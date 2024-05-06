多形红斑是一种炎性皮肤病，表现为红色突起皮肤斑片，通常看起来像靶子，一般在全身呈对称分布。

（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）

多形红斑通常是感染（通常是单纯疱疹病毒）后发生反应引起的。

典型症状包括手掌和脚掌、手臂和腿以及脸部突然出现且之后扩散到全身其他部位的红色斑片，中心呈紫灰色（靶标病变）。

许多人有口腔溃疡。

医生通过识别靶标病变来诊断。

这种病无需治疗即可消退，但可在皮肤上涂抹皮质类固醇、抗组胺药和麻醉剂来治疗症状。

如果患者经常发作并且医生认为单纯疱疹病毒是病因，那么抗病毒药物可能有助于预防复发。

大多数病例都是单纯疱疹病毒感染后发生反应引起。某些多形红斑患者在多形红斑发生的前几天会在嘴唇上出现疱疹病毒感冒疮。

在不太常见的情况下，病例是由细菌感染（如支原体）、药物、疫苗、其他病毒感染（尤其是丙型肝炎）和某些累及免疫系统的非感染性疾病（如系统性红斑狼疮）引起的。

医生不确定多形红斑的确切病因，但怀疑是某种免疫反应。有些多形红斑病例没有明确病因。

多形红斑可持续2～4周。有些患者只会发病一次，但有些患者可能会多次复发。复发很常见，尤其是当病因是单纯疱疹病毒时。随着时间的推移，复发次数通常也减少。

多形红斑的症状 多形红斑通常突然起病，在手臂、腿和面部出现红色凸起皮疹，之后长大成圆圈。皮疹也常见于手掌和脚掌。 红色部位均匀地分布在身体的左右两侧。它们常在斑片内形成苍白环，中心呈紫色（称为“靶标”或“虹膜”病变），有小水疱。红色斑片可能无症状，但有时有轻度瘙痒或烧灼感。 痛性水疱或溃疡常见于唇部和口腔黏膜，很少在眼部。 多形红斑（手掌） 隐藏详情 这张照片显示由多形性红斑引起的靶（或虹膜）病变。 照片由医学博士 Julie Benedetti 提供。

多形红斑的诊断 医师的评估 医师可根据多形红斑的典型特征进行诊断。但 Stevens-Johnson 综合征一开始可能与多形红斑非常相似，因此医生会密切监测患者，直至做出明确诊断。