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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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酒糟鼻

（酒渣鼻痤疮）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是酒渣鼻？

酒渣鼻是一种皮肤疾病，会使鼻子及其周围部位发红、肿胀，上覆有小丘疹和扩张的血管。

  • 酒渣鼻最常见于 30-50 岁的人，尤其是爱尔兰人和有北欧血统的人

  • 酒渣鼻有时看起来像痤疮

  • 治疗包括抗生素

  • 避免某些食物、酒精、热饮、阳光、极端温度、风和化妆品可能有助于减轻症状

什么会导致酒渣鼻？

医生尚不清楚酒渣鼻的病因。浅肤色的人可能更易患这种病。

如果已经患有酒渣鼻，以下因素可能会诱发症状：

  • 辛辣食物

  • 饮酒

  • 热饮

  • 防晒剂或化妆品

  • 压力性

  • 寒冷或炎热天气、阳光或风

  • 运动或热水浴

  • 某些药物

酒渣鼻有哪些症状？

酒渣鼻仅累及面部和头皮。通常，随着时间的推移（数年或数十年）会变得更严重。

  • 起初，面颊和鼻子发红时间比正常情况长，可能会有刺痛，但其他方面正常

  • 如果酒渣鼻进展，皮肤会在大部分时间变红肿，表皮下可见小血管

  • 可能会出现小丘疹

  • 发生晚期酒渣鼻时，鼻子周围的皮肤增厚，看起来发红和肿胀

酒渣鼻还会累及眼睛。症状包括：

  • 眼睑或眼睛肿胀

  • 瘙痒

  • 发红

  • 感觉眼睛里有东西

医生如何判断我是否有酒渣鼻？

医生可以通过观察面部和头皮来判断是否有酒渣鼻。

医生如何治疗酒渣鼻？

医生使用以下方法治疗酒渣鼻：

  • 类似于痤疮药物的抗生素乳膏或药丸

  • 使用溴莫尼定凝胶或羟甲唑啉乳膏减轻发红症状

  • 如可见血管，则使用激光或电烙术（利用皮肤上的电流治疗可见的血管）

  • 如鼻部皮肤较厚，则进行磨皮（一种磨去多余皮肤的手术）或手术去除多余皮肤

医生还会让你避开诱发酒渣鼻的物质。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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