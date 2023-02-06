什么是痤疮？ 视频

痤疮是皮肤油脂和死皮细胞堵塞毛囊引起的。毛囊会肿胀并形成肿块（黑头）。如果某些类型的细菌进入堵塞的毛囊，会导致炎症。炎症产生丘疹（白头），其中可能含有脓液。

如有以下情况，则更有可能发生痤疮：

处于青春期的青少年

青春期痤疮通常在 20 多岁时好转，但有些人（尤其是女性）可能在进入 40 多岁时仍有痤疮。

痤疮的其他病因：

怀孕或月经导致身体出现激素变化

使用会堵塞毛孔的化妆品或护肤霜

服用某些药物，尤其是皮质类固醇或合成代谢类固醇

穿吸汗的紧身衣服

任何类型的性行为或洗脸不够彻底都不会导致痤疮。医生认为痤疮与饮食无太大关系。但奶制品和糖分很高的食物可能会有轻微的影响。