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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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牙髓炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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牙齿坚硬的外表面被称为牙釉质。牙髓是牙齿深处较软的一层。牙髓含有牙齿的血管和神经。

什么是牙髓炎？

牙髓炎是牙髓的疼痛性炎症（肿胀）。

  • 牙髓炎通常是由龋齿引起的

  • 牙齿受伤也会导致牙髓炎

  • 如果治疗，轻度牙髓炎通常会好转，不会有问题

  • 牙髓炎可能导致扩散到下颌或身体其他部位的感染

  • 牙医通过做根管治疗或拔出牙齿来治疗严重的牙髓炎

牙齿

是什么导致了牙髓炎？

牙髓炎的原因包括：

  • 龋齿

  • 意外事故、磨牙或有时在牙齿上进行大量牙科相关处理后致使牙齿受伤

牙髓炎的症状是什么？

牙髓炎会导致：

  • 牙痛，可能是轻微的，时有时无；或者严重并且一直存在

  • 对热或冷食物敏感

  • 咀嚼时对牙齿压力敏感

  • 有时候会在下颌、耳朵或头部感受到疼痛

涉及细菌感染的牙髓炎通常会导致持续疼痛。细菌可能形成一个称为脓肿的脓液积聚。有时感染可扩散到身体其他部位。如果存在脓肿，牙齿会非常疼痛，对压力或使用牙科工具轻敲很敏感。

牙医如何判断我是否有牙髓炎？

牙医会通过以下方式检查牙齿的牙髓：

  • 测试牙齿是否对热的、甜的或冷的东西敏感

  • 使用电动牙髓测试仪来查看牙髓是否存活

  • 敲击牙齿，看看附近的组织是否疼痛

  • 做 X 光检查了解病变蔓延的范围

牙医如何治疗牙髓炎？

对于轻度牙髓炎，牙医将清除龋坏组织并填充龋洞。有时，牙医放入永久性填充物之前，会先使用含有止痛药的临时填充物 6 至 8 周。

如果牙髓严重受损且不能治愈，牙医会使用止痛药，并且：

  • 做根管治疗，去除牙齿的牙髓，然后填充并密封牙管

  • 如果无法保留，则拔出牙齿

如果有感染，会使用抗生素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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