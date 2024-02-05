有 8 种不同类型的疱疹病毒。尽管单纯疱疹只是其中的一种，但大多数人只称之为“疱疹”。
什么是单纯疱疹病毒 (HSV) 感染？
什么会导致HSV感染？
有两种类型的单纯疱疹病毒。两者均通过与感染者身体接触传播。
单纯疱疹病毒很容易传播，包括：
接触
接吻
性交
与感染者分享毛巾或剃须刀等物品
如果患者有溃疡，更可能传播疱疹。但是，感染者有时在没有溃疡的时候传播病毒。
如果患者怀孕并且在阴道内或周围有疱疹，即使没有溃疡，也可能在分娩时将感染传给婴儿。
HSV感染的症状是什么？
大多数人有以下症状之一：
口腔疱疹，累及嘴唇或口腔内
或
生殖器疱疹，累及生殖器，包括阴茎、阴道外的皮肤或阴道内
口腔疱疹
首次感染的症状包括：
口腔中有许多持续10至14天的痛性溃疡，可能会痛到影响进食或饮水
有时发热、头痛或身体酸痛
当病毒再次活跃时：
首先，感觉到嘴唇发痒、灼痛或刺痛
然后，在嘴唇边缘会形成一个或多个溃疡，通常在每次发作的同一个点
溃疡将迅速形成结痂，约8至12天后会脱落
唇溃疡有时被称作“感冒疮”或“热病疱疹”（之所以如此命名是因为它们常由感冒或发热诱发）。
如果患者容易生病或免疫系统较弱，溃疡可能会变大并需要数周才能痊愈。尽快见医生。
生殖器疱疹
首次感染的症状包括：
阴道、阴茎或肛门内部和周围有许多痛性的溃疡
在女性，溃疡有时在阴道内——这些溃疡通常比阴道外的溃疡疼痛轻
发热或感觉不适
解小便时烧灼感
解大便或小便困难
当病毒再次活跃时，可能会：
阴道或阴茎周围刺痛、瘙痒，或酸痛
几天之内，这些区域出现痛性水疱
水疱通常在1周后消失。如果患者容易生病或免疫系统较弱，溃疡可能会变大并需要数周才能痊愈。尽快见医生。
其它区域的疱疹
医生如何知道我是否有HSV感染？
医生通常可以根据症状诊断HSV感染，包括口腔疱疹或生殖器疱疹。为了确诊，可能会：
将取自溃疡的液体送到实验室进行检测
进行血液检查
医生如何治疗HSV感染？
医生无法治愈HSV感染，但抗病毒药物可以帮助症状更快消失。
在出现水疱之前感觉到刺痛或不适等最初症状时服用抗病毒药物效果最佳
如果经常出现痛性溃疡，医生可能要求患者每天服用抗病毒药物（抑制性治疗）
如果眼睛受到感染，眼科医生（眼科专家）会提供抗病毒眼药水
为使患者感觉舒适，医生可能会建议：
使用麻醉药膏或软膏来帮助溃疡好转
如果溃疡很痛，可服用止痛药（例如对乙酰氨基酚或布洛芬）
用肥皂和水轻柔清洗病变部位
用冰敷在溃疡上
怎样防止口腔或生殖器疱疹传播？
如果有刺痛感或感冒疮，为防止口腔疱疹传播：
不要共用一个水杯
不要亲吻他人或进行口交
不要让他人触碰您的溃疡
为避免获得或传播生殖器疱疹：
每次发生性行为时都要戴避孕套
但是由于疱疹可能会感染未被避孕套覆盖的生殖器区域，因此避孕套不能起到完全保护作用。
请记住即使没有症状的患者也可以将疱疹传播给其他人。