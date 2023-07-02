什么是牙龈炎？
牙龈炎 (gingivitis) 是指牙龈发红、肿胀和易出血。牙龈炎不加治疗可导致严重牙齿和牙龈问题，如牙周炎。
牙龈炎通常是由于没有照顾好牙齿引起的
服用某些药物或患有某些疾病也会导致牙龈炎
牙龈炎通常可以通过良好的牙齿护理轻松治愈
刷牙和用牙线清洁牙齿有助于预防牙龈炎
牙龈炎
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图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
导致牙龈炎的原因是什么？
几乎所有的牙龈炎都是由菌斑引起的。菌斑是一种积聚在牙齿上的、充满细菌的粘性薄膜。菌斑过多的最常见原因是：
没有良好地刷牙或使用牙线
残留在牙齿上超过几天的菌斑会变硬。变硬的菌斑称为牙垢。你不能通过刷牙和使用牙线完全去除牙垢。
你也可以因以下原因而患上牙龈炎：
服用某些药物
没有获得足够的维生素 C 或烟酸
激素变化（例如，由于怀孕或绝经）
口腔感染
阻生牙（没有完全穿透牙龈的牙齿）
牙龈炎的症状是什么？
牙龈炎的症状包括：
红色牙龈（而不是粉红色）
牙龈肿胀
牙龈易出血
牙医如何治疗牙龈炎？
牙医将：
刮掉牙垢和菌斑，清洁牙齿
治疗牙龈炎的病因
怎样预防牙龈炎？
可以通过以下方式预防牙龈炎：
每天刷牙和用牙线清洁牙齿
使用有助于减少菌斑的漱口液
每 6 到 12 个月请牙医清洁牙齿，如果需要，可以更频繁地清洁