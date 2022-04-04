在精神疾病的治疗方面已经取得巨大的进展。所以，许多精神疾病可以达到像躯体疾病一样的治疗效果。
精神疾病治疗基本上可以分为
躯体治疗
心理治疗
躯体治疗包括药物、电休克疗法以及其他刺激脑部的疗法（如经颅磁刺激疗法和迷走神经刺激疗法）。
心理治疗方法包括个体治疗、集体治疗、家庭治疗和婚姻治疗，行为治疗（如放松训练或情景暴露疗法）以及催眠治疗。
许多研究显示，对于绝大多数精神疾病，药物和心理治疗的联合应用，比单一治疗的效果更好。
精神病医生并非唯一受过精神病治疗培训的精神卫生保健工作者。其他还有临床心理医生、精神病科执业护理师和社会工作者。但精神病学家（和一些州的精神护理人员）却是唯一具有处方精神类药物的专业人员。其他的精神卫生医疗者主要实施心理治疗。许多基层医疗单位和其他非精神病专业的医生也有处方精神类药物的权力。
精神卫生保健工作者的类型
工作者
培训经历
专业化程度
精神病医生
医学院毕业后接受不少于 4 年的医学和精神病学专业培训的医学博士
能够开药物处方，进行电休克治疗，并可以将患者收治入院
一些医师可以进行心理治疗，一些医师只能使用药物治疗，许多医师在这两方面均可
心理学家
有硕士或博士学位，但不一定是医学学位
许多经历了博士后的训练，大多数能够进行心理测验，帮助诊断
可以进行心理治疗，但不能进行体格检查、开处方（在大多数州）或将患者收入医院
精神病社会工作者
在心理治疗某些方面，例如家庭／婚姻治疗或个别心理治疗经过了专门培训的专业人员
常用于面向社会服务系统
需要硕士学位，但有些也是博士学位
不能进行体格检查或开处方
精神科护理人员
具有硕士及以上学历的注册护士，并接受过行为健康方面的专业培训。
在一些州可以独立进行心理治疗，也可以在医师监督下开处方。
精神分析学家
可以是精神病学家、心理学家，或者是在精神分析领域培训多年的社会工作者（这是一种深入的心理治疗，需要一周几次，旨在探索思维、情感和行为的无意识模式。
精神分析家若是同时又是精神病学家，则可以开处方，决定患者是否住院。
药物治疗
大量的精神药物疗效肯定，已广泛被精神科和其他科医师接受。精神药物通常是根据其主要治疗的精神疾病的性质进行分类。例如，抗抑郁药常用来治疗抑郁症。
最常用的一类抗抑郁药物是
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)，例如氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、氟伏沙明、沃替西汀、维拉佐酮、艾司西酞普兰和西酞普兰
其他类抗抑郁药包括
5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)，例如文拉法辛、度洛西汀、左旋米那普仑或去甲文拉法辛
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂，如安非他酮
三环类抗抑郁药，如阿米替林和去甲替林；目前因其副作用而很少使用。但如果患者还患有导致慢性疼痛的疾病，干扰活动和工作，则这些药物可用。三环类抗抑郁药可以帮助缓解某些类型的疼痛。
单胺氧化酶抑制剂（例如苯乙肼、反苯环丙胺和司来吉兰贴片）可能有效，但很少使用，除非其他抗抑郁药均不起作用。
较早期的抗精神病药，如氯丙嗪、氟哌啶醇和替沃噻吨，它们可以用来治疗精神分裂症、特定的行为问题等精神疾病。新的抗精神病药物（常被称为非典型或第二代抗精神病药物）已经成为一线用药。新型抗精神病药物包括阿立哌唑、阿塞那平、布瑞哌唑、卡利拉嗪、伊潘立酮、卢美哌隆、鲁拉西酮、奥氮平、帕利哌酮、喹硫平、利司培酮和齐拉西酮。对经典和非经典抗精神病药物反应均不佳的精神病患者使用氯氮平治疗的有所增加。
SSRI 和抗焦虑药（例如氯硝西泮、劳拉西泮和安定）以及抗抑郁药可用于治疗焦虑性疾病，例如恐慌症和恐惧症。
情绪稳定剂（例如锂剂、卡马西平、双丙戊酸钠、丙戊酸和拉莫三嗪）用来治疗双相情感障碍。另外，几种抗精神病药物可用于治疗双相障碍。它们包括阿立哌唑、阿塞那平、卡利拉嗪、鲁拉西酮、奥氮平、喹硫平、利司培酮和齐拉西酮。
心理治疗
近年来，心理治疗方面取得很大进步，有时又被称为谈话治疗。在共情和接纳的氛围里，治疗师能够帮助患者找出其疾病的根源，与患者探讨其他的应对方式。患者通过治疗获得的情感觉察和领悟力常带来态度和行为的变化，从而帮助他们过上更充实和满意的生活。
心理治疗的应用范围很广，颇见成效。即使没有精神疾病的人群在面对诸如就业困难、亲人死亡或家庭成员患有慢性病等问题时，也能从心理治疗中获益。集体心理治疗，夫妻治疗和家庭治疗也被广泛应用。
大多数心理健康从业者实践六种心理治疗中的一种：
行为疗法
认知治疗
人际心理治疗
精神分析
心理动力学心理治疗
支持性心理治疗
行为疗法
行为疗法包括许多干预，旨在帮助患者放弃学习适应不良行为（例如依赖性和不能耐受挫败感），而要学习良好的适应行为（乐于体验和尽责性）。暴露疗法是行为治疗之一，常用于治疗恐惧症。在暴露疗法中，人们在安全环境中暴露于所恐惧的物体、活动或情形。目的是减少恐惧，帮助人们停止回避他们所恐惧的事物。
行为治疗与认知治疗是相关联的。有时，二者常联合应用，被称为“认知行为治疗”。行为治疗的理论基础是学习理论，即异常的行为源于错误的学习。
认知治疗
认知治疗帮助患者发现歪曲的思维和了解这些歪曲的思维是如何导致生活中的各种问题的。例如，人们可能会以全或无方式思考（“如果我没有完全成功，我就完全失败”）。这个前提就是人们对经历的解释决定了他们的感受和行为方式。通过对核心信念和假设的认同，患者开始用不同的方式进行体验，从而在症状、行为和感受都会改善。
人际心理治疗
人际关系治疗最初认为是抑郁症的短暂心理治疗，现在其目的是改善抑郁症患者的人际关系质量。它着重于以下内容：
未解决的丧痛
当人们所履行角色与其期望值不同，冲突便产生了（例如，一位妇女成家，期望成为在全职照顾孩子的妈妈，却发现自己还必须是家庭的经济支柱）
社会角色的转变（例如从一个活跃的工作人员变为退休）
与他人难以沟通
治疗师教导患者改善人际关系的各个方面，例如克服社会隔离，减少使用习惯性的方式与人交往。
精神分析
精神分析是心理治疗中最古老的一种形式，是由西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud) 在 20 世纪初发明的。经典的方法是患者每周治疗 4～5 次，均躺在沙发上并试图述说大脑中的各种想法，这一方法称为自由联想。治疗的重点在于帮助患者了解过去的关系模式如何在现在的生活中重演。患者与治疗师之间的关系至关重要。通过了解过去是如何影响现在的，有助于帮助患者建立新的、适应性强的社会功能去应对人际关系和工作。
心理动力学心理治疗
心理动力学心理治疗与精神分析一样，强调区分存在于现实思维、感觉和行为中的无意识模式的反映。然而，患者接受治疗的频次只是每周 1～3 次，并且通常是坐着而不是躺在沙发上。除此之外，也不十分强调患者与治疗师之间的关系。
支持性心理治疗
支持性心理治疗是最常用的一种心理治疗策略，依赖于患者和治疗师之间的共情和支持关系。治疗师鼓励患者表达他们的感受，并提出建议以帮助解决问题。问题—焦点心理治疗作为支持性心理治疗的一种形式可能更适于初级精神卫生专业人员使用。
电休克治疗
电休克治疗是用电极紧贴头部，使病人在镇静状态颅部接受短暂电休克而造成短暂的抽搐发作。这种治疗对严重抑郁症有良好效果。许多接受电休克治疗的患者会有短暂性记忆丧失。然而，与人们的理解相反的是，电休克治疗是安全的，很少引起严重的副作用。现代改良电休克治疗使用麻醉剂和肌肉松弛剂，进一步降低病人的危险。
其他脑刺激疗法
重复经颅磁刺激、迷走神经刺激等其他刺激脑部的治疗可能会使药物治疗或心理治疗无效的抑郁症患者受益。这些疗法需要使用能够刺激迷走神经的磁场或植入物，来激活或刺激人脑。受刺激的细胞被认为可以释放化学信使（神经递质），有助于调节人的情绪，从而可能减轻抑郁症的症状。