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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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多形红斑

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是多形红斑？

“多形红斑 (Erythema multiforme)” 是一种皮肤病，会引起红色凸起皮肤斑片。

  • 你的手掌、脚底、手臂、腿和面部突然出现红色斑片，之后扩散到身体其他部位

  • 斑片有时看起来像靶子

  • 你还可能有口腔溃疡

  • 您通常会在 2-4 周内好转

  • 医生可能会让你用药来止痒

  • 如果你有很多多形红斑，你的医生可能会给你开抗病毒药物

什么原因会导致多形红斑？

多形红斑通常是对以下情况的反应所引起的：

多形红斑由其他感染或某些药物或疫苗引起的情况不那么常见。

多形红斑有哪些症状？

症状包括：

  • 手掌、脚底、手臂、腿部和面部有红色肿块，呈环形生长，看起来像靶子

  • 斑片内有苍白圆状红色斑片，中心紫色，有小水疱（“靶标”病变）

  • 通常发痒

  • 嘴唇和口腔黏膜有疼痛性水疱或溃疡

皮疹可能在数周后自行消失，但可能会反复。

医生如何判断我是否有多形红斑？

医生可通过观察皮疹来判断你是否有多形红斑。他们会对你进行仔细观察，以确定你没有看起来相似的更严重的疾病。

医生如何治疗多形红斑？

多形红斑无需治疗即可好转。如果症状让你感到困扰，医生可能会通过以下方法给你治疗：

  • 止痒乳膏

  • 如果口腔水疱导致进食和喝水困难，给予麻醉药

  • 有时，如果你一直有多形红斑，或如果医生认为你的多形红斑是疱疹导致的，使用抗病毒药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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