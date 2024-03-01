牙齿坚硬的外表面被称为牙釉质。牙髓是牙齿深处较软的一层。牙髓含有牙齿的血管和神经。

什么是牙髓炎？ 牙髓炎是牙髓的疼痛性炎症（肿胀）。 牙髓炎通常是由龋齿引起的

牙齿受伤也会导致牙髓炎

如果治疗，轻度牙髓炎通常会好转，不会有问题

牙髓炎可能导致扩散到下颌或身体其他部位的感染

牙医通过做根管治疗或拔出牙齿来治疗严重的牙髓炎 牙齿

牙髓炎的症状是什么？ 牙髓炎会导致： 牙痛，可能是轻微的，时有时无；或者严重并且一直存在

对热或冷食物敏感

咀嚼时对牙齿压力敏感

有时候会在下颌、耳朵或头部感受到疼痛 涉及细菌感染的牙髓炎通常会导致持续疼痛。细菌可能形成一个称为脓肿的脓液积聚。有时感染可扩散到身体其他部位。如果存在脓肿，牙齿会非常疼痛，对压力或使用牙科工具轻敲很敏感。

牙医如何判断我是否有牙髓炎？ 牙医会通过以下方式检查牙齿的牙髓： 测试牙齿是否对热的、甜的或冷的东西敏感

使用电动牙髓测试仪来查看牙髓是否存活

敲击牙齿，看看附近的组织是否疼痛

做 X 光检查了解病变蔓延的范围