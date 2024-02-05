有两种类型的单纯疱疹病毒。两者均通过与感染者身体接触传播。

单纯疱疹病毒很容易传播，包括：

接触

接吻

性交

与感染者分享毛巾或剃须刀等物品

如果患者有溃疡，更可能传播疱疹。但是，感染者有时在没有溃疡的时候传播病毒。

如果患者怀孕并且在阴道内或周围有疱疹，即使没有溃疡，也可能在分娩时将感染传给婴儿。