牙髓炎是发生在牙髓的炎症性疾病，会造成明显的疼痛。
（另见牙齿疾病概述。）
牙髓炎最常见的病因是龋齿，第二常见的病因是受伤。轻微炎症，如果缓解，可能不会对牙髓造成永久性伤害。重度炎症可导致牙髓死亡。
牙髓炎可引起感染，在牙齿根部形成脓液积聚（根尖周脓肿）。如果牙齿感染未得到治疗，可传播至下颌或身体其他部位（如大脑或鼻窦）。
牙内视图
牙髓炎的症状
牙髓炎可造成牙齿剧烈的疼痛。如果存在脓肿，受到压力或受牙科器械触探时，牙齿会变得极其敏感。
牙髓炎的诊断
测试牙齿的敏感性
用电动牙髓测试仪检测牙髓的活力
牙医可以使用一些检查方法来判断受损的牙髓是否还可保留。例如，牙医可使用热、甜或冷刺激因素。如果疼痛在刺激因素去除过后的1至2秒内消失，则牙髓可能足够健康，仍可保留（称为可逆性牙髓炎）。当医生对患牙施加冷或热的刺激时，如果疼痛在刺激因素去除过后仍然存在，或者患牙会自发性的疼痛时，牙髓就难以保留了。
牙髓电测仪可用于判断牙髓是否还有活性，但无法确定牙髓是否是健康的。如果患者能够感知施加在患牙上的微弱电压时，牙髓就还有活力。牙齿如果出现对叩触的敏感，这往往意味着炎症已经扩散到了牙齿周围的组织。医生有时会进行 X 光检查，以评估与牙髓发炎相关的牙齿周围骨骼的变化（例如囊肿或骨骼本身的炎症）。
牙髓炎的治疗
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口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。