测试牙齿的敏感性

用电动牙髓测试仪检测牙髓的活力

牙医可以使用一些检查方法来判断受损的牙髓是否还可保留。例如，牙医可使用热、甜或冷刺激因素。如果疼痛在刺激因素去除过后的1至2秒内消失，则牙髓可能足够健康，仍可保留（称为可逆性牙髓炎）。当医生对患牙施加冷或热的刺激时，如果疼痛在刺激因素去除过后仍然存在，或者患牙会自发性的疼痛时，牙髓就难以保留了。

牙髓电测仪可用于判断牙髓是否还有活性，但无法确定牙髓是否是健康的。如果患者能够感知施加在患牙上的微弱电压时，牙髓就还有活力。牙齿如果出现对叩触的敏感，这往往意味着炎症已经扩散到了牙齿周围的组织。医生有时会进行 X 光检查，以评估与牙髓发炎相关的牙齿周围骨骼的变化（例如囊肿或骨骼本身的炎症）。