什么是系统性红斑狼疮 (SLE)？
系统性红斑狼疮（狼疮）是一种长期的自身免疫病。自身免疫性疾病发生时，你的免疫系统会攻击你身体某部分的一种疾病。
狼疮在 15 至 44 岁之间的女性中最为常见，但几乎任何人都可能发生
关节和皮肤问题常见，但你的肾脏、心脏、肺和大脑或其他器官也可能出现问题
医生可能会给你皮质类固醇或其他使免疫系统活动变慢的药物
狼疮是终生性疾病，但诊断得越早越好
什么原因导致狼疮？
患狼疮时你的免疫系统会攻击你体内的结缔组织。医生不知道是什么原因导致了这种情况的发生。
结缔组织是体内重要的组成部分。结缔组织存在于你所有的器官中，其作用是将器官连接到一起。结缔组织问题会影响你体内几乎所有器官。
有时，某些药物会引起狼疮。如果发生这种情况，当你停止服药时，症状通常会消失。
狼疮的症状有哪些？
症状开始出现时可能较缓慢并随着时间而进展，也可能突然开始。症状可能反复发作，有时在每次爆发之间会消失多年。
症状变化很大，具体取决于你身体哪些部位受到影响。许多人的常见症状包括：
关节疼痛或肿胀
疲倦和不适
发热
鼻子和脸颊上出现红色皮疹，有时被称为蝴蝶疹，因为它的形状像蝴蝶
颈部、上胸部或肘部出现红疹
在室外阳光下皮疹加重
雷诺综合征（感冒时手指变苍白、刺痛和麻木）
涉及身体其他部位的症状包括：
系统性红斑狼疮（蝴蝶疹）
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© Springer Science+Business Media
雷诺综合征
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以下情况可能导致狼疮症状加重或发作：
暴露于阳光下
妊娠
感染
某些药物
手术
医生如何判断我是否患有狼疮？
没有单一检查能诊断你是否患有狼疮。医生使用一组标准来判断你是否患有狼疮。诊断标准包括一长串项目：
症状
血液和尿液检查结果
除了诊断标准以外，医生还可以根据以下条件诊断狼疮：
活检，医生从肾脏或皮肤中取出一块组织在显微镜下观察