患狼疮时你的免疫系统会攻击你体内的结缔组织。医生不知道是什么原因导致了这种情况的发生。

结缔组织是体内重要的组成部分。结缔组织存在于你所有的器官中，其作用是将器官连接到一起。结缔组织问题会影响你体内几乎所有器官。

有时，某些药物会引起狼疮。如果发生这种情况，当你停止服药时，症状通常会消失。