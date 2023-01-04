提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症 (TEN)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是 Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症(TEN)？

Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症 (TEN) 是危及生命的相同皮肤病的形式。SJS 累及身体部位较少，TEN 累及较多。两种病都会引起皮疹、脱皮和溃疡。

  • SJS 和 TEN 通常是对药物的反应引起的

  • 两种疾病的症状包括嘴、眼睛和阴道脱皮、发热、身体疼痛、扁平红色皮疹以及水疱与溃疡

  • 在医院重症监护室进行治疗，治疗包括补液、药物以及停用任何可能导致这种病的药物

什么原因会导致 SJS 和 TEN？

SJS 和 TEN 的最常见原因：

  • 药物反应，最常为磺胺药物和其他抗生素或癫痫药物（抗惊厥药）

少数情况下，这些疾病是细菌感染或疫苗接种引起的。

SJS 和 TEN 在以下患者中更常见：

SJS 和 TEN 有哪些症状？

SJS 和 TEN 的症状通常在开始服药后 1-3 周开始。首发症状包括：

  • 发热

  • 头痛

  • 咳嗽

  • 眼睛发炎变红

  • 身体疼痛

后续症状包括：

  • 面部、颈部和躯干有红色扁平皮疹，之后扩散到身体其他部位

  • 形成水疱并易剥脱

  • 口腔、眼睛和阴道起水疱

对于 SJS，身体小面积脱皮。对于 TEN，面积较大，累及更多皮肤。剥脱皮肤越多，就越危险。

医生如何判断我是否有 SJS 或 TEN？

医生通过询问你的症状并检查你的皮肤来判断你是否有 SJS 或 TEN。他们可能还会做皮肤活检（取一小块组织在显微镜下观察）。

医生如何治疗 SJS 和 TEN？

医生在医院重症监护室 (ICU) 给你治疗。医生会让你停用任何可能引起 SJS 或 TEN 的药物。

治疗包括：

  • 静脉输液

  • 血浆置换（一种让医生过滤你血液中的某些物质 [如导致你反应的药物] 的过程）

  • 免疫球蛋白

  • 有时候使用药物

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。