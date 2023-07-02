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牙龈炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是牙龈炎？

牙龈炎 (gingivitis) 是指牙龈发红、肿胀和易出血。牙龈炎不加治疗可导致严重牙齿和牙龈问题，如牙周炎

  • 牙龈炎通常是由于没有照顾好牙齿引起的

  • 服用某些药物或患有某些疾病也会导致牙龈炎

  • 牙龈炎通常可以通过良好的牙齿护理轻松治愈

  • 刷牙和用牙线清洁牙齿有助于预防牙龈炎

导致牙龈炎的原因是什么？

几乎所有的牙龈炎都是由菌斑引起的。菌斑是一种积聚在牙齿上的、充满细菌的粘性薄膜。菌斑过多的最常见原因是：

  • 没有良好地刷牙或使用牙线

残留在牙齿上超过几天的菌斑会变硬。变硬的菌斑称为牙垢。你不能通过刷牙和使用牙线完全去除牙垢。

你也可以因以下原因而患上牙龈炎：

  • 服用某些药物

  • 没有获得足够的维生素 C 或烟酸

  • 激素变化（例如，由于怀孕或绝经

  • 口腔感染

  • 阻生牙（没有完全穿透牙龈的牙齿）

牙龈炎的症状是什么？

牙龈炎的症状包括：

  • 红色牙龈（而不是粉红色）

  • 牙龈肿胀

  • 牙龈易出血

牙医如何治疗牙龈炎？

牙医将：

  • 刮掉牙垢和菌斑，清洁牙齿

  • 治疗牙龈炎的病因

怎样预防牙龈炎？

可以通过以下方式预防牙龈炎：

  • 每天刷牙和用牙线清洁牙齿

  • 使用有助于减少菌斑的漱口液

  • 每 6 到 12 个月请牙医清洁牙齿，如果需要，可以更频繁地清洁

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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