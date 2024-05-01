在心理治疗中（有时称为谈话治疗），医生和咨询师会与您讨论您的想法、感受和行为。他们尽量不告诉您该如何思考或做什么。相反，他们试图帮助您了解自己，并找出更好的方法来应对压力和生活问题。个体治疗是指一名治疗师对一个人进行治疗。治疗师也可能提供小组治疗、家庭治疗或夫妻治疗。

治疗师通常根据具体问题使用不同的技术。一些治疗类型包括：