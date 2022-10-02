环癣是一种常见的皮肤或甲真菌感染。环癣与蠕虫无关。但引起的皮疹是环形的。因此，这种感染被称为环癣。医生将这些感染称为“癣”。
什么是头皮环癣？
头皮环癣是一种真菌感染，会在头皮上引起鳞屑性皮疹或片状脱发。
头皮环癣在儿童中最常见
它容易人传人
它可能导致头皮皮疹、秃头斑和罕见的疼痛性流脓肿胀
治疗包括口服抗真菌药物，使用含抗真菌药物的头皮用乳膏以及特殊洗发水
可能需要很长时间才能去除头皮环癣
头皮环癣有哪些症状？
脱屑和脱发（头皮癣）
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
症状包括：
头部干燥鳞屑性皮疹，可能瘙痒
片状头发脱落（秃头）
有时，头皮脱屑，看起来像头屑
有时，头皮上出现肿胀性疼痛斑片，可能起水疱或流脓（脓癣）
医生如何判断我是否有头皮环癣？
医生通常通过观察来判断是否有头皮环癣。他们有时会从你的头部拔一根头发，并取少量皮肤刮屑在显微镜观察。他们可能会用紫外线观察您的头皮，因为环癣在紫外线 (UV) 下发光，而其他皮疹不会。
医生如何治疗头皮环癣？
医生通过以下方式治疗儿童头皮环癣：
口服抗真菌药 4-6 周
在儿童头皮上涂抹抗真菌乳膏，直到感染消失
用处方规格硫化硒洗发水给儿童洗头发，至少每周 2 次
对于脓癣，口服皮质类固醇
治疗期间，儿童可以上学。
医生通过以下方式治疗成人头皮环癣：
口服抗真菌药 3-4 个月