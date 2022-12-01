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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脱发

（秃发）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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一块头皮或整个头皮都可能脱发。罕见情况下，全身的毛发会脱落。

  • 每天掉 50-100 根毛发是正常的，因为新毛发生长会替代老的毛发

  • 怀孕、体重快速减轻、服用某些药物、患有严重疾病以及经历其他身体或精神压力情况可能导致脱发

  • 卷头发或拔头发是另一个脱发原因——人们可能不会注意到他们正在这么做

  • 脱发不仅可能发会令人困扰，还可能是严重健康问题的迹象

  • 有时，药物可以让您的头发重新长出，但取决于脱发的原因

什么原因会导致脱发？

脱发最常见的原因是男性或女性型头秃。

  • 男性型头秃从前额或头顶开始，向后延至脑后

  • 女性型头秃从头顶开始，头发只是稀薄，但不留下脱发斑

男性和女性型头秃会家族遗传。早在你 20 多岁时就会开始，随着年龄增长，越来越常见。

毛发丢失

男性脱发通常始发于颞部或者头顶，然后发展到后部。这类脱发称为男性型脱发。

女性脱发通常开始于头顶。通常，头发稀疏而不是完全脱落，但发际线原封不动。这类脱发称为女性型脱发。

脱发的其他原因包括：

  • 斑秃，一种身体免疫防御会错误地攻击毛囊的自身免疫性疾病

  • 某些药物（特别是化疗

  • 头皮环癣，真菌感染

  • 某些全身性疾病，如 狼疮

  • 激素失衡，如有过多雄性激素或为塑身服用合成代谢类固醇的女性

  • 营养问题，如摄入不足

  • 身体应激，例如高热、手术、重大疾病、体重突然减轻或妊娠

  • 精神压力，导致您拔头发

  • 毛囊损伤，如因烧伤或放射疗法、辫子或发卷过紧、化学头发蓬松剂或电热梳

我何时去让医生看脱发？

如果你有脱发且有以下情况，应在几天内看医生

  • 感觉难受或不舒服

  • 为女性，且发现激素失衡的体征，如声音变低、非正常部位长毛发、月经不规律和痤疮

如果你有脱发但无其他症状，请在方便时去看医生。

医生如何治疗脱发？

如果是健康问题导致你脱发，医生会治疗这个问题。他们还会使用以下方法治疗脱发：

  • 针对男性型和女性型头秃的药物，可能需要 8-12 个月才起效

  • 毛发移植，即从头皮有头发的部位取毛囊移植到秃发部位

  • 假发

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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