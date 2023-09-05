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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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头皮环癣（头癣）

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
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小知识

头皮环癣是一种头皮皮肤癣菌（真菌）感染。

  • 头癣的症状包括头皮有干燥鳞屑斑片、脱发斑或两者皆有。

  • 医生根据头皮检查及头皮样本作出诊断。

  • 治疗包括口服抗真菌药物（所有人）和使用抗真菌乳膏（儿童）。

（另见皮肤真菌感染概述。）

头癣是一种皮肤癣菌病。在美国，头癣主要是真菌断发癣菌引起的。

头癣的传染性高，且好发于儿童。

头皮癣的症状

头癣会导致有点发痒的干燥鳞屑皮疹、脱发斑（秃头）或两者。一种真菌会导致“黑点”环癣，其中发干在头皮表面处折断。另一种真菌会导致“灰斑”环癣，其中发干在头皮表面以上折断，留下短残根。头癣有时会导致类似于头皮屑的薄片。

脓癣

脓癣
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这张照片显示的是脓癣，它是头皮上大块、疼痛、发炎、肿胀斑块，有时会渗出脓液，可能是硬皮。它是由对皮肤真菌感染的重度反应引起的。
图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。

皮肤癣菌感染偶尔会导致脓癣，脓癣是一种头皮上较大、疼痛、发炎、肿胀的斑片，有时会渗出脓液。脓癣可能会有水疱和结痂，看起来像脓肿（脓包）。

脓癣是免疫系统对真菌的反应导致的，可能引发瘢痕性脱发。

头皮癣的诊断

  • 医生检查皮肤

  • 检查从头皮拔下的头发或鳞屑

  • 有时进行伍德氏灯检查，有时进行培养

头癣诊断基于外观以及检查从头皮上拔下的头发或头皮鳞屑样本得出的结果。医生在显微镜下检查样本

有时，用一种紫外线（称为伍德氏灯）照射头皮，以分辨真菌类型。

医生还可能会对脓癣样本或物质进行培养（一种在实验室培养生物以便鉴定的过程）。

头皮癣的治疗

  • 在儿童和成人中，口服抗真菌药物

  • 对于儿童，使用抗真菌乳膏和硫化硒洗发水

  • 在成人中，有时使用硫化硒洗发水

  • 有时用泼尼松

对于儿童，头癣治疗需要口服抗真菌药物特比萘芬。灰黄霉素是儿童的替代药物。

在头皮上涂抹抗真菌乳膏以防扩散（尤其是扩散给其他儿童），直到头癣治愈。还应使用处方强度的硫化硒洗发水，每周至少 2 次。治疗期间，儿童可以上学。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）

对于成人，治疗头癣需要口服抗真菌药物伊曲康唑或特比萘芬。治疗时长取决于所用药物。在成人中，有时也使用硫化硒洗发水。

对于严重发炎部位和脓癣，医生可开具短疗程的口服泼尼松等皮质类固醇，以减轻症状，并有可能降低结疤的机率。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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