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小知识
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精神疾病的治疗

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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医生如何治疗精神疾病?

主要治疗方式包括：

  • 药物

  • 谈话治疗（心理治疗或咨询）

对于大多数精神疾病，药物和谈话治疗的组合比两者其一更有效。

其它治疗包括：

哪些药物用于治疗精神疾病?

医生使用许多不同的药物来治疗精神疾病。使用的药物类型包括：

  • 抗抑郁药物，例如 SSRI（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）

  • 抗焦虑药

  • 抗精神病药物

  • 心境稳定剂

什么是心理治疗？

在心理治疗中（有时称为谈话治疗），医生和咨询师会与您讨论您的想法、感受和行为。他们尽量不告诉您该如何思考或做什么。相反，他们试图帮助您了解自己，并找出更好的方法来应对压力和生活问题。个体治疗是指一名治疗师对一个人进行治疗。治疗师也可能提供小组治疗、家庭治疗或夫妻治疗。

治疗师通常根据具体问题使用不同的技术。一些治疗类型包括：

  • 行为疗法

  • 认知治疗

  • 人际心理治疗

  • 精神分析

  • 心理动力学心理治疗

  • 支持性心理治疗

什么是电休克治疗 (ECT)？

在电休克治疗 (ECT) 中，医生会在麻醉状态下对您的大脑进行电击。

  • 治疗数据一致表明，ECT 对重度抑郁症有效

  • 有时可能出现短暂的记忆力减退

无论 ECT 在媒体口中如何，ECT 都是安全有效的。

哪些类型的医生能治疗精神疾病?

许多类型的医疗保健提供者能治疗精神疾病，可能由一个提供者团队照顾您，包括：

  • 精神科医生（专门从事精神健康领域并可以开药的医生）

  • 心理医生（进行心理治疗的精神健康护理从业者）

  • 护士

  • 社工

  • 初级保健医生（也可以开药）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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