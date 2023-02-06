什么是绝经？
绝经是女性月经停止（停止行经）并且不能再怀孕。
绝经通常在 40 岁以后发生。在美国，平均绝经年龄约为 52 岁。
有些症状，如月经周期不规律和潮热，可能会在绝经前数年出现
绝经后骨骼可能会变脆弱
有些医生可能会使用药物来帮助缓解症状
绝经不会突然发生。随着时间的推移，月经的次数会较来越少。如果女性一整年没有来月经，说明已完全绝经。在此之前女性可以怀孕。如果不想怀孕，请采取避孕措施，直到已经一年没有月经。
什么原因导致绝经？
绝经是正常现象，随着身体衰老而发生。
绝经前的几年中，身体会逐渐减少雌激素和孕酮的产生。这些是月经（开始月经周期）和怀孕所需的性激素。随着这些激素的减少，卵巢停止释放卵子，然后月经停止。
40 岁前发生的绝经被称为过早绝经。过早绝经很少见，可能由许多不同的医学问题引起。
绝经的症状是什么？
绝经不会突然发生。起初可能会注意到：
月经不调
潮热（突然会感到发热且浑身出汗，即使在天气不热时）——潮热从 30 秒持续至约 5 分钟
醒来时浑身出汗（夜间出汗就是夜间发生了潮热）
同时，许多女性也有下列这些症状：
情绪变化
抑郁症
应激
担心
睡眠问题
注意力不集中
头痛
疲倦
这些症状通常持续一年或更长时间。最终月经会完全停止，症状通常会好转。有时潮热会持续更长时间。
绝经后的症状是由于性激素水平较低引起的。你可能出现：
阴道干涩
性欲下降
由于阴道变干变薄，因此会出现性交疼痛
难于出现性高潮
更容易出现尿路感染 (UTI)
更容易出现尿（小便）急或尿失禁（无意地撒尿）
皮肤更薄、更干燥、更脆弱
骨骼更脆弱
有害胆固醇（低密度脂蛋白 [LDL]）的水平增加
患心脏病的风险较高
医生怎么判断我是否绝经？
通常，绝经不需要进行测试。如果过早开始，医生可能会检查可能会使月经停止的其他疾病。
医生如何治疗绝经？
了解绝经期的情况有助于患者治疗相关症状。与其他已经经历过绝经的女性交谈，或者与医生交谈也会有助于患者决定自己适合哪种治疗。
由于症状是由激素水平低导致的，服用激素（激素替代疗法）是缓解症状的最有效方法。然而，激素替代疗法有风险，所以医生通常先尝试其他方法。
潮热的治疗包括：
穿着可穿脱的多层衣服
穿着透气或吸湿的衣物，如棉服和运动服
避免过热的环境和过亮的光线
某些非激素药物
失禁的治疗包括：
通过锻炼强化停止和开始排尿的肌肉
阴道干涩的治疗包括：
阴道润滑剂或保湿剂
保持性活跃——这会使流向阴道的血流增加
有些女性会服用草药和其他补充剂来缓解症状。有许多不同的补充剂。它们中的大多数效果不佳，并且没有像处方药那样经过安全性审查。另外，某些草药和补充剂会干扰患者服用的其他药物。如果正在考虑服用补充剂，请与医生讨论。
激素治疗
如果其他治疗不起作用，激素治疗可能有帮助。但是，激素疗法兼有益处和风险。与医生谈谈这些治疗是否适合你。
激素治疗包括：
雌激素
孕激素（如孕酮）
两者（联合疗法）
激素治疗的给药方式有：
药丸
置入阴道的药膏、片剂或环
在皮肤上使用的乳液或喷剂
皮肤贴剂
激素疗法的益处包括：
缓解绝经期症状，比如潮热和阴道干涩
降低患骨质疏松症（骨骼脆弱）的风险
降低患子宫内膜癌（子宫内壁癌症）的风险
降低患结肠直肠癌（大肠下部的癌症）的风险
激素治疗的风险包括：
肺部或腿部血栓（只使用孕激素）
中风
患子宫内膜癌的几率增高（只使用雌激素）
患乳腺癌的几率增高（接受联合疗法治疗 3 至 5 年后或服用雌激素 10 年以上）
尿失禁（只使用雌激素）
“有益”（高密度脂蛋白 [HDL]）胆固醇水平降低（只使用孕激素）
服用较低剂量可降低这些风险。