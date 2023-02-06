什么是酒渣鼻？
什么是酒渣鼻？
酒渣鼻是一种皮肤疾病，会使鼻子及其周围部位发红、肿胀，上覆有小丘疹和扩张的血管。
酒渣鼻最常见于 30-50 岁的人，尤其是爱尔兰人和有北欧血统的人
酒渣鼻有时看起来像痤疮
治疗包括抗生素
避免某些食物、酒精、热饮、阳光、极端温度、风和化妆品可能有助于减轻症状
什么会导致酒渣鼻？
医生尚不清楚酒渣鼻的病因。浅肤色的人可能更易患这种病。
如果已经患有酒渣鼻，以下因素可能会诱发症状：
辛辣食物
饮酒
热饮
防晒剂或化妆品
压力性
寒冷或炎热天气、阳光或风
运动或热水浴
某些药物
酒渣鼻有哪些症状？
酒渣鼻仅累及面部和头皮。通常，随着时间的推移（数年或数十年）会变得更严重。
起初，面颊和鼻子发红时间比正常情况长，可能会有刺痛，但其他方面正常
如果酒渣鼻进展，皮肤会在大部分时间变红肿，表皮下可见小血管
可能会出现小丘疹
发生晚期酒渣鼻时，鼻子周围的皮肤增厚，看起来发红和肿胀
酒糟鼻
图片
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
酒渣鼻还会累及眼睛。症状包括：
眼睑或眼睛肿胀
瘙痒
发红
感觉眼睛里有东西
医生如何判断我是否有酒渣鼻？
医生可以通过观察面部和头皮来判断是否有酒渣鼻。
医生如何治疗酒渣鼻？
医生使用以下方法治疗酒渣鼻：
类似于痤疮药物的抗生素乳膏或药丸
使用溴莫尼定凝胶或羟甲唑啉乳膏减轻发红症状
如可见血管，则使用激光或电烙术（利用皮肤上的电流治疗可见的血管）
如鼻部皮肤较厚，则进行磨皮（一种磨去多余皮肤的手术）或手术去除多余皮肤
医生还会让你避开诱发酒渣鼻的物质。