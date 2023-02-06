绝经是正常现象，随着身体衰老而发生。

绝经前的几年中，身体会逐渐减少雌激素和孕酮的产生。这些是月经（开始月经周期）和怀孕所需的性激素。随着这些激素的减少，卵巢停止释放卵子，然后月经停止。

40 岁前发生的绝经被称为过早绝经。过早绝经很少见，可能由许多不同的医学问题引起。