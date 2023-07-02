导致牙龈炎的原因是什么？

导致牙龈炎的原因是什么？

几乎所有的牙龈炎都是由菌斑引起的。菌斑是一种积聚在牙齿上的、充满细菌的粘性薄膜。菌斑过多的最常见原因是：

没有良好地刷牙或使用牙线

残留在牙齿上超过几天的菌斑会变硬。变硬的菌斑称为牙垢。你不能通过刷牙和使用牙线完全去除牙垢。

你也可以因以下原因而患上牙龈炎：