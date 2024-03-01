牙齿坚硬的外表面被称为牙釉质。牙髓位于牙齿深处，含有血管和神经。细菌可以损害牙齿的不同部分。
什么是龋洞？
图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
龋洞是牙齿龋坏的部分。
细菌会在牙釉质上堆积，并产生会在牙齿上形成孔洞的酸，这些孔洞称为龋洞
当龋洞变大并且穿过牙釉质进入牙齿内部时，就会发生牙痛
牙医通过检查牙齿和拍摄 X 光片可以发现龋洞
治疗包括钻出腐质并填充孔洞
经常刷牙、做牙科检查，并避免含糖食物可以帮助预防龋洞
牙齿
是什么导致了龋洞？
细菌在牙齿表面堆积，产生导致龋齿的酸。
细菌，唾液（口水）和少量食物形成一层称为菌斑的薄层，紧贴在牙齿上。随着时间的推移，菌斑变硬形成牙垢。牙垢通常是黄色的。有时会在牙齿底部看到它。生活在菌斑和牙垢中的细菌很难被除掉。
细菌会在糖上大量繁殖。这就是为什么含糖的食物和饮料会导致龋洞。吃糖量的重要性不如吃糖频率。重要的是糖与牙齿接触的时间长短。花 5 分钟嚼棒棒糖与花 1 小时喝含糖软饮料相比，虽然前者的含糖量可能比后者多，但后者起到的破坏作用却比前者要大得多。睡觉前嘴里含着奶瓶的婴儿也有发生龋病的风险，即使奶瓶中仅装有奶或配方食物。睡前应该只能饮水。
如果有以下情况，可能更易出现龋洞：
嘴里有很多菌斑和牙垢
吃喝含糖的或酸性的食物，如可乐苏打水或果汁
牙齿中含有过少的氟化物（一种使牙釉质更硬的矿物质）
口中没有足够唾液（口水）（这种状况称为口干）
牙龈萎缩到牙齿的底部（牙龈退缩）
龋洞的症状是什么？
牙医如何判断我是否有龋洞？
牙医通过以下方式诊断龋洞：
查看牙齿，用牙科工具探测牙齿
牙齿的 X 光检查
牙医如何治疗龋洞？
如果龋洞非常小且仅在牙釉质上，如果有足够的氟化物，牙齿可以自行修复。
牙医通过钻出牙齿的龋坏部分并放入填充物来治疗比牙釉质更深的龋洞。填充物可以由以下物质组成：
银汞合金（银、汞、铜、锡，有时还包括其他金属的组合），经常用于不能被看到的后牙
复合树脂，与牙齿的颜色相匹配
玻璃离子聚合物，与牙齿同色并释放氟化物，对有很多龋齿的人有益
金
根管治疗或拔牙
当龋齿深度达到牙髓并且严重发炎时，牙医会用止痛药，并且：
做根管治疗，去除牙齿的牙髓，然后填充并密封牙管
如果无法保留，则拔出牙齿
如果有感染，会使用抗生素。
怎样才能预防龋洞？
可以通过以下方式预防龋洞：
用含有氟化物的牙膏刷牙（在早晚和吃含糖食物后）
每天用牙线清洁牙齿
定期接受牙齿护理
吃健康的食物，并减少含有大量糖或酸的食物和饮料
获得足够的氟化物非常重要。氟化物是一种保护牙齿免生龋洞的矿物质。某些地区的公共供水中添加了氟化物。如果水中没有氟化物，牙医可能会为 8 岁以下的儿童开氟化物补充剂处方，或者对牙齿进行氟化物治疗。
如果仍然出现很多龋洞，牙医可能会：
将封闭剂涂在牙齿上（窝沟封闭剂是一种坚硬的塑料涂层，可以防止有较深裂缝的牙齿出现龋洞）
要求使用抗菌漱口液来帮助杀死引起龋洞的细菌