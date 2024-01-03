精神分裂症的发病可以是突然的，历经几天或几周；或缓慢隐匿的，需历经数年。

精神分裂症患者经常有：

妄想

幻觉

妄想是不真实的信念。但精神分裂症的妄想不像普通的错误想法。许多人都会相信一些其他人认为不真实的东西。但在精神分裂症中，即使有充分证据证明它们是错误的或明显不现实的，患者也会相信它们。例如，人们可能认为：

来自书籍、报纸或歌词的段落正在谈论他们

其他人可以阅读他们的想法，或者他们的想法正在传递给他人

人们要对他们不利

他们是像耶稣或总统这样的著名人物

幻觉是指听到、看到、尝到或躯体感觉到实际不存在的东西。听到说话声是最常见的幻觉。该声音通常是对患者带有侮辱性的言论或命令患者。

精神分裂症的其他症状包括：

很少显露情绪或没有情绪

说话很少，包括用 1 到 2 个单词回答问题

对活动缺乏兴趣

缺乏与他人交往的兴趣

困惑的想法

言语散漫

难以集中注意力或回忆事物

精神分裂症不仅仅是异常的思维和行为。精神分裂症会引起足够严重的症状，导致在家中、工作中以及与其他人发生问题。

约 20% 的精神分裂症患者尝试自杀，还有更多患者存在自杀念头。

虽然精神分裂症患者可能会有情绪爆发，有时看起来很可怕，但他们比其他人仅仅是稍微更暴力。