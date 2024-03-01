牙齿坚硬的外表面被称为牙釉质。牙髓是牙齿深处较软的一层。牙髓含有牙齿的血管和神经。
什么是牙髓炎？
牙髓炎是牙髓的疼痛性炎症（肿胀）。
牙髓炎通常是由龋齿引起的
牙齿受伤也会导致牙髓炎
如果治疗，轻度牙髓炎通常会好转，不会有问题
牙髓炎可能导致扩散到下颌或身体其他部位的感染
牙医通过做根管治疗或拔出牙齿来治疗严重的牙髓炎
牙齿
是什么导致了牙髓炎？
牙髓炎的原因包括：
意外事故、磨牙或有时在牙齿上进行大量牙科相关处理后致使牙齿受伤
牙髓炎的症状是什么？
牙髓炎会导致：
牙痛，可能是轻微的，时有时无；或者严重并且一直存在
对热或冷食物敏感
咀嚼时对牙齿压力敏感
有时候会在下颌、耳朵或头部感受到疼痛
涉及细菌感染的牙髓炎通常会导致持续疼痛。细菌可能形成一个称为脓肿的脓液积聚。有时感染可扩散到身体其他部位。如果存在脓肿，牙齿会非常疼痛，对压力或使用牙科工具轻敲很敏感。
牙医如何判断我是否有牙髓炎？
牙医会通过以下方式检查牙齿的牙髓：
测试牙齿是否对热的、甜的或冷的东西敏感
使用电动牙髓测试仪来查看牙髓是否存活
敲击牙齿，看看附近的组织是否疼痛
做 X 光检查了解病变蔓延的范围
牙医如何治疗牙髓炎？
对于轻度牙髓炎，牙医将清除龋坏组织并填充龋洞。有时，牙医放入永久性填充物之前，会先使用含有止痛药的临时填充物 6 至 8 周。
如果牙髓严重受损且不能治愈，牙医会使用止痛药，并且：
做根管治疗，去除牙齿的牙髓，然后填充并密封牙管
如果无法保留，则拔出牙齿
如果有感染，会使用抗生素。