什么是 Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症(TEN)？
Stevens-Johnson 综合征 (SJS) 和中毒性表皮坏死松解症 (TEN) 是危及生命的相同皮肤病的形式。SJS 累及身体部位较少，TEN 累及较多。两种病都会引起皮疹、脱皮和溃疡。
SJS 和 TEN 通常是对药物的反应引起的
两种疾病的症状包括嘴、眼睛和阴道脱皮、发热、身体疼痛、扁平红色皮疹以及水疱与溃疡
在医院重症监护室进行治疗，治疗包括补液、药物以及停用任何可能导致这种病的药物
什么原因会导致 SJS 和 TEN？
SJS 和 TEN 的最常见原因：
药物反应，最常为磺胺药物和其他抗生素或癫痫药物（抗惊厥药）
少数情况下，这些疾病是细菌感染或疫苗接种引起的。
SJS 和 TEN 在以下患者中更常见：
SJS 和 TEN 有哪些症状？
SJS 和 TEN 的症状通常在开始服药后 1-3 周开始。首发症状包括：
发热
头痛
咳嗽
眼睛发炎变红
身体疼痛
后续症状包括：
面部、颈部和躯干有红色扁平皮疹，之后扩散到身体其他部位
形成水疱并易剥脱
口腔、眼睛和阴道起水疱
对于 SJS，身体小面积脱皮。对于 TEN，面积较大，累及更多皮肤。剥脱皮肤越多，就越危险。
Stevens-Johnson综合征(SJS)
图片
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何判断我是否有 SJS 或 TEN？
医生通过询问你的症状并检查你的皮肤来判断你是否有 SJS 或 TEN。他们可能还会做皮肤活检（取一小块组织在显微镜下观察）。
医生如何治疗 SJS 和 TEN？
医生在医院重症监护室 (ICU) 给你治疗。医生会让你停用任何可能引起 SJS 或 TEN 的药物。
治疗包括：
静脉输液
血浆置换（一种让医生过滤你血液中的某些物质 [如导致你反应的药物] 的过程）
免疫球蛋白
有时候使用药物