压力和生活问题。个体治疗是指一名治疗师对一个人进行治疗。治疗师也可能提供小组治疗、家庭治疗或夫妻治疗。
治疗师通常根据具体问题使用不同的技术。一些治疗类型包括：
行为疗法
认知治疗
人际心理治疗
精神分析
心理动力学心理治疗
支持性心理治疗
什么是电休克治疗 (ECT)？
在电休克治疗 (ECT) 中，医生会在麻醉状态下对您的大脑进行电击。
治疗数据一致表明，ECT 对重度抑郁症有效
有时可能出现短暂的记忆力减退
无论 ECT 在媒体口中如何，ECT 都是安全有效的。
哪些类型的医生能治疗精神疾病?
许多类型的医疗保健提供者能治疗精神疾病，可能由一个提供者团队照顾您，包括：
精神科医生（专门从事精神健康领域并可以开药的医生）
心理医生（进行心理治疗的精神健康护理从业者）
护士
社工
初级保健医生（也可以开药）