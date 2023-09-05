头皮环癣是一种头皮皮肤癣菌（真菌）感染。
头癣的症状包括头皮有干燥鳞屑斑片、脱发斑或两者皆有。
医生根据头皮检查及头皮样本作出诊断。
治疗包括口服抗真菌药物（所有人）和使用抗真菌乳膏（儿童）。
（另见皮肤真菌感染概述。）
头癣是一种皮肤癣菌病。在美国，头癣主要是真菌断发癣菌引起的。
头癣的传染性高，且好发于儿童。
头皮癣的症状
脱屑和脱发（头皮癣）
图片
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
头癣会导致有点发痒的干燥鳞屑皮疹、脱发斑（秃头）或两者。一种真菌会导致“黑点”环癣，其中发干在头皮表面处折断。另一种真菌会导致“灰斑”环癣，其中发干在头皮表面以上折断，留下短残根。头癣有时会导致类似于头皮屑的薄片。
脓癣
脓癣
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这张照片显示的是脓癣，它是头皮上大块、疼痛、发炎、肿胀斑块，有时会渗出脓液，可能是硬皮。它是由对皮肤真菌感染的重度反应引起的。
图片由 www.doctorfungus.org 提供 © 2005 年。
皮肤癣菌感染偶尔会导致脓癣，脓癣是一种头皮上较大、疼痛、发炎、肿胀的斑片，有时会渗出脓液。脓癣可能会有水疱和结痂，看起来像脓肿（脓包）。
脓癣是免疫系统对真菌的反应导致的，可能引发瘢痕性脱发。
头皮癣的诊断
头皮癣的治疗
在儿童和成人中，口服抗真菌药物
对于儿童，使用抗真菌乳膏和硫化硒洗发水
在成人中，有时使用硫化硒洗发水
有时用泼尼松
对于儿童，头癣治疗需要口服抗真菌药物特比萘芬。灰黄霉素是儿童的替代药物。
在头皮上涂抹抗真菌乳膏以防扩散（尤其是扩散给其他儿童），直到头癣治愈。还应使用处方强度的硫化硒洗发水，每周至少 2 次。治疗期间，儿童可以上学。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）
对于成人，治疗头癣需要口服抗真菌药物伊曲康唑或特比萘芬。治疗时长取决于所用药物。在成人中，有时也使用硫化硒洗发水。
对于严重发炎部位和脓癣，医生可开具短疗程的口服泼尼松等皮质类固醇，以减轻症状，并有可能降低结疤的机率。