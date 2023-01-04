什么是多形红斑？
“多形红斑 (Erythema multiforme)” 是一种皮肤病，会引起红色凸起皮肤斑片。
你的手掌、脚底、手臂、腿和面部突然出现红色斑片，之后扩散到身体其他部位
斑片有时看起来像靶子
你还可能有口腔溃疡
您通常会在 2-4 周内好转
医生可能会让你用药来止痒
如果你有很多多形红斑，你的医生可能会给你开抗病毒药物
什么原因会导致多形红斑？
多形红斑通常是对以下情况的反应所引起的：
多形红斑由其他感染或某些药物或疫苗引起的情况不那么常见。
多形红斑有哪些症状？
症状包括：
手掌、脚底、手臂、腿部和面部有红色肿块，呈环形生长，看起来像靶子
斑片内有苍白圆状红色斑片，中心紫色，有小水疱（“靶标”病变）
通常发痒
嘴唇和口腔黏膜有疼痛性水疱或溃疡
皮疹可能在数周后自行消失，但可能会反复。
多形性红斑（靶病变）
图片
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
医生如何判断我是否有多形红斑？
医生可通过观察皮疹来判断你是否有多形红斑。他们会对你进行仔细观察，以确定你没有看起来相似的更严重的疾病。
医生如何治疗多形红斑？
多形红斑无需治疗即可好转。如果症状让你感到困扰，医生可能会通过以下方法给你治疗：
止痒乳膏
如果口腔水疱导致进食和喝水困难，给予麻醉药
有时，如果你一直有多形红斑，或如果医生认为你的多形红斑是疱疹导致的，使用抗病毒药物