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小知识
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系统性红斑狼疮 (SLE)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是系统性红斑狼疮 (SLE)？

系统性红斑狼疮（狼疮）是一种长期的自身免疫病。自身免疫性疾病发生时，你的免疫系统会攻击你身体某部分的一种疾病。

  • 狼疮在 15 至 44 岁之间的女性中最为常见，但几乎任何人都可能发生

  • 关节和皮肤问题常见，但你的肾脏、心脏、肺和大脑或其他器官也可能出现问题

  • 医生可能会给你皮质类固醇或其他使免疫系统活动变慢的药物

  • 狼疮是终生性疾病，但诊断得越早越好

什么原因导致狼疮？

患狼疮时你的免疫系统会攻击你体内的结缔组织。医生不知道是什么原因导致了这种情况的发生。

结缔组织是体内重要的组成部分。结缔组织存在于你所有的器官中，其作用是将器官连接到一起。结缔组织问题会影响你体内几乎所有器官。

有时，某些药物会引起狼疮。如果发生这种情况，当你停止服药时，症状通常会消失。

狼疮的症状有哪些？

症状开始出现时可能较缓慢并随着时间而进展，也可能突然开始。症状可能反复发作，有时在每次爆发之间会消失多年。

症状变化很大，具体取决于你身体哪些部位受到影响。许多人的常见症状包括：

  • 关节疼痛或肿胀

  • 疲倦和不适

  • 发热

  • 鼻子和脸颊上出现红色皮疹，有时被称为蝴蝶疹，因为它的形状像蝴蝶

  • 颈部、上胸部或肘部出现红疹

  • 在室外阳光下皮疹加重

  • 雷诺综合征（感冒时手指变苍白、刺痛和麻木）

涉及身体其他部位的症状包括：

  • 片状脱发

  • 干眼症

  • 由于心脏周围组织发炎而引起的胸痛（心包炎

  • 呼吸困难

  • 头痛、思维问题或精神疾病

  • 肾脏问题和肾脏衰竭

  • 感到胃不适或腹泻、腹痛

以下情况可能导致狼疮症状加重或发作：

  • 暴露于阳光下

  • 妊娠

  • 感染

  • 某些药物

  • 手术

医生如何判断我是否患有狼疮？

没有单一检查能诊断你是否患有狼疮。医生使用一组标准来判断你是否患有狼疮。诊断标准包括一长串项目：

  • 症状

  • 血液和尿液检查结果

除了诊断标准以外，医生还可以根据以下条件诊断狼疮：

  • 活检，医生从肾脏或皮肤中取出一块组织在显微镜下观察

医生如何治疗狼疮？

医生使用以下方法治疗轻度狼疮：

  • 阿司匹林或布洛芬 (NSAID) 等止痛药

  • 羟氯喹等药物可减轻皮肤和关节症状

  • 防晒霜可保护皮肤免受阳光照射

  • 用皮质类固醇霜治疗皮疹

如果你的狼疮对肾脏和其他器官造成了很大损害，医生可能会建议你服用：

  • 皮质类固醇

  • 防止免疫系统攻击自身组织的药物

如果狼疮严重损害你的肾脏，医生将为你进行以下治疗：

在怀孕期间，你可能需要特殊护理，以防止你流产、早产或在怀孕期间出现高血压。最好是在没有狼疮症状的时候备孕。

狼疮会增加感染、癌症和其他问题的风险，因此长期定期复诊很重要。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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