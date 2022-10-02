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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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头皮环癣

（头癣）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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环癣是一种常见的皮肤或甲真菌感染。环癣与蠕虫无关。但引起的皮疹是环形的。因此，这种感染被称为环癣。医生将这些感染称为“癣”。

什么是头皮环癣？

头皮环癣是一种真菌感染，会在头皮上引起鳞屑性皮疹或片状脱发。

  • 头皮环癣在儿童中最常见

  • 它容易人传人

  • 它可能导致头皮皮疹、秃头斑和罕见的疼痛性流脓肿胀

  • 治疗包括口服抗真菌药物，使用含抗真菌药物的头皮用乳膏以及特殊洗发水

  • 可能需要很长时间才能去除头皮环癣

头皮环癣有哪些症状？

症状包括：

  • 头部干燥鳞屑性皮疹，可能瘙痒

  • 片状头发脱落（秃头

  • 有时，头皮脱屑，看起来像头屑

  • 有时，头皮上出现肿胀性疼痛斑片，可能起水疱或流脓（脓癣）

医生如何判断我是否有头皮环癣？

医生通常通过观察来判断是否有头皮环癣。他们有时会从你的头部拔一根头发，并取少量皮肤刮屑在显微镜观察。他们可能会用紫外线观察您的头皮，因为环癣在紫外线 (UV) 下发光，而其他皮疹不会。

医生如何治疗头皮环癣？

医生通过以下方式治疗儿童头皮环癣：

  • 口服抗真菌药 4-6 周

  • 在儿童头皮上涂抹抗真菌乳膏，直到感染消失

  • 用处方规格硫化硒洗发水给儿童洗头发，至少每周 2 次

  • 对于脓癣，口服皮质类固醇

治疗期间，儿童可以上学。

医生通过以下方式治疗成人头皮环癣：

  • 口服抗真菌药 3-4 个月

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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