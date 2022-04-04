大量的精神药物疗效肯定，已广泛被精神科和其他科医师接受。精神药物通常是根据其主要治疗的精神疾病的性质进行分类。例如，抗抑郁药常用来治疗抑郁症。

最常用的一类抗抑郁药物是

其他类抗抑郁药包括

三环类抗抑郁药，如阿米替林和去甲替林；目前因其副作用而很少使用。但如果患者还患有导致慢性疼痛的疾病，干扰活动和工作，则这些药物可用。三环类抗抑郁药可以帮助缓解某些类型的疼痛。

单胺氧化酶抑制剂（例如苯乙肼、反苯环丙胺和司来吉兰贴片）可能有效，但很少使用，除非其他抗抑郁药均不起作用。

较早期的抗精神病药，如氯丙嗪、氟哌啶醇和替沃噻吨，它们可以用来治疗精神分裂症、特定的行为问题等精神疾病。新的抗精神病药物（常被称为非典型或第二代抗精神病药物）已经成为一线用药。新型抗精神病药物包括阿立哌唑、阿塞那平、布瑞哌唑、卡利拉嗪、伊潘立酮、卢美哌隆、鲁拉西酮、奥氮平、帕利哌酮、喹硫平、利司培酮和齐拉西酮。对经典和非经典抗精神病药物反应均不佳的精神病患者使用氯氮平治疗的有所增加。

SSRI 和抗焦虑药（例如氯硝西泮、劳拉西泮和安定）以及抗抑郁药可用于治疗焦虑性疾病，例如恐慌症和恐惧症。

情绪稳定剂（例如锂剂、卡马西平、双丙戊酸钠、丙戊酸和拉莫三嗪）用来治疗双相情感障碍。另外，几种抗精神病药物可用于治疗双相障碍。它们包括阿立哌唑、阿塞那平、卡利拉嗪、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利司培酮和齐拉西酮。