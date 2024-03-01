细菌在牙齿表面堆积，产生导致龋齿的酸。

细菌，唾液（口水）和少量食物形成一层称为菌斑的薄层，紧贴在牙齿上。随着时间的推移，菌斑变硬形成牙垢。牙垢通常是黄色的。有时会在牙齿底部看到它。生活在菌斑和牙垢中的细菌很难被除掉。

细菌会在糖上大量繁殖。这就是为什么含糖的食物和饮料会导致龋洞。吃糖量的重要性不如吃糖频率。重要的是糖与牙齿接触的时间长短。花 5 分钟嚼棒棒糖与花 1 小时喝含糖软饮料相比，虽然前者的含糖量可能比后者多，但后者起到的破坏作用却比前者要大得多。睡觉前嘴里含着奶瓶的婴儿也有发生龋病的风险，即使奶瓶中仅装有奶或配方食物。睡前应该只能饮水。

如果有以下情况，可能更易出现龋洞：