一块头皮或整个头皮都可能脱发。罕见情况下，全身的毛发会脱落。
每天掉 50-100 根毛发是正常的，因为新毛发生长会替代老的毛发
怀孕、体重快速减轻、服用某些药物、患有严重疾病以及经历其他身体或精神压力情况可能导致脱发
卷头发或拔头发是另一个脱发原因——人们可能不会注意到他们正在这么做
脱发不仅可能发会令人困扰，还可能是严重健康问题的迹象
有时，药物可以让您的头发重新长出，但取决于脱发的原因
什么原因会导致脱发？
脱发最常见的原因是男性或女性型头秃。
男性型头秃从前额或头顶开始，向后延至脑后
女性型头秃从头顶开始，头发只是稀薄，但不留下脱发斑
男性和女性型头秃会家族遗传。早在你 20 多岁时就会开始，随着年龄增长，越来越常见。
毛发丢失
男性脱发通常始发于颞部或者头顶，然后发展到后部。这类脱发称为男性型脱发。
女性脱发通常开始于头顶。通常，头发稀疏而不是完全脱落，但发际线原封不动。这类脱发称为女性型脱发。
脱发的其他原因包括：
我何时去让医生看脱发？
如果你有脱发且有以下情况，应在几天内看医生：
感觉难受或不舒服
为女性，且发现激素失衡的体征，如声音变低、非正常部位长毛发、月经不规律和痤疮
如果你有脱发但无其他症状，请在方便时去看医生。
医生如何治疗脱发？
如果是健康问题导致你脱发，医生会治疗这个问题。他们还会使用以下方法治疗脱发：
针对男性型和女性型头秃的药物，可能需要 8-12 个月才起效
毛发移植，即从头皮有头发的部位取毛囊移植到秃发部位
假发