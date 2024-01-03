什么是精神分裂症？
精神分裂症是一种严重的精神疾病，患者与现实失去联系（精神病）。精神分裂症患者可能有幻觉（看到或听到不真实的事物）或相信不正常、不真实的事情。
精神分裂症不仅仅是不寻常的或奇怪的行为，它使人们不能过正常的生活
人们在工作中，与其他人的关系上或者在照顾自己方面都存在问题
如果精神分裂症得不到治疗，人们可能会失去工作，失去与家人或朋友的联系，或者变得无家可归
精神分裂症通常始于二十多岁的男性，女性稍晚——儿童精神分裂症很少见
精神分裂症有家族倾向——如果父母、兄弟或姐妹患精神分裂症，则患病可能性更高
治疗包括抗精神病药物，与精神科医生交谈，以及家人和朋友的支持
经常服用药物有助于改善症状和功能
是什么导致了精神分裂症？
医生认为精神分裂症是由大脑发育问题引起的。
医生不确定导致大脑问题的确切原因。但是，如果出现以下情况，精神分裂症更可能发生：
其他家庭成员患病——有家族倾向
一个人在出生前或出生后有某些医疗问题，如某些感染，缺氧或体重不足
精神疾病不会由父母养育不周和童年的逆境引起。然而，坏事和压力有时会在已有风险的人身上诱发精神分裂症。
精神分裂症的症状是什么？
精神分裂症的发病可以是突然的，历经几天或几周；或缓慢隐匿的，需历经数年。
精神分裂症患者经常有：
妄想
幻觉
妄想是不真实的信念。但精神分裂症的妄想不像普通的错误想法。许多人都会相信一些其他人认为不真实的东西。但在精神分裂症中，即使有充分证据证明它们是错误的或明显不现实的，患者也会相信它们。例如，人们可能认为：
来自书籍、报纸或歌词的段落正在谈论他们
其他人可以阅读他们的想法，或者他们的想法正在传递给他人
人们要对他们不利
他们是像耶稣或总统这样的著名人物
幻觉是指听到、看到、尝到或躯体感觉到实际不存在的东西。听到说话声是最常见的幻觉。该声音通常是对患者带有侮辱性的言论或命令患者。
精神分裂症的其他症状包括：
很少显露情绪或没有情绪
说话很少，包括用 1 到 2 个单词回答问题
对活动缺乏兴趣
缺乏与他人交往的兴趣
困惑的想法
言语散漫
难以集中注意力或回忆事物
精神分裂症不仅仅是异常的思维和行为。精神分裂症会引起足够严重的症状，导致在家中、工作中以及与其他人发生问题。
约 20% 的精神分裂症患者尝试自杀，还有更多患者存在自杀念头。
虽然精神分裂症患者可能会有情绪爆发，有时看起来很可怕，但他们比其他人仅仅是稍微更暴力。
医生如何判断某人是否患有精神分裂症？
对精神分裂症没有专门的诊断性检查。医生根据患者的病史诊断精神分裂症。症状必须是：
至少存在 6 个月
造成工作、学校或人际关系方面的问题
医生也可以做测试，以检查可能导致行为并需要其他类型治疗的其他医疗或药物问题。
如何治疗精神分裂症？
治疗开始得越早，预后越好。治疗包括：
药物治疗症状
定期与精神病医生谈话
康复和支持计划，帮助精神分裂症患者工作、购物、自理、处理家务、与他人相处
咨询帮助理解和应对精神分裂症
有时需要在医院治疗