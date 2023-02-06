什么是痤疮?
痤疮是一种常见的皮肤问题，表现为面部、胸部、肩部或背部出现丘疹。丘疹是由死皮细胞和细菌堆积引起的。
当死皮、细菌和干燥的皮肤油脂堆积并阻塞毛囊（皮肤上毛发生长所在小袋样上皮）时即发生痤疮
医生用乳膏治疗痤疮，有时用口服药物
重度痤疮会引起情绪压力——良好的医疗护理和咨询可以提供帮助
什么会导致痤疮？
痤疮是皮肤油脂和死皮细胞堵塞毛囊引起的。毛囊会肿胀并形成肿块（黑头）。如果某些类型的细菌进入堵塞的毛囊，会导致炎症。炎症产生丘疹（白头），其中可能含有脓液。
如有以下情况，则更有可能发生痤疮：
处于青春期的青少年
青春期痤疮通常在 20 多岁时好转，但有些人（尤其是女性）可能在进入 40 多岁时仍有痤疮。
痤疮的其他病因：
怀孕或月经导致身体出现激素变化
使用会堵塞毛孔的化妆品或护肤霜
服用某些药物，尤其是皮质类固醇或合成代谢类固醇
穿吸汗的紧身衣服
任何类型的性行为或洗脸不够彻底都不会导致痤疮。医生认为痤疮与饮食无太大关系。但奶制品和糖分很高的食物可能会有轻微的影响。
痤疮有哪些症状？
在皮肤上寻找几种类型的肿块，例如：
黑头
白头
丘疹
更深含脓液的硬肿块（结节）
充满脓液的红色、疼痛大肿块（囊肿或脓肿）
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
医生如何判断我是否有痤疮？
医生可通过观察皮肤来判断是否有痤疮。
医生如何治疗痤疮？
医生可能会让您去看皮肤科医生（皮肤医生）进行治疗。对于所有痤疮，医生会让您：
每天用温和的肥皂轻轻清洗皮肤一两次
避免使用油性化妆品
切勿挤压或撕扯皮肤，因为可能导致产生疤痕
医生还可能会：
开具乳膏处方，让您涂抹在痤疮上
有时，开口服抗生素
有时，如果痤疮让您感到痛苦或退缩，建议您去看咨询师
对于重度痤疮，医生可能会使用其他药物，例如：
避孕药（针对女性）
皮质类固醇，注射到肿大的囊肿或脓肿中，以帮助愈合
异维 A 酸——但只有在其他痤疮药物无效时，因为异维 A 酸可能会有非常严重的副作用
异维 A 酸在孕期使用是非常危险的，因此女性在使用时必须采取两种避孕措施。