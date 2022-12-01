我何时去让医生看脱发？

我何时去让医生看脱发？

如果你有脱发且有以下情况，应在几天内看医生：

感觉难受或不舒服

为女性，且发现激素失衡的体征，如声音变低、非正常部位长毛发、月经不规律和痤疮

如果你有脱发但无其他症状，请在方便时去看医生。