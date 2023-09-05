在儿童和成人中，口服抗真菌药物

对于儿童，使用抗真菌乳膏和硫化硒洗发水

在成人中，有时使用硫化硒洗发水

有时用泼尼松

对于儿童，头癣治疗需要口服抗真菌药物特比萘芬。灰黄霉素是儿童的替代药物。

在头皮上涂抹抗真菌乳膏以防扩散（尤其是扩散给其他儿童），直到头癣治愈。还应使用处方强度的硫化硒洗发水，每周至少 2 次。治疗期间，儿童可以上学。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）

对于成人，治疗头癣需要口服抗真菌药物伊曲康唑或特比萘芬。治疗时长取决于所用药物。在成人中，有时也使用硫化硒洗发水。

对于严重发炎部位和脓癣，医生可开具短疗程的口服泼尼松等皮质类固醇，以减轻症状，并有可能降低结疤的机率。